Noruega recibió a un centenar de palestinos en medio de la grave crisis humanitaria: “El sufrimiento en Gaza es enorme”

Una madre palestina alimenta a su hija enferma, que recibe tratamiento en un Hospital. REUTERS/Hatem Khaled

Noruega ha recibido a un centenar de gazatíes, entre personas que necesitaban asistencia médica y sus familiares, procedentes de la Franja de Gaza, informó este sábado el Gobierno noruego.

Según un comunicado del Ejecutivo del país nórdico, Noruega, tras acoger el jueves a ocho pacientes y familiares evacuados de Gaza, ya ha recibido a 100 personas de la Franja.

“Me complace enormemente que hayamos podido traer a más personas de Gaza que necesitan tratamiento de lo que se esperaba inicialmente. El sufrimiento en Gaza es enorme”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, en el comunicado.

El Gobierno noruego apuntó que estas evacuaciones médicas se producen dado que el “sistema de salud de Gaza ha colapsado”.

“Muchas clínicas han sido destruidas” y “muchos pacientes tienen heridas que no se pueden tratar localmente”, apuntó el Ejecutivo noruego.

Noruega ha recibido, según el Gobierno del país nórdico, un total de 28 pacientes y 72 familiares en el marco de su participación en el programa de evacuación médica de la Unión Europea MEDEVAC para pacientes con necesidades especiales, una iniciativa activada a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. NTB/Ole Berg-Rusten vía REUTERS

“MEDEVAC es una importante contribución para paliar el sufrimiento en Gaza y el resultado de una buena cooperación”, explicó la ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen.

“Evacuar a los pacientes de Gaza es un proceso largo y difícil en el que intervienen muchos actores y que se desarrolla en condiciones muy exigentes sobre el terreno. Esta asistencia sanitaria puede salvar vidas”, agregó.

Los esfuerzos noruegos por ayudar a la población gazatí, que incluyen colaboración, entre otros, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Cruz Roja noruega, la OMS, la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos y las autoridades palestinas, se unen a la asistencia de este país nórdico a los demandantes de asilo palestino.

En 2024, Noruega contribuyó con 1.850 millones de coronas noruegas (unos 155 millones de euros), en asistencia a Palestina y los refugiados palestinos.

El subdirector del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ted Chaiban, denunció este viernes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el “profundo trauma” que sufren los niños en la Franja de Gaza, tras regresar de una misión de cinco días en Israel, Gaza y Cisjordania. Chaiban describió a los menores palestinos como “muertos de hambre, bombardeados y desplazados”, y advirtió sobre el deterioro extremo de sus condiciones de vida en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, iniciada el 7 de octubre de 2023.

Abeer Sobh y sus hijos cargan recipientes de plástico llenos de agua desde un camión cisterna, en la Ciudad de Gaza (AP Foto/Jehad Alshrafi)

En sus intervenciones, Chaiban reportó que, desde ese inicio del conflicto, han muerto 18.000 niños en Gaza, mientras que otros miles han resultado heridos o desplazados. Durante su visita, Chaiban se reunió con familias afectadas por un ataque aéreo en Deir el-Balah, donde diez niños murieron y diecinueve más resultaron heridos mientras esperaban en fila para acceder a una clínica de nutrición respaldada por UNICEF. El subdirector relató el caso de Ahmed, un niño de diez años traumatizado por la muerte de su hermana de trece, como ejemplo del sufrimiento infantil que presenció.

Chaiban subrayó que estos menores “no son víctimas de un desastre natural”, ya que están “siendo asesinados de hambre, bombardeados y desplazados”. Insistió en que la situación “simplemente no debería estar ocurriendo”, y que la población civil, especialmente los niños, debe estar protegida de los efectos directos del conflicto armado. “Los niños no deberían estar siendo asesinados esperando en fila en un centro de nutrición o recolectando agua, y la gente no debería estar tan desesperada como para abalanzarse sobre un convoy”, sostuvo el funcionario ante la ONU.

(Con información de EFE)