El día en que Kenia decretó un feriado nacional para plantar 100 millones de árboles contra el cambio climático

Kenia decretó un feriado nacional para plantar 100 millones de árboles en un solo día (AFP)

El 13 de noviembre de 2023, Kenia tomó una decisión sin precedentes al decretar un feriado nacional con el propósito de convertir al país en un vivero de gran escala en una sola jornada. Ese día, el gobierno convocó a la población a plantar 100 millones de árboles en distintas regiones, como primer paso de un plan que tiene como fin reforestar con 15 mil millones de ejemplares para el 2032. La medida buscó movilizar esfuerzos colectivos ante los desafíos del cambio climático y la degradación ambiental que afectan al territorio.

De acuerdo con datos brindados por BBC, el Estado facilitó la tarea mediante la distribución gratuita de 150 millones de plantas procedentes de viveros públicos y centros de la agencia forestal. Las plantas se entregaron en áreas públicas designadas, aunque también se invitó a la ciudadanía a adquirir y sembrar al menos dos ejemplares en terrenos propios.

Según precisa el sitio web de Food and Agriculture Organization of the United Nations, la superficie forestal de Kenia se redujo a más de la mitad en 15 años, entre 1990 y 2005, pasó de 766.000 hectáreas a 322.000 hectáreas.

La operación logística incluyó recursos tecnológicos para garantizar el seguimiento y la calidad del proceso de plantación. El Ministerio de Medio Ambiente implementó la aplicación digital Jaza Miti, una plataforma para registrar las especies, la cantidad y la fecha de siembra, además de comprobar la correspondencia entre el árbol y el terreno. Esta herramienta digital, según Tuya, logró que más de dos millones de usuarios se inscribieran en el primer día. De este modo, individuos y organizaciones lograron certificar el cumplimiento de la campaña.

La campaña de reforestación busca revertir la pérdida de bosques y combatir el cambio climático (AFP)

En la zona próxima al nacimiento del río Athi, el segundo más extenso de Kenia, soldados y familias locales trabajaron juntos para cumplir la consigna oficial. Stephen Chelulei, vecino de la región, dijo a BBC: “Vine a plantar árboles porque nuestros niveles de agua fueron disminuyendo. Incluso en el nacimiento del río, los niveles son muy bajos, porque los árboles fueron talados”. Y agregó: “Necesitamos revertir el cambio climático para que nuestros hijos puedan tener un lugar donde vivir cuando nosotros ya no estemos allí”.

A pesar del entusiasmo que despertó la campaña, surgieron voces críticas y algunas dificultades en la ejecución. Las autoridades suspendieron la plantación en la región nororiental debido a las intensas inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. Estas lluvias torrenciales ocasionaron numerosas víctimas, desplazamientos y daños estructurales, lo que impidió la realización de la iniciativa en esa parte del país. Analistas consultados por BBC News Mundo cuestionaron el nivel real de adhesión, en particular en zonas urbanas, donde mucha gente utilizó el feriado solo como un día extra de descanso.

La ambientalista Teresa Muthoni introdujo otros matices en el análisis. Recalcó la importancia de elegir especies apropiadas para cada entorno y alertó sobre la composición de las plántulas. Según sus observaciones, “muchos de los 150 millones de árboles disponibles en los viveros públicos son exóticos”, lo que podría dificultar la adaptación de los ecosistemas y afectar la biodiversidad.

Soldados y familias participaron en la plantación cerca del río Athi, afectado por la deforestación (AFP)

El programa de reforestación también recibió críticas por parte de sectores que reclamaron un mayor control sobre la tala ilegal. Poco antes del gran operativo de plantación, el gobierno flexibilizó la prohibición para talar en bosques destinados a fines comerciales, lo que generó inquietud entre activistas ambientales. Los permisos afectaban alrededor del 5% de la superficie forestal total, con la intención de satisfacer la demanda local de madera e impulsar empleo.

Lejos de limitarse a una acción puntual, el plan estatal planteó una continuidad más allá del feriado nacional. El avance de la propuesta y sus resultados concretos quedaron bajo evaluación tanto de organismos oficiales como de la sociedad civil, mientras Kenia buscó posicionarse como un referente regional frente al cambio climático y la protección ambiental.