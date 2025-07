Francia condecorará a Gisèle Pelicot con la Legión de Honor por su lucha contra la violencia machista

Gisele Pelicot abandona el juzgado tras el veredicto del juicio contra Dominique Pelicot y otros 50 coacusados, en Aviñón, Francia, el 19 de diciembre de 2024. (REUTERS/Manon Cruz)

Gisèle Pelicot, convertida en icono feminista mundial tras el macrojuicio por violación que protagonizó en Francia, figura entre las 589 personas que serán condecoradas con la Legión de Honor durante la Fiesta Nacional francesa de este lunes 14 de julio.

Según publicó este domingo el Diario Oficial, Pelicot, de 72 años, recibirá el título “Chevalier” (Caballero), el primero de los tres grados de la condecoración creada por Napoleón Bonaparte en 1802 para recompensar a aquellos “que se han consagrado al interés general”.

Pelicot fue aplaudida mundialmente el año pasado por su valentía al testificar públicamente durante el juicio contra su ex marido, quien la drogó durante una década para violarla junto a decenas de desconocidos. Su decisión de hacer público el proceso judicial, pidiendo que el juicio en 2024 contra sus decenas de violadores fuese de puertas abiertas, la convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia machista.

Dos mujeres sostienen pancartas en apoyo a Gisele Pelicot. El texto reza "Gracias, Gisele". (REUTERS/Abdul Saboor)

Desde entonces ha sido incluida en las listas de personas más influyentes en el mundo por medios internacionales, y su caso contribuyó a propiciar un cambio en la ley francesa sobre violaciones.

Otras personalidades distinguidas

Entre los galardonados también figura el músico reconvertido en diseñador de moda Pharrell Williams, quien igualmente será nombrado caballero de la Legión de Honor. Williams, de 52 años, se dio a conocer como cantante, pero luego pasó a ser reconocido como productor musical y diseñador de ropa y accesorios para varias marcas. Desde 2023 es el director creativo masculino de Louis Vuitton.

El diseñador y músico Pharrell Williams al final del desfile de su colección de ropa masculina primavera/verano 2026 para la casa de moda Louis Vuitton durante la Semana de la Moda Masculina en París. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La condecoración será otorgada también a académicos y personalidades de la cultura, como la actriz Léa Drucker, la veterana cantante Sylvie Vartan y el escritor Marc Levy.

Entre otras figuras premiadas, destaca además la historiadora Mona Ozouf, de 94 años, especialista en la Revolución Francesa, la escuela pública de la República francesa y el laicismo.

En la lista destaca igualmente Yvette Levy, de 99 años, superviviente del campo de exterminio de Auschwitz.

Marc Levy, el autor francés vivo más vendido (Europa Press/GÉRARD HARTEN)

Entre los distinguidos figuran además un gran número de ex ministros, como el extitular de Justicia, Eric Dupont-Moretti, los ex portavoces del gobierno, Stéphane Le Foll y Olivier Véran, y el ex responsable de Economía, Bruno Le Maire.

Masivo dispositivo de seguridad

Los Campos Elíseos antes de la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA entre el Chelsea y el París Saint-Germain esta noche, y las celebraciones del Día de la Bastilla mañana, en París. (REUTERS/Tom Nicholson)

Durante este 14 de julio -fecha que celebra la Toma de la Bastilla en 1789 que inició la Revolución francesa-, las autoridades francesas desplegarán “un masivo” dispositivo de seguridad que se elevará a 65.000 policías y gendarmes en toda Francia.

El objetivo es evitar los graves disturbios como los sucedidos el pasado 31 de mayo durante las celebraciones de la Champions del PSG.

París, con 11.500 agentes entre hoy y mañana, será el epicentro de las inquietudes. Los Campos Elíseos acogerán el tradicional desfile militar, con la asistencia de miles de espectadores, y, por la noche, tendrán lugar los fuegos artificiales en la explanada de los Campos de Marte.

París, con 11.500 agentes entre hoy y mañana, será el epicentro de las inquietudes. (REUTERS/Tom Nicholson)

“Los policías y los gendarmes tienen una consigna: no tolerar nada”, ha declarado el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

Indonesia como país invitado

Desde el punto de vista político, el país invitado este año por el presidente francés, Emmanuel Macron, será Indonesia. Su presidente, Prabowo Subianto, será recibido por Macron en El Elíseo.

Francia estima que el país del sudeste asiático es “un socio estratégico” en la Defensa, con interés indonesio en comprar cazas franceses Rafale, submarinos Scorpène y las piezas de artillería Caesar.

París también busca con Indonesia -uno de los países más poblados del planeta, con unos 280 millones de habitantes- “diversificar” sus relaciones comerciales, sobre todo tras la guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump.