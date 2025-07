El autor del ataque al primer ministro eslovaco, Robert Fico, enfrenta cargos de terrorismo

Juraj Cintula.

“¡Viva la democracia, viva la cultura libre!”, exclamó Juraj Cintula al ingresar al Juzgado Penal Especializado de Banská Bystrica, en el centro de Eslovaquia. Con esta declaración, el hombre de 72 años, acusado de atentar contra la vida del primer ministro Robert Fico, marcó el inicio de un proceso judicial que ha sacudido a la sociedad eslovaca y ha puesto en el centro del debate la polarización política y el rumbo del país.

El juicio, que comenzó el martes, busca esclarecer los motivos y las circunstancias que rodearon el intento de asesinato ocurrido el 15 de mayo de 2024 en la ciudad de Handlová, a 140 kilómetros (85 millas) al noreste de la capital, según informó The Associated Press.

El ataque contra Robert Fico se produjo cuando el primer ministro saludaba a sus partidarios tras una reunión del gobierno.

De acuerdo con la publicación, Cintula abrió fuego y alcanzó a Fico en el abdomen, lo que obligó a su traslado inmediato a un hospital en la cercana Banská Bystrica. El líder eslovaco fue sometido a una cirugía de cinco horas, seguida de otra intervención de dos horas dos días después. La gravedad de las heridas generó una ola de conmoción tanto en el país como en el extranjero, aunque, tras semanas de recuperación, Fico logró superar el episodio.

El acusado fue arrestado en el lugar de los hechos y, desde entonces, permanece en prisión preventiva por orden judicial.

El momento en que el primer ministro de Eslovaquia fue baleado en Handlova

En un principio, la fiscalía imputó a Cintula por intento de asesinato, pero posteriormente modificó la acusación. Basándose en las pruebas recabadas durante la investigación, los fiscales optaron por presentar cargos de terrorismo, una decisión que eleva la gravedad del caso y podría acarrear una condena de cadena perpetua para el acusado. The Associated Press detalló que la fiscalía no ofreció más información sobre los elementos que motivaron el cambio de calificación, lo que ha alimentado la especulación sobre la existencia de factores aún no revelados.

Durante la audiencia, Cintula se negó a testificar ante el tribunal, aunque sí confirmó la veracidad de las declaraciones que previamente había realizado ante los investigadores. En el testimonio leído por un fiscal, el acusado expuso sus motivaciones políticas y personales para perpetrar el ataque. “Decidí dañar la salud del primer ministro, pero no tenía intención de matar a nadie”, afirmó Cintula en su declaración.

En su testimonio, Cintula explicó que su desacuerdo con las políticas del gobierno de Fico fue el principal motor de su acción. Entre los motivos citados, mencionó la cancelación de una fiscalía especial dedicada a la lucha contra la corrupción, el cese de la ayuda militar a Ucrania y el enfoque gubernamental hacia la cultura. Estas cuestiones han sido ejes centrales de la gestión de Fico desde su regreso al poder, y han generado una profunda división en la sociedad eslovaca.

La declaración de Cintula ante los investigadores, leída en el tribunal, subraya la dimensión política del caso: “No estaba de acuerdo con las políticas del gobierno, incluida la cancelación de una fiscalía especial que se ocupaba de la corrupción, el fin de la ayuda militar a Ucrania y el enfoque del gobierno hacia la cultura”, sostuvo el acusado, según la información proporcionada por The Associated Press.

El contexto en el que se produjo el atentado es el de una Eslovaquia marcada por la polarización y la confrontación política.

Juraj Cintula al momento del atentado.

Robert Fico, líder del partido izquierdista Smer (Dirección), regresó al poder por cuarta vez tras las elecciones parlamentarias de 2023, impulsado por una campaña con un mensaje prorruso y antiestadounidense. Su figura ha sido históricamente divisiva, tanto dentro como fuera del país.

Sus críticos sostienen que, bajo su liderazgo, Eslovaquia ha abandonado su orientación prooccidental y ha comenzado a seguir la senda de Hungría bajo el gobierno del primer ministro Viktor Orbán. Esta percepción ha alimentado el descontento de amplios sectores de la sociedad, que han salido a las calles en repetidas ocasiones para manifestar su rechazo a las políticas de Fico.

Miles de personas han participado en protestas en la capital y en otras ciudades del país, expresando su preocupación por la deriva prorrusa del gobierno y por decisiones como la supresión de la fiscalía anticorrupción. El medio estadounidense detalló que estas movilizaciones han sido una constante desde el regreso de Fico al poder, reflejando la intensidad del debate político y la fractura social existente.

En este clima de tensión, el atentado contra el primer ministro ha sido interpretado por algunos como la consecuencia extrema de un ambiente enrarecido y de una retórica cada vez más agresiva.

Las autoridades eslovacas, en un primer momento, calificaron el ataque como un acto perpetrado por un “lobo solitario” con motivaciones políticas. Sin embargo, con el avance de las investigaciones, surgieron dudas sobre la posible implicación de terceros. Los funcionarios del gobierno anunciaron que un tercero podría haber estado involucrado, “actuando en beneficio del perpetrador”.

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Por su parte, Robert Fico ha mantenido una postura firme respecto a las causas del atentado.

El primer ministro ha declarado en reiteradas ocasiones que no cree que se haya tratado de un acto aislado cometido por una persona trastornada. “No tenía motivos para creer que se trató de un ataque perpetrado por una sola persona trastornada”, afirmó Fico, quien ha responsabilizado de manera directa a la oposición liberal y a los medios de comunicación por el clima de hostilidad que, en su opinión, propició el intento de asesinato.