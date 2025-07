Los BRICS se reúnen en Río de Janeiro en una cumbre marcada por las ausencias de Xi Jinping y Putin

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la derecha, levanta el pulgar mientras posa con el premier de China, Li Qiang, durante su cumbre bilateral antes de la 17ma cumbre anual de BRICS en Río de Janeiro, el sábado 5 de julio de 2025. (AP Foto/Bruna Prado)

Los países del BRICS inician este domingo su cumbre anual en Río de Janeiro marcada por las ausencias de sus dos líderes más influyentes, Xi Jinping y Vladimir Putin, en lo que analistas interpretan como una señal de que el valor del grupo puede estar disminuyendo tras su rápida expansión.

La ausencia del presidente chino Xi Jinping es particularmente significativa: es la primera vez que no asiste a una cumbre de los BRICS desde que se convirtió en líder de su país hace 12 años. Su decisión de enviar en su lugar al primer ministro Li Qiang, justificada únicamente por “conflictos de agenda”, resulta llamativa considerando que el año pasado sí viajó a Brasil para la cumbre del G20 y una visita de Estado.

El presidente ruso Vladimir Putin tampoco estará presente físicamente, participando por videoconferencia debido a una orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Putin ya había abandonado sus planes de asistir a la cumbre de 2023 en Sudáfrica después de que el presidente Cyril Ramaphosa no pudiera ofrecer garantías sobre su arresto.

La cumbre, que se extenderá hasta el lunes, será presidida por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en un contexto de creciente tensión comercial con Estados Unidos. Trump ha amenazado con imponer aranceles del 100% contra el bloque si toman medidas para socavar el dólar estadounidense.

Respuesta cautelosa a las amenazas comerciales

El punto más caliente de la agenda del foro de once países emergentes es el debate sobre medidas destinadas a impulsar el comercio mundial usando monedas locales como alternativa al dólar. Sin embargo, la idea de impulsar una moneda alternativa al dólar para el comercio entre los miembros no se espera que prospere tras las amenazas de Trump.

“Si no encontramos una nueva fórmula, vamos a terminar el siglo XXI como empezamos el XX”, dijo Lula. No obstante, la presidenta del banco de los BRICS, Dilma Rousseff, descartó de plano esta posibilidad. “Hoy nadie quiere asumir el lugar de Estados Unidos”, señaló la ex presidenta brasileña.

La presidenta del banco de los BRICS, Dilma Rousseff descartó la búsqueda de una alternativa al dólar (Alexander Zemlianichenko/REUTERS)

El proyecto de declaración final expresa “seria preocupación por el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio y son inconsistentes con las reglas de la Organización Mundial del Comercio”, aunque evita hacer mención explícita de Trump.

Desafíos de cohesión tras la expansión

La rápida expansión de los BRICS, que duplicó su tamaño el año pasado, ha diluido su coherencia como cuerpo que ofrece una alternativa ideológica al capitalismo occidental. Las ausencias de Xi y Putin pueden reflejar la frustración de los miembros fundadores con esta dilución de la identidad del grupo.

El grupo, fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se expandió para incluir Indonesia, Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, países en diversas etapas de desarrollo económico y con diferentes niveles de antagonismo hacia Occidente. Esta expansión ha sesgado el cuerpo hacia las autocracias, dejando incómodos a Brasil, Sudáfrica e India.

Las ausencias de líderes clave se suman a otras señales de debilitamiento: el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el mandatario egipcio Abdul Fatá el Sisi también estarán ausentes. “La retirada del presidente de Egipto y la incertidumbre sobre el nivel de representación de países como Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos están confirmando la dificultad para que los BRICS se establezcan como un polo cohesivo de liderazgo global”, dijo a la agencia AP João Alfredo Nyegray, profesor de la Universidad Católica Pontificia de Paraná.

Por otro lado, el dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, confirmó que viajará a Río de Janeiro para asistir a la cumbre por primera vez en calidad de asociado del bloque, informó este sábado la Presidencia.

Para esta cumbre, Brasil invitó también a los mandatarios de varios países de América Latina, como México, Colombia, Uruguay y Chile.

El simbolismo de las ausencias de Xi y Putin

ARCHIVO - El presidente de China, Xi Jinping, a la izquierda, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la derecha, asisten a una ceremonia para una foto de grupo antes de la reunión Outreach/BRICS Plus en la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, el 24 de octubre de 2024. (Maxim Shipenkov, Pool Foto via AP, archivo)

Las ausencias de Xi Jinping y Putin tienen un profundo impacto simbólico que trasciende las justificaciones oficiales. Según Marta Fernández, directora del BRICS Policy Center de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la ausencia de Xi envía un mensaje de “cierto distanciamiento de China” del foro, especialmente porque la justificación de conflictos de agenda “parece una excusa vaga”.

Según expertos, la decisión de Xi resulta particularmente desconcertante considerando que el supuesto retiro de Estados Unidos de su rol de liderazgo global ha proporcionado una oportunidad dorada para que China tome el manto del liderazgo internacional.

El doctor Samir Puri, director del centro de gobernanza global de Chatham House, cuestionó si realmente está ocurriendo una transición hacia un nuevo multilateralismo. “Parece que el fin de un orden internacional no necesariamente genera la llegada súbita de otro”, dijo a The Guardian. “Los vacíos creados por el retiro súbito de Estados Unidos del multilateralismo y la gobernanza global no serán llenados automáticamente por otros”.

Para Putin, la ausencia física se ha convertido en un patrón desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Mongolia enfrentó una disputa legal acrimoniosa con la CPI después de no actuar sobre la orden de arresto cuando Putin visitó el año pasado, lo que subraya las complicaciones diplomáticas que genera su presencia internacional.

“Las ausencias de Xi y Putin debilitan la cumbre, ya que existe una asimetría de poder dentro del grupo”, señaló Fernández a EFE. “Los dos países son los que tienen el mayor peso en los BRICS”, añadió, destacando cómo estas ausencias afectan la dinámica del poder dentro del bloque.

Agenda técnica favorecida por las ausencias

Paradójicamente, las ausencias de Xi y Putin pueden favorecer la agenda moderada que Brasil busca impulsar. Oliver Stuenkel, profesor de la Fundación Getulio Vargas, señaló a AP que una declaración diluida y no controvertida puede verse facilitada por estas ausencias, ya que “esos dos países han presionado por una postura más fuerte contra Occidente, a diferencia de Brasil e India que prefieren la no alineación”.

Brasil ha optado por centrarse en seis prioridades estratégicas menos controvertidas: cooperación global en salud, comercio e inversión, cambio climático, gobernanza de inteligencia artificial, pacificación y seguridad, y desarrollo institucional. “Brasil quiere mantener la cumbre lo más técnica posible”, explicó Stuenkel.

La estrategia brasileña busca evitar llamar la atención del gobierno de Trump y prevenir riesgos para la economía brasileña. “Brasil quiere el menor daño posible y evitar llamar la atención del gobierno de Trump”, añadió Ana García, profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, a la agencia AP.

Consenso moderado sobre Oriente Medio

Los negociadores llegaron a un consenso sobre la escalada bélica en Oriente Medio, tema que más dividía a las delegaciones. Irán, socio del grupo desde 2023, aspiraba a un endurecimiento del tono sobre el conflicto en la región, pero la declaración final mantendrá el “mismo mensaje” que el grupo emitió en junio, manifestando “profunda preocupación” por los bombardeos contra Irán, sin mencionar a Israel y Estados Unidos.

El conflicto se ha intensificado tras la campaña aérea israelí del 13 de junio contra Irán, seguida por bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió con ataques contra Israel y una base estadounidense en Catar antes de que Trump impusiera una tregua.

Seguridad y logística

Las fuerzas armadas brasileñas desplegaron más de 20.000 efectivos para blindar Río de Janeiro durante el evento, utilizando cazas con misiles para controlar el espacio aéreo. La cumbre representa una oportunidad para que los países emergentes busquen alternativas y diversifiquen sus asociaciones económicas en un contexto de inestabilidad provocada por las guerras arancelarias.

Para Lula, la cumbre será una pausa bienvenida de un difícil escenario nacional marcado por una caída en la popularidad y conflictos con el Congreso. También representa una oportunidad para avanzar en las negociaciones climáticas antes de la COP30 en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

(Con información de AP, EFE, AFP)