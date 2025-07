La Unión Europea criticó los nuevos aranceles de China: “Son injustificados, incompatibles e inaplicables”

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen saluda al líder del régimen chino, Xi Jinping (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

La Comisión Europea (CE) lamentó este viernes la decisión de China de imponer medidas ‘antidumping’ definitivas a las importaciones de brandy europeas al país asiático, al considerar que se trata de tasas injustas e injustificadas.

“La Comisión ha seguido muy de cerca esta investigación desde el principio. Nuestra opinión en todo momento ha sido invariable y muy firme. Creemos que las medidas de China son injustas, creemos que son injustificadas, creemos que son incompatibles con las normas internacionales aplicables y, por lo tanto, carecen de fundamento”, indicó el portavoz comunitario Olof Gill durante la rueda de prensa diaria de la CE.

El Ministerio de Comercio de China anunció este viernes el final de la investigación ‘antidumping’ que inició hace un año contra las importaciones de brandy de la Unión Europea (UE), que se salda con tasas de hasta el 34,9 % que, no obstante, no aplicará a las empresas que cumplan con un pacto de precios.

Copas de brandy

La resolución “establece que existe competencia desleal (‘dumping’) en este producto, que la industria nacional del brandy está amenazada de sufrir un perjuicio sustancial y que existe una relación causal entre el ‘dumping’ y la amenaza de perjuicio sustancial”, según un comunicado del ministerio chino.

En total son 34 las empresas que presentaron al Ministerio chino de Comercio solicitudes de compromiso de precios dentro del plazo establecido durante la pesquisa, entre ellas reconocidos nombres del sector como Martell, Hennessy o Remy Martin.

La investigación, iniciada en enero de 2024 en el marco de las tensiones comerciales entre Beijing y Bruselas, concluyó asimismo que el margen de ‘dumping’ existente se sitúa entre el 27,7 % y el 34,9 %, que será el rango de los aranceles que impondrá China desde este mismo viernes a las compañías que incumplan el acuerdo de precios.

Gill recordó que la Comisión ha venido expresando sus “crecientes preocupaciones” sobre el asunto, planteando objeciones a “las claras deficiencias en la realización de esta investigación”.

“No se ha abordado ninguna de las preocupaciones que señalamos en la fase provisional y que planteamos en una consulta formal a la Organización Mundial del Comercio el pasado mes de noviembre”, recordó.

Un contenedor de la Unión Europea

Así, consideró que las medidas impulsadas por Beijing “forman parte de una preocupante pauta de abuso por parte de China de los instrumentos de defensa comercial, iniciando y llevando a cabo investigaciones sobre la base de alegaciones cuestionables y pruebas insuficientes, todo ello en un breve periodo de tiempo”.

“Vamos a estudiar detenidamente estas medidas y evaluaremos los próximos pasos para proteger mejor la industria y los intereses económicos de la UE”, aseguró.

El portavoz también rehusó comentar las negociaciones en curso con China para encontrar una solución sobre precios en lo que respecta a las medidas europeas contra las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de ese país.

“No vamos a hacer ninguna relación de causalidad. He dado la posición de la Comisión sobre esta desafortunada acción de China en lo que respecta a las exportaciones de brandy de la UE, y las conversaciones sobre los vehículos eléctricos continúan”, concluyó.

Los aranceles al brandy forman parte de la respuesta de Beijing a las tasas impuestas por Bruselas a los vehículos eléctricos chinos, aplicados al considerar que las subvenciones estatales que recibe ese sector suponen una distorsión para una competencia justa con las firmas europeas.

Por otra parte, preguntada por la cumbre entre la UE y China prevista en Beijing próximamente, la portavoz jefa de la Comisión Europea, Paula Pinho, afirmó que su organización está en manos del Consejo de la UE en coordinación con el Ejecutivo comunitario.

“Todavía estamos debatiendo y ultimando el programa de la cumbre con nuestros homólogos chinos. Así que no se ha cancelado nada porque aún no se ha anunciado nada, y aún no se ha acordado un programa definitivo”, comentó, cuestionada por la posibilidad de que las autoridades chinas hayan recortado el programa.

(Con información de EFE)