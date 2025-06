Murió Clark Olofsson, el criminal sueco que dio origen al “síndrome de Estocolmo”

Tres de los cuatro rehenes y Clark Olofsson dentro del banco sueco en uno de los seis días que pasarían juntos y que dieron origen al "síndrome de Estocolmo" (AFP)

Clark Olofsson, uno de los criminales más famosos de la historia de Suecia y figura central en el caso que dio origen al término “síndrome de Estocolmo”, murió a los 78 años en un hospital de ese país. Su familia confirmó la noticia a medios suecos.

Pasó buena parte de su vida en prisión, enfrentando condenas por intento de asesinato, robo, maltrato y delitos vinculados a estupefacientes. El episodio que marcó su historia fue el “drama de Norrmalmstorg”, un asalto bancario ocurrido en 1973 en el que varios rehenes establecieron lazos de confianza con sus captores.

El 23 de agosto de 1973, Jan Erik “Janne” Olsson ingresó armado y encapuchado a la sucursal del Kreditbank en la céntrica plaza de Norrmalmstorg, en Estocolmo. “Tírense al suelo, ahora empieza la fiesta”, gritó en inglés, antes de tomar como rehenes a varias empleadas y exigir tres millones de coronas suecas, un carro y salir libremente de Suecia.

Olsson pidió además la presencia de Clark Olofsson, su conocido de la cárcel. Las autoridades accedieron a parte de sus demandas y trasladaron a Olofsson al banco, donde permaneció durante seis días junto a los rehenes, quienes desarrollaron un inesperado vínculo afectivo con los secuestradores, llegando a afirmar que confiaban “de forma ciega” en ellos.

La intervención policial concluyó con la liberación de los rehenes y la rendición de los delincuentes, sin heridos. El caso inspiró libros, películas y, más recientemente, una serie de Netflix.

Olofsson pasó por cárceles en distintos países y estuvo en libertad durante los últimos siete años.

Clark Olofsson

El hombre detrás del “síndrome de Estocolmo”

Clark Olofsson poseía un notable carisma y un poder de persuasión que, según quienes lo conocieron, solo empleó en beneficio de su carrera delictiva.

Considerado uno de los delincuentes más famosos del país, su vida combinó notoriedad pública y actividades fuera de la ley. Su papel en el atraco al banco de Estocolmo en 1973, circunstancia en la que fue liberado de prisión para asistir como supuesto mediador, consolidó su fama internacional.

Durante seis días, la sociedad sueca y los medios internacionales siguieron el desarrollo del asalto, sin comprender del todo la dinámica interna entre secuestradores y rehenes. Las cuatro personas retenidas por Olofsson le expresaron apoyo incluso durante el proceso judicial. Su historial continuó en otros países europeos, como Dinamarca y Bélgica, donde sumó más delitos y largas detenciones.

Gunnel Birgitta Lundbald, Kristin Enmark, Elisabeth Oldgren y Sven Safstrom. Los cuatro rehenes que se mantuvieron fieles y con gratitud hacia sus captores, que dieron origen al "síndrome de Estocolmo"

Hace unos años había recobrado la libertad, entonces ya residía en Bélgica y su vida había sido llevada a la pantalla por la miniserie “Clark”, en Netflix, protagonizada por Bill Skarsgård y dirigida por Jonas Åkerlund, basada en las memorias de Olofsson.

En 1973, la plaza de Norrmalmstorg vivió una mañana de tensión cuando Jan Olsson irrumpió en el Kreditbanken, tomó rehenes y exigió la liberación de Olofsson, quien fue trasladado directamente de la cárcel.

Al entrar al banco, Olofsson desató a los rehenes, les proporcionó comida y alivió el ambiente, incluso compartiendo canciones como “Killing Me Softly” de Roberta Flack. Los propios rehenes describieron cómo pasaron a confiar en él. Kristin Enmark relató: “Me puso bajo su manto protector y me decía: ‘No te va a pasar nada’. Es difícil explicar a gente que no ha estado en esa situación cuán significativo fue eso para mí. Sentía que le importaba a alguien”.

El desarrollo del asalto fue seguido en vivo por la televisión sueca. En una llamada telefónica intervenida entre la rehén Kristin Enmark y el primer ministro Olof Palme, Enmark defendió a los secuestradores. “Mire, querido, yo confío en ellos”, sostuvo ante Palme, cortando finalmente la comunicación.

Apostados fuera del banco, los policías suecos se mantienen alertas para entrar en acción. Pese a los constantes pedidos, los delincuentes no se entregaban ni liberaban rehenes

El caso evidenció conductas inusuales. Los rehenes abogaron por sus captores y se negaron a abandonarlos antes de que se rindieran. Tras seis días, la policía usó gases lacrimógenos para ingresar a la bóveda y detuvo a ambos delincuentes. Olofsson recibió una condena agregada de seis años como cómplice.

Estas reacciones fueron estudiadas por el psiquiatra Nils Bejerot, quien definió el “síndrome de Estocolmo" como una respuesta afectiva nacida del miedo y el trauma, donde los rehenes identifican a sus captores como figuras de protección. En palabras de Enmark: “Solo se trataba de una cuestión de confianza. En alguien había que confiar. Solo éramos dos personas tranquilizándonos mutuamente”.

Terminó la toma después de casi una semana. Jan Olsson se entrega ante los policías suecos. Recibiría ocho años de prisión. A Clark Olofsson le darían seis años

El término "síndrome de Estocolmo“ se popularizó a nivel mundial, especialmente después del caso de Patty Hearst en Estados Unidos. Hearst, hija de un magnate norteamericano, se sumó al grupo extremista que la había secuestrado, el Ejército Simbionés de Liberación. Participó en varios robos, atentados y acciones armadas. Las portadas de los diarios y las tapas de las noticias se ocuparon del tema con fruición.

El abogado defensor de Hearst, una vez detenida y en juicio, intentó exculparla blandiendo el “síndrome de Estocolmo”. No le resultó.

Volviendo a Olofsson, continuó su carrera delictiva, sumando fugas, atracos y condenas por tráfico de drogas en Europa. Reiteró en los últimos años que su etapa criminal había quedado atrás y logró alcanzar la celebridad, en parte, gracias al retrato de su vida en la televisión.