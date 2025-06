30 segundos de terror: así fue el vuelo 171 de Air India que terminó en tragedia

Un avión de Air India se estrelló tras despegar rumbo a Londres con 242 personas a bordo

El vuelo 171 de Air India despegó a la 1:38 p.m., hora local, desde el aeropuerto de Ahmedabad con destino a Londres Gatwick. A bordo viajaban 242 personas, entre pasajeros y tripulación, en un Boeing 787-8 Dreamliner. Cinco minutos después del despegue, el avión se precipitó sobre una zona residencial de la ciudad, impactando contra las instalaciones del B.J. Medical College. Más de 240 personas murieron en el acto, tanto a bordo como en tierra. Fue, según las autoridades, una de las peores tragedias aéreas en India en décadas. Sólo una persona sobrevivió.

Un video verificado por la agencia AP muestra los segundos finales del vuelo: la aeronave, con el morro inclinado hacia arriba, descendía de forma incontrolada antes de estrellarse y generar una enorme bola de fuego. No se observaron llamas ni humo antes del impacto, lo que genera interrogantes sobre la causa del accidente. El avión no logró elevarse más allá de los 200 metros de altitud. A esa escasa distancia del suelo, la posibilidad de una recuperación aerodinámica era prácticamente nula.

Jeff Guzzetti, ex investigador de la FAA y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB), señaló que el hecho de que el avión no pudiera ganar altura podría deberse a una falla simultánea en ambos motores, algo que ha ocurrido en el pasado por problemas de formación de hielo en el combustible. “Es posible que se trate de un ‘rollback’ dual de motores. No hubo señales visibles de fuego o impacto de aves, y aun con un motor fuera de servicio, el avión debería poder ascender”, explicó.

Cinco minutos después del despegue, el avión se precipitó sobre una zona residencial de la ciudad (REUTERS/Adnan Abidi)

Otro posible factor bajo análisis es la configuración de la aeronave al momento del despegue. John M. Cox, consultor de seguridad aérea, advirtió que las imágenes preliminares podrían indicar una posición inadecuada de los flaps y slats, dispositivos que incrementan la sustentación en velocidades bajas. “La nariz apuntaba hacia arriba, pero el avión seguía cayendo. Eso sugiere que no estaba generando la sustentación necesaria. Si los flaps no estaban correctamente desplegados, eso podría explicar el comportamiento”, sostuvo.

El accidente no solo cobró víctimas entre los pasajeros. Parte del fuselaje impactó contra el comedor del hospital universitario, causando la muerte de al menos cinco estudiantes de medicina y dejando a cerca de cincuenta personas heridas, varias de ellas en estado crítico. Equipos de rescate del ejército indio fueron desplegados de inmediato para colaborar en la remoción de escombros y el traslado de los heridos. La única persona que sobrevivió al impacto fue ingresada al hospital civil de Ahmedabad y permanece en estado reservado, según confirmó un médico de guardia.

Entre los pasajeros fallecidos se encontraba Vijay Rupani, ex jefe de ministros del estado de Gujarat, según confirmó un legislador del partido oficialista. La tragedia tuvo además un fuerte impacto internacional. En el vuelo iban 53 ciudadanos británicos, así como pasajeros de nacionalidad portuguesa y canadiense. Londres Gatwick, aeropuerto de destino, habilitó un centro de apoyo para familiares de las víctimas. El Reino Unido envió un equipo de investigadores especializados a India, como estipulan los convenios internacionales cuando hay víctimas nacionales y se trata de una aeronave fabricada en otro país.

El accidente no solo cobró víctimas entre los pasajeros. Parte del fuselaje impactó contra el comedor del hospital universitario, causando la muerte de al menos cinco estudiantes de medicina (REUTERS/Amit Dave)

La reacción de las autoridades y líderes internacionales no se hizo esperar. El primer ministro de India, Narendra Modi, calificó el accidente como “una tragedia desgarradora más allá de las palabras” y aseguró estar en contacto con los equipos de emergencia. Su par británico, Keir Starmer, lamentó “las devastadoras escenas” y ofreció su solidaridad a las familias afectadas. El rey Carlos III y la reina Camila también manifestaron su “profunda conmoción” y agradecieron a los equipos de emergencia por su trabajo. Desde Rusia, el presidente Vladimir Putin envió sus condolencias al gobierno indio y expresó su deseo de pronta recuperación para los heridos. Incluso Pakistán, pese a las recientes tensiones bilaterales, emitió un mensaje oficial de pesar.

Este accidente representa el primer siniestro de un Boeing 787-8 Dreamliner desde que el modelo entró en servicio en 2009. Fabricado con materiales compuestos y equipado con baterías de ion de litio, el Dreamliner fue concebido como una aeronave de nueva generación. En 2013, toda la flota global fue temporalmente suspendida por problemas con sus baterías, pero desde entonces no se había registrado ningún desastre fatal con este modelo.

Air India había sido privatizada en 2022, cuando el conglomerado Tata Sons, que había fundado originalmente la aerolínea en 1932, retomó el control de la empresa tras décadas de administración estatal. Desde entonces, la compañía emprendió una ambiciosa renovación de su flota y de su imagen institucional. Sin embargo, el accidente de este jueves pone en jaque su futuro inmediato y vuelve a situar a la aviación india bajo el escrutinio global.

