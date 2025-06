La Unión Europea y Estados Unidos acuerdan mantener el rumbo en sus negociaciones comerciales

Howard Lutnick. REUTERS/Leah Millis

Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, aseguró que la Unión Europea y Estados Unidos han pactado “hacer balance periódicamente para mantener el rumbo” en las negociaciones comerciales. Esta afirmación se produjo tras una conversación con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick. Según informó el comisario a través de sus redes sociales, se busca avanzar en una cooperación más profunda en sectores estratégicos, resaltando la importancia del diálogo continuo entre ambas partes.

Por su lado, la portavoz del Ejecutivo europeo, Paula Pinho, reafirmó en una rueda de prensa el compromiso de la UE en intensificar la relación con Estados Unidos. Destacó que esta cooperación busca ser constructiva en ámbitos como el comercio, la defensa y el apoyo a Ucrania. “Es bueno que se muestre positivamente. Seguiremos participando en este sentido”, añadió, para subrayar el compromiso europeo de mantener una relación bilateral positiva.

No obstante, la Comisión Europea expresó su insatisfacción tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de incrementar los aranceles al acero del 25% al 50%. A pesar de este revés, la Comisión insistió en que el momento actual es crucial para avanzar en las negociaciones y evitar una posible escalada de tensiones.

Esta conversación reciente entre Sefcovic y Lutnick no fue la primera de este tipo, ya que ambos mantuvieron otra discusión similar la semana anterior, buscando soluciones al tema de los aranceles. El 26 de mayo también habían intercambiado puntos de vista sobre este asunto. En una comparecencia ante la prensa, Sefcovic manifestó su optimismo respecto a los progresos de las discusiones, aunque dejó claro que la UE está preparada para defender sus intereses y adoptar “contramedidas” si las negociaciones no prosperan antes del 9 de julio. Esta fecha límite marcaría el momento en que podrían aplicarse nuevos aranceles propuestos por Trump si no se alcanza un acuerdo.

Las acciones europeas volvieron a subir

Bolsa de Fráncfort, Alemania. REUTERS/Personal

Los mercados de acciones en Europa experimentaron un auge por segunda semana consecutiva, gracias a una combinación de factores que fortalecieron la confianza de los inversores. Entre estos se destacó el informe de empleo de Estados Unidos, que superó las expectativas y mitigó las preocupaciones sobre el impacto de las políticas comerciales del entonces presidente Donald Trump sobre el empleo. De acuerdo con el medio, el índice paneuropeo STOXX 600 mostró un incremento del 0,3%, concluyendo la semana con un aumento acumulado del 0,6%.

El optimismo entre los inversores fue propulsado por la fortaleza del mercado laboral estadounidense, que parece estar resistiendo mejor de lo previsto las políticas arancelarias de Trump. Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank, destacó que las cifras mejor de lo esperado en materia de empleo alimentaron la confianza en la economía estadounidense, pese a las tensiones comerciales.

La semana también dejó señales positivas respecto a la relación comercial entre Estados Unidos y China, tras una llamada telefónica entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, el sector automotriz en Europa sufrió pérdidas, debido a la entrada en vigor de aranceles más altos sobre el acero y el aluminio, impuestos por la administración estadounidense. Reuters señaló que el sector automotriz europeo, particularmente expuesto a estos aranceles, cayó un 1,8% en la semana.

Los índices bursátiles como el DAX de Alemania y el FCHI de Francia mostraron ganancias semanales por segunda vez consecutiva, mientras que el IBEX español alcanzó su octava semana de progreso continuo, la racha más extensa en casi cuatro meses.

El sector financiero, representado por el índice SXFP, también experimentó un aumento notable, en parte gracias a UBS, cuya valoración ascendió un 3,8% tras la propuesta de nuevas regulaciones en Suiza. Estas regulaciones podrían requerir que UBS incremente sus reservas de capital básico por 26.000 millones de dólares, reflejando un nuevo escenario de medidas de seguridad financiera más estrictas.

(Con información de EFE y Reuters)