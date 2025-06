Mes del Orgullo LGBTQ+: la diversidad reclama su derecho a existir sin permiso en un mundo aún lleno de riesgos

El Mes del Orgullo visibiliza la lucha LGBTQ+ en un mundo donde la discriminación y la exclusión persisten en pleno siglo XXI (REUTERS/ARCHIVO)

Una bandera colgada en la ventana. Un beso en una plaza. Un cuerpo que camina con la ropa que eligió ponerse y no la que le impusieron. A veces basta eso para que alguien pierda todo.

Junio no entra por la puerta: la rompe. Irrumpe como un vendaval de colores en un mundo que durante siglos ordenó vestirse de gris. No pide permiso. Despliega banderas en marquesinas, posteos, edificios, aulas, timelines. Y con ellas, una pregunta que aún arde: ¿quiénes pueden mostrarse sin miedo?

Comienza el Mes del Orgullo, ese territorio de memoria y deseo, donde cada gesto visible —un desfile, un filtro, una foto— es también una respuesta a la exclusión. Porque aún hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes lo arriesgan todo por ser. El hogar. El trabajo. La escuela. La salud. La vida.

Pero, eso no lo saben todos.

Realidades opuestas conviven entre celebraciones y amenazas, mientras la visibilidad se convierte en un acto de valentía y resistencia para millones de personas (REUTERS/ARCHIVO)

Lo saben quienes crecieron oyendo que debían corregirse, callarse, volverse “normales”. Lo saben quienes, al salir del clóset, encontraron más puertas cerradas que abrazos abiertos. Y lo saben quienes ni siquiera pueden imaginar ese gesto: salir. Porque para millones de personas LGBTQ+ aún hoy mostrarse no es una opción, es una amenaza.

En Venezuela, Kevin no puede casarse con Jhony, su “amigo” desde hace ocho años: el matrimonio igualitario no existe. En Paraguay, Rita sigue figurando como Juan José en su documento de identidad, aunque hace años vive y se presenta como mujer: el Estado no le permite cambiar legalmente su nombre ni su género. En Rusia, donde la propaganda LGBTQ+ fue equiparada con el extremismo, Sergei ya no se anima a izar la bandera del Orgullo en su balcón: hacerlo puede costarle una condena.

La visibilidad LGBTQ+ representa un acto de resistencia y defensa en comunidades donde el prejuicio y el machismo aún dominan (REUTERS/ARCHIVO)

En Hungría, una reforma constitucional aprobada en abril de 2025 prohibió las marchas del Orgullo y avanzó sobre los ya mermados alcances de la colectividad LGBTQ+. En Uganda, una ley sancionada en 2023 castiga la “homosexualidad agravada” con pena de muerte. Y en Polonia, cientos de municipios se han autoproclamado “zonas libres de ideología LGBT”, como si la existencia misma pudiera proscribirse por decreto.

En Hungría la marcha del Orgullo fue proscrita definitivamente este año (REUTERS/ARCHIVO)

Aunque se vista de celebración, el Orgullo nació en la furia, no en el festejo. Fue una respuesta, un acto de resistencia, no un desfile. La madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar Stonewall Inn, la policía entró como tantas veces. Pero esa noche, algo cambió. Travestis negras, drags latinas, adolescentes sin techo y mujeres que amaban a otras mujeres dijeron basta. Se defendieron. Durante días, el barrio se volvió barricada. El cuerpo: frontera. La furia: motor. El orgullo: arma.

Y desde entonces, cada junio es eso: una memoria en marcha.

La conmemoración de junio tiene raíces en la resistencia y la memoria, recordando los disturbios de Stonewall y el papel fundamental de quienes se atrevieron a desafiar la opresión (REUTERS/ARCHIVO)

Pero la memoria sola no alcanza. En las grandes ciudades, el arcoíris flamea en escuelas y bancos, se vuelve logo, campaña, decoración. Pareciera que ya nadie se escandaliza. Pero basta alejarse unas horas del centro, basta cruzar la frontera invisible que separa el orgullo del prejuicio, para ver otra escena. En los pueblos, en las zonas rurales, en las comunidades pequeñas donde el machismo todavía es ley no escrita, mostrarse sigue siendo un riesgo. Allí, la palabra “gay” se dice en voz baja, “trans” se pronuncia con burla, y la idea de un beso entre dos varones es aún un chiste, un tabú o una amenaza.

Hay quienes viven alerta. Quienes ensayan su tono de voz antes de hablar. Quienes eligen la ropa que no delate. Quienes prefieren callar. Porque en muchos lugares, la visibilidad no libera: expone. La visibilidad, en esos casos, no es festejo. Es refugio. Es defensa. Es grito.

Y sin embargo, cada junio, los mismos comentarios:

—Ya los aceptamos.

—¿Todavía se quejan?

—Tienen un mes para ellos.

El Orgullo es una trinchera simbólica que une generaciones y reivindica el derecho a existir sin pedir permiso ni esconderse (REUTERS/ARCHIVO)

Pero ser —y sentirse— incluido no es una concesión. Es un derecho. No nace del gesto de tolerar al otro, sino de construir las condiciones para que ese otro pueda vivir con dignidad. Porque nadie salta al vacío si no hay redes. Porque ningún gesto de identidad florece sin contexto.

En más de 60 países, la homosexualidad sigue criminalizada. En 12, puede implicar la muerte. Las personas trans, en muchos casos, no acceden a documentación, salud o educación sin ser violentadas. Las parejas del mismo sexo no pueden adoptar. El bullying escolar sigue matando. Las estadísticas oficiales ni siquiera registran la orientación o identidad de muchas víctimas.

Por eso junio no es un decorado. Es una trinchera. Un espejo. Un campo de batalla simbólico. Una forma de decir: no estamos solos. No nos escondemos más. No vamos a pedir permiso.

La inclusión real de las personas LGBTQ+ exige construir condiciones de dignidad y respeto, más allá de la mera tolerancia o aceptación (REUTERS/ARCHIVO)

Y ahí, en medio de las marchas, las banderas, los actos, los posteos, late algo más profundo: un hilo que une a quienes caminan por primera vez con quienes ya no están. Una herencia tejida con miedo, pero también con amor. Una rebelión íntima y feroz.

Porque el Orgullo no es solo color. Es memoria. Es resistencia. Es ternura que se planta. Es vida que se afirma.

Y es, sobre todo, eso: una forma de existir sin pedir permiso.