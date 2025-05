Los líderes más influyentes en filantropía según la revista Time

David Beckham, Warren Buffett, Michael Bloomberg, Oprah Winfrey, Melinda French Gates, y Aliko Dangote, entre los filántropos más influyentes según la revista Time

Por primera vez, la prestigiosa revista Time lanzó la edición “Time100 Filantropía 2025”, en la que destaca a las 100 figuras más influyentes en el ámbito de la filantropía global. Este proyecto editorial se centra en visibilizar a aquellos líderes que están revolucionando la manera de entender y practicar la filantropía, así como el impacto significativo de sus acciones en comunidades de todo el mundo. La intención es, además, resaltar el papel de quienes utilizan su influencia y recursos para llevar a cabo transformaciones profundas y sostenibles en el ámbito social y solidario.

Time elaboró esta lista en cuatro categorías distintas: titanes, innovadores, pioneros y líderes, cada una destacando tipos específicos de impacto y contribución. Los “titanes” abarcan a grandes empresarios capaces de movilizar miles de millones de dólares para causas nobles, mientras que los “líderes” están representados por figuras comunitarias que, desde el terreno, transforman la vida de las personas. En consecuencia, la lista no solo reconoce la capacidad económica, sino que subraya la importancia de la visión y el compromiso con el bien común, según detalló la revista.

En la portada de esta exclusiva edición está el ex futbolista inglés, y actual copropietario del Inter Miami, David Beckham.

Además, entre los nombres ilustres que engalanan esta lista, destaca Warren Buffett, conocido por su monumental promesa de donar más del 99% de su riqueza, así como Michael Bloomberg, Oprah Winfrey, Melinda French Gates, y Aliko Dangote, entre otros.

Como informó Time, al resaltar diversas formas de contribución al bien común, se enfatiza que, más allá de la riqueza, lo esencial es la dedicación y el propósito transformador de cada una de las personalidades que integran la lista.

La tapa de la revista Time

De Beckham a MacKenzie Scott, los principales líderes destacados por TIME

El vínculo entre el deporte, la filantropía y la influencia global se refleja en la reciente decisión de Beckham de ceder el control de sus redes sociales a tres adolescentes de Brasil, Madagascar y Sudán, quienes compartieron sus historias de superación ante la guerra, la enfermedad y la falta de acceso a la educación. Esta acción formó parte de una campaña de recaudación de fondos con UNICEF en el marco de su 50º cumpleaños, y pone de manifiesto el compromiso del inglés con causas sociales más allá de su exitosa carrera futbolística. La noticia principal, según publicó TIME, es el reconocimiento a Beckham como uno de los grandes campeones del cambio, destacando su impacto tanto en el deporte como en la filantropía internacional.

El ex futbolista del Manchester United ha mantenido una relación de más de dos décadas con UNICEF, convirtiéndose en uno de sus embajadores de buena voluntad más antiguos. Su labor humanitaria comenzó en 2001, cuando visitó un centro de protección para mujeres y niñas en Tailandia, experiencia que lo marcó profundamente. “Hay ciertas llamadas telefónicas que te emocionan mucho”, relató sobre la invitación que recibió en 2005 del entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, para convertirse en embajador. “Esa llamada me emocionó mucho”, confesó.

Beckham, que celebró su 50º aniversario el 2 de mayo, ha canalizado su energía competitiva hacia proyectos sociales y empresariales tras retirarse del fútbol profesional hace doce años. “Me siento más exhausto viendo al equipo como propietario”, admitió a TIME tras un partido de Inter Miami, el club del que es co-propietario en la Major League Soccer (MLS). “Estoy tan involucrado en el juego que siento que lo he jugado yo mismo”.

Beckham es embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas (EFE /Kena Betancur)

El compromiso de Beckham con el deporte y la filantropía se refleja también en la creación del fondo “7” en 2015, nombrado así por el número que portó en el Manchester United y la selección inglesa. Este fondo ha recaudado más de 20 millones de dólares, beneficiando a 160.000 adolescentes en Nepal con apoyo educativo y de salud mental, a 400.000 niños en Yibuti con vacunas contra la polio, y a 40.000 niños y niñas en El Salvador con actividades deportivas y recreativas. “La parte competitiva es que quiero ver victorias”, explicó Beckham a TIME. “Quiero ver a estos niños con ropa, sin estar sujetos a la violencia en sus hogares, escuelas o comunidades. Mantenerlos en la educación y fuera de matrimonios infantiles. Cuando ves que eso sucede, eso es una victoria”.

Su influencia trasciende el fútbol. Además de su rol en Inter Miami, gestiona líneas de suplementos y gafas, una productora responsable del documental ganador del Emmy en 2023, “Beckham”, y mantiene alianzas con marcas internacionales. Su rutina diaria incluye estrictos entrenamientos físicos, a menudo junto a su esposa Victoria.

El impacto de Beckham en la MLS ha sido significativo. Cuando decidió unirse a LA Galaxy en 2007, muchos lo consideraron un error, ya que la liga estadounidense no tenía el prestigio de las europeas. “Siempre supe que podía ayudar a elevar este deporte en este país, y espero haberlo hecho”, afirmó Beckham. En 2014, ejerció su opción de comprar un equipo de expansión de la MLS por 25 millones de dólares y eligió Miami como sede, a pesar de no haber visitado la ciudad antes. Tras superar obstáculos políticos y rechazos a propuestas de estadios, se asoció con Jorge y Jose Mas para impulsar el proyecto de Miami Freedom Park, valorado en 1.000 millones de dólares, que incluirá un estadio de 25.000 asientos, hoteles, oficinas, un parque público y espacios comerciales. Actualmente, Inter Miami está valorado en más de 1.000 millones de dólares.

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami marcó un antes y un después para el club. Beckham utilizó su experiencia personal para convencer al astro argentino de unirse al equipo. “Nunca podría haber soñado tener a Lionel aquí”, reconoció a TIME. “Como propietario, siempre dices que quieres a los mejores jugadores. ¿Realmente sucede? No. Y él es el mejor jugador que ha jugado al fútbol”. Desde la llegada de Messi, el club ganó la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024, logros que Beckham exhibe con orgullo en su oficina.

Beckham generó una gran revolución con su arribo a la MLS (USA TODAY Sports via Reuters)

Sobre el futuro de Messi, cuyo contrato termina al final de la temporada, expresó su optimismo: “Creo que su corazón está ahora en Miami. Los jugadores hoy se cuidan más y juegan más tiempo. Su pasión número uno es su familia, la otra es el fútbol. Mientras sea feliz, seguirá jugando todo lo que quiera. Sería bueno que jugara otros diez años. No lo veo, pero nunca se sabe”.

El trabajo filantrópico de Beckham no se limita a UNICEF. Forma parte del consejo directivo de la organización británica Malaria No More UK y colaboró con el Príncipe William para recaudar más de 20 millones de dólares destinados a la London Air Ambulance Service, que adquirió dos helicópteros de emergencia. En 2024, Beckham fue nombrado embajador de la King’s Foundation, que ofrece formación en textiles, STEM y horticultura a estudiantes británicos.

El reconocimiento internacional a la labor de Beckham llegó en enero, cuando el World Economic Forum le otorgó el Crystal Award en Davos, Suiza, por su “trabajo humanitario a largo plazo y su compromiso inquebrantable con la mejora de la vida de los niños en todo el mundo”. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, declaró a TIME: “Es una persona muy famosa y rica que podría simplemente perder el tiempo. Y no lo hace. Realiza un trabajo realmente serio para ayudar a las personas en el mundo que más lo necesitan. Para mí, no hay nada mejor que eso”.

El medio TIME también destaca que Beckham, a pesar de su éxito, no ha recibido el título de caballero, a diferencia de otros deportistas británicos como Lewis Hamilton y Mo Farah. “He escuchado a gente en los medios decir que es algo que realmente quiero, y por supuesto, sería un honor increíble”, comentó Beckham. “Si sucede en algún momento, increíble. Si no, no hay nada que pueda hacer al respecto”.

El ex alcalde de Nueva York y empresario Michael Bloomberg (REUTERS/Yuri Gripas)

Por su parte, TIME también resalta a otras figuras influyentes en la filantropía global. Michael Bloomberg ha donado más de 21.000 millones de dólares a causas como el clima, la educación y las artes, y en 2024 fue el mayor donante individual, con 3.700 millones de dólares.

El magnate enfatiza el uso de datos para identificar problemas y medir el progreso: “Los datos y los hechos anclan nuestro pensamiento a la realidad en un momento en que el debate político está cada vez más desvinculado de ellos”.

Oprah Winfrey, en tanto, ha entregado más de 500 millones de dólares, enfocándose en la educación de niñas a través de la Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en Sudáfrica, y apoyando causas como la lucha contra la inseguridad alimentaria y la recuperación tras desastres.

Oprah Winfrey, en un mitin de campaña para la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris el 4 de noviembre de 2024 en Filadelfia (Foto AP/Matt Rourke, archivo)

La célebre presentadora norteamericana suele parafrasear a Martin Luther King, Jr.: “No todos pueden ser famosos, pero todos pueden ser grandes, porque la grandeza se determina por el servicio”.

En el caso de Melinda French Gates, tras dejar la fundación que cofundó con Bill Gates en junio de 2024, anunció la distribución de 1.000 millones de dólares en dos años a través de Pivotal Ventures, con el objetivo de mejorar la vida de mujeres, niñas y familias. “Creo en usar todas las herramientas a mi disposición”, dijo a TIME.

La ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, afirmó sobre French Gates: “No es un proyecto secundario. Ha tenido un enfoque láser en lo que puede hacer para mejorar áreas de trabajo que apoyan a las mujeres”.

Melinda French Gates habla en el seminario "Infraestructura Pública Digital: Acumulando los Beneficios", en las reuniones de primavera del Banco Mundial y el FMI en las oficinas generales del Fondo en Washington (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo)

Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, planea donar más del 99% de su fortuna, valorada en unos 150.000 millones de dólares, durante su vida o tras su muerte. En 2024, donó más de 1.100 millones de dólares en acciones a fundaciones familiares. “Me siento muy, muy bien con los valores de mis tres hijos, y confío al 100% en cómo llevarán las cosas”, expresó a The Wall Street Journal.

La cantante Dolly Parton ha dedicado décadas a la filantropía, especialmente a través de la Dollywood Foundation y su programa Imagination Library, que ha enviado más de 270 millones de libros gratuitos a niños menores de cinco años en varios países. Parton también apoyó la investigación de la vacuna contra el COVID-19 y donó 1 millón de dólares a víctimas de inundaciones en Tennessee en 2024.

Warren Buffett, presidente y director general de Berkshire Hathaway (AP Foto/Nati Harnik, archivo)

La ex banquera K. Lisa Yang ha financiado investigaciones en neurociencia y biónica, donando 74,5 millones de dólares en el último año. En 2024, destinó 35 millones de dólares a un centro de salud de vida silvestre en Cornell y 28 millones a un centro de ingeniería en MIT. “Las cosas que más nos apasionan son las que tocan nuestras propias vidas”, explicó Yang a TIME.

El empresario nigeriano Aliko Dangote dirige la Aliko Dangote Foundation, dotada con 1.250 millones de dólares, que invierte en salud, educación y empoderamiento económico en África. “Salud, educación, empoderamiento económico, ayuda ante desastres y alimentos: estas son las cinco cosas principales que cualquier nación africana necesita”, afirmó Dangote.

Aliko Dangote es un multimillonario nigeriano, y dueño del Grupo Dangote (REUTERS/Akintunde Akinleye)

Alice L. Walton, heredera de Walmart, ha donado 1.500 millones de dólares principalmente a las artes y, más recientemente, a la salud. En julio, la Alice L. Walton School of Medicine en Bentonville aceptará a su primera cohorte de estudiantes, quienes no pagarán matrícula. El presidente de la Ford Foundation, Darren Walker, declaró a TIME: “El trabajo de Alice Walton para cerrar la brecha de desigualdad en las artes en Estados Unidos es radical”.

El inversor Ken Griffin ha donado más de 2.000 millones de dólares, enfocándose en iniciativas basadas en evidencia. Su donación más reciente, de 15 millones de dólares al National Constitution Center, incluye el préstamo de su copia de la primera edición de la Constitución de EE.UU. para su exhibición pública en el 250º aniversario del país.

La filántropa multimillonaria MacKenzie Scott (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, File)

MacKenzie Scott ha distribuido 19.250 millones de dólares a más de 2.400 organizaciones desde 2019, a través de su fundación Yield Giving. Su método es inusual: no solicita aplicaciones ni informes, sino que identifica organizaciones que trabajan en favor de quienes carecen de acceso a la riqueza y las oportunidades. Scott citó a la autora Annie Dillard: “Todo lo que no das libre y abundantemente se pierde para ti. Abres tu caja fuerte y encuentras cenizas”.

La lista de TIME subraya cómo figuras de distintos ámbitos, desde el deporte hasta la música y los negocios, han canalizado su influencia y recursos hacia la filantropía, impactando millones de vidas en todo el mundo. Como resumió Victoria Beckham sobre su esposo: “Realmente creo que apenas está comenzando a mostrar todo su potencial”.