Ucrania acusó a Rusia de un ataque con drones contra una ciudad portuaria situada en la frontera con Rumanía

Wall Street cierra la semana entre el impacto del nuevo distanciamiento entre EEUU y China y los datos de inflación Los índices de las bolsas de Nueva York abrieron en rojo en la última jornada de la semana, después de que Trump acusara a Beijing de no cumplir el acuerdo sobre aranceles. Pero los datos de la inflación le dieron mejores perspectivas

El caso que conmueve a Italia: Martina Carbonaro tenía 14 años y fue asesinada por su ex novio El hallazgo del cuerpo de la chica en un armario de un edificio abandonado cerca de Nápoles, ha desatado una ola de dolor e indignación en todo el país. Su ex pareja Alessio Tucci confesó el crimen