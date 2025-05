Estados Unidos y la Unión Europea rompieron el estancamiento y retomaron las negociaciones arancelarias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una reunión bilateral con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la 50ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, 21 de enero de 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

En un intento por evitar el impacto negativo de los aranceles impuestos por Donald Trump, la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EEUU) han iniciado conversaciones comerciales serias, según informó el Financial Times. Este avance rompe un estancamiento que había dejado al bloque europeo en una posición desfavorable para negociar con el equipo del expresidente estadounidense. En los últimos días, ambas partes han intercambiado documentos de negociación por primera vez, abarcando temas que van desde los aranceles hasta el comercio digital y las oportunidades de inversión.

De acuerdo con el Financial Times, Sabine Weyand, la principal funcionaria de comercio de la Comisión Europea, advirtió a los embajadores de los estados miembros que el bloque debe actuar con calma y no ceder a la presión de EEUU para obtener “victorias rápidas”. Weyand señaló que algunos aranceles estadounidenses probablemente se mantendrán, especialmente en sectores que EEUU desea reubicar, como la fabricación de acero y automóviles.

Hasta ahora, la UE, que ha sido acusada por Trump de “aprovecharse” de EEUU, no ha logrado avanzar tanto en las negociaciones con los funcionarios estadounidenses como otros países, incluidos Japón, Corea del Sur, Vietnam y el Reino Unido. Jamieson Greer, representante comercial de Trump, ha instado a acelerar el proceso al advertir a los diplomáticos europeos sobre la creciente frustración de EEUU ante la falta de propuestas escritas por parte del bloque europeo. Según el Financial Times, Greer indicó que, sin un movimiento inicial de Bruselas, la UE debería esperar que Trump vuelva a aplicar sus aranceles del 2 de abril en su totalidad.

Actualmente, el arancel “recíproco” del 20% de la UE se ha reducido a la mitad hasta el 8 de julio para permitir las negociaciones. Sin embargo, Trump ha mantenido aranceles adicionales del 25% sobre el acero, el aluminio y los automóviles, y ha amenazado con imponer más sobre productos farmacéuticos, semiconductores, cobre, madera, minerales críticos y piezas aeroespaciales.

Maroš Šefčovič, comisario de comercio de la UE, ha expresado su deseo de reducir el déficit comercial entre EEUU y la UE mediante la compra de más gas, armas y productos agrícolas estadounidenses. Sin embargo, EEUU ha manifestado repetidamente preocupaciones sobre el impuesto al valor agregado de Europa, las regulaciones de servicios digitales, los estándares alimentarios y los aranceles sobre ciertos productos estadounidenses.

El primer ministro británico Keir Starmer. Alberto Pezzali/Pool via REUTERS

Daniel Mullaney, ex jefe negociador comercial de EEUU con la UE, comentó que es probable que EEUU se enfoque en las regulaciones farmacéuticas y en abrir el mercado europeo a los productos agrícolas estadounidenses en las próximas conversaciones. Los ministros de comercio de la UE han dejado claro que el reciente acuerdo entre EEUU y el Reino Unido, que mantuvo aranceles del 10%, no es un modelo para el bloque. Benjamin Dousa, ministro de comercio sueco, afirmó que no estarían satisfechos con un acuerdo de ese tipo y que EEUU debería “esperar contramedidas”.

La UE ha pausado sus aranceles de represalia de 21.000 millones de euros debido a las conversaciones, pero la Comisión propuso la semana pasada otro paquete de 95.000 millones de euros que incluye aviones Boeing, automóviles y whisky bourbon. Šefčovič también ha declarado que la UE no aceptará las demandas de EEUU de eliminar el IVA o debilitar las regulaciones y los impuestos digitales.

No obstante, el bloque está abierto a reducir su dependencia de China para materias primas críticas y medicamentos, y a imponer aranceles contra las exportaciones chinas supuestamente subsidiadas. Weyand, quien visitó Washington a principios de mayo, señaló que el acuerdo del Reino Unido mostró que EEUU busca utilizar acuerdos para controlar las cadenas de suministro y excluir productos chinos, según un documento de la UE.