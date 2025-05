Tensión en el Báltico: Putin envió un avión de guerra a escoltar un buque de su flota fantasma y se cruzó con cazas de la OTAN

Un caza ruso se enfrenta a la OTAN mientras las fuerzas aliadas intentan abordar un petrolero sancionado en el Báltico

Rusia y la OTAN desplegaron aviones de guerra en un dramático incidente sobre el Mar Báltico por un importante cruce con fuerza estonias en torno a un petrolero de la denominada flota fantasma de Vladimir Putin, en uno de los momentos más tensos registrados en la región desde el inicio de la invasión a Ucrania.

Un video de testigos oculares muestra el momento exacto en que el petrolero “Jaguar”, con destino a Rusia y bajo sanciones británicas, se vio involucrado en un incidente marítimo con el ejército estonio el martes 13 de mayo en el Golfo de Finlandia. Reuters pudo identificar el petrolero como el Jaguar a partir del número de la Organización Marítima Internacional visible en el video, que es único para esta embarcación.

Un caza ruso Su-35, seguido de un MiG-29 de la Fuerza Aérea polaca, sobre el petrolero Jaguar. (Reuters/Captura de pantalla)

Fuerzas estonias, que pertenecen a la OTAN, intentaron abordar el petrolero, que navegaba presuntamente bajo bandera de Gabón, utilizando un buque patrulla, un helicóptero y una embarcación de vigilancia, según informaron fuentes oficiales. El buque, de 800 pies de largo, es sospechoso de formar parte de la llamada “flota en la sombra” utilizada por Moscú para evadir sanciones internacionales.

Imágenes dramáticas del incidente muestran el momento en que aeronaves de la OTAN, incluidos cazas MiG-29 polacos, fueron movilizados cuando el petrolero se negó a cooperar con las autoridades estonias. En respuesta, Rusia desplegó un caza Su-35S que, según denunció Estonia, violó el espacio aéreo de la OTAN durante aproximadamente un minuto mientras intentaba proporcionar cobertura al petrolero Jaguar en su huida.

En las dramáticas imágenes, se ve al avión polaco -de la OTAN- seguir al Su-35 ruso en un combate sobre el Golfo de Finlandia. (Reuters/Captura de pantalla)

Sitios de seguimiento de embarcaciones también confirman el recorrido del Jaguar a través del Golfo de Finlandia con dirección a Rusia. Las coordenadas mostradas en pantalla en el video coinciden con la ubicación en el Golfo de Finlandia. El pequeño barco patrulla que aparece en las imágenes coincide con fotografías de archivo de un barco patrulla de la Marina estonia, y los sitios de seguimiento de embarcaciones confirman el viaje de este patrullero estonio a esa misma ubicación.

Un buque de guerra estonio intenta desviar al petrolero Jaguar que se dirigía al puerto ruso de Primorsk en un intento fallido de interceptación. (Reuters/Captura de pantalla)

El avión de hélice que se observa en el video coincide con imágenes de archivo de un avión militar estonio, y un sitio web de seguimiento de vuelos también muestra un avión militar estonio en la misma ubicación. Por su parte, el caza visto en el video parece ser un jet militar Sukhoi ruso.

En el video captado desde el puente del petrolero, se escucha a una voz rusa calificar a los estonios de “payasos” mientras estos intentaban sin éxito abordar la embarcación. “Así es como nos reciben, con helicópteros”, dice una voz en el video, aparentemente de nacionalidad rusa. Las imágenes también muestran un A139 estonio y un avión M-28 Skytruck de las fuerzas de defensa estonias rodeando la embarcación.

El buque estonio se acerca al petrolero intentando desviarlo a la derecha (Reuters/Captura de pantalla)

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, calificó el incidente como “muy grave y lamentable, totalmente inaceptable” y convocó al encargado de negocios ruso en Tallin, Lenar Salimullin, para entregarle una nota de protesta por la violación del espacio aéreo.

“Hemos detectado un buque con el nombre de ‘Jaguar’ que navegaba sin bandera y respondimos de la manera apropiada”, explicó Tsahkna. “Se trataba del típico buque de la flota en la sombra, sin seguro y sin bandera, pero lo que es diferente e importante es que la Federación Rusa envió un avión de combate para comprobar la situación y este avión violó el territorio de la OTAN”.

El avión de hélice que se observa en el video coincide con imágenes de archivo de un avión militar estonio (Reuters/Captura de pantalla)

El comandante Ivo Vark informó que la Marina estonia se comunicó por radio con el petrolero cerca de la isla Naissaar, frente a Tallin, a las 15:30 GMT del martes. Según Vark, el buque navegaba “sin nacionalidad” y Estonia “tenía la obligación de verificar los documentos y el estatus legal del navío”.

“El buque negó cooperación y continuó su viaje hacia Rusia... dado que el buque carecía de nacionalidad, se consideró innecesario el uso de la fuerza, incluido el abordaje”, añadió Vark. Estonia escoltó al petrolero hasta que llegó a aguas territoriales rusas.

La grabación del enfrentamiento muestra un intercambio tenso. “Este es el buque de guerra estonio Papa 6732. Su solicitud será denegada. Siga mis instrucciones. Cambie inmediatamente el rumbo a 105. Cambio”, se escucha decir a un oficial estonio. Mientras, una voz desde el petrolero en hindi dice: “Eso parece nuestro dron enfrente...”, antes de que una voz rusa exclame: “¡Qué montón de payasos!”.

Alerta en la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla con reporteros a su llegada a una cumbre informal de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, en Antalya, Turquía, el 15 de mayo de 2025. (AP Foto/Khalil Hamra)

El incidente ha levantado alarmas en la OTAN. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, declaró que “la OTAN y Estonia están en contacto estrecho y coordinándose para garantizar que sabemos exactamente qué está pasando”. Rutte añadió que “entre los últimos seis y doce meses” se han detectado “muchos” incidentes similares en la zona.

El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, afirmó que el barco fue escoltado desde aguas estonias hasta aguas rusas para “evitar cualquier amenaza a la infraestructura submarina de Estonia”. “El problema era el estado del pabellón del barco, y nuestro objetivo más importante era garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas. Esto se logró”, sostuvo.

Según bases de datos marítimas, el petrolero Jaguar cambió su nombre y estado de bandera a principios de febrero. Los datos actuales sugieren que ahora se llama Argent y navega bajo bandera de Guinea-Bissau, un cambio que podría formar parte de los esfuerzos de Rusia para eludir las sanciones internacionales.

La llamada “flota fantasma” o “flota en la sombra” de Putin consiste en una vasta red de petroleros no rusos utilizados para evitar las sanciones sobre el petróleo. Está compuesta principalmente por petroleros antiguos comprados de segunda mano, a menudo por entidades no transparentes con direcciones en países que no aplican sanciones, como los Emiratos Árabes Unidos o las Islas Marshall, y abanderados en lugares como Gabón o las Islas Cook.

Algunos de estos buques son propiedad de la naviera estatal rusa Sovcomflot. Su función es ayudar a los exportadores de petróleo rusos a eludir el tope de precio de 60 dólares por barril impuesto por los aliados de Ucrania. En febrero, 70 embarcaciones que se cree forman parte de la flota fantasma fueron añadidas a más de 50 ya listadas, y se espera que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE impongan sanciones a docenas más la próxima semana.

El incidente ocurre mientras Rusia y Ucrania celebran conversaciones de paz en Turquía, marcadas por la ausencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien envió en su lugar una delegación de nivel inferior compuesta por asistentes y viceministros, lo que ha sido interpretado por los aliados europeos de Kiev como un desaire. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ha afirmado que no hablará con nadie del lado ruso excepto con Putin.