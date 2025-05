Vladimir Putin propuso conversaciones directas con Ucrania el 15 de mayo en Estambul (REUTERS)

El presidente ruso Vladimir Putin propuso este domingo a Ucrania mantener conversaciones directas el próximo 15 de mayo en la ciudad turca de Estambul.

Durante una declaración hecha desde el Kremlin en horas de la madrugada, Putin expresó su esperanza de que los aliados de Occidente también respalden la propuesta.

“Estamos decididos a entablar negociaciones serias… para eliminar las raíces del conflicto”, afirmó.

El jefe del Kremlin, sin embargo, no respondió de forma directa al llamado que hicieron más temprano los líderes de Ucrania, el Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia, quienes solicitaron un alto el fuego incondicional de 30 días a partir del lunes, aunque insistió en que las negociaciones en Estambul podrían servir de marco para alcanzar un nuevo acuerdo de cese de hostilidades.

“No descartamos que durante estas conversaciones podamos llegar a un nuevo alto el fuego”, indicó.

Los socios pidieron un alto el fuego de un mes, comenzando este lunes (REUTERS)

La ciudad de Estambul ya ha sido sede de rondas de diálogo entre delegaciones rusas y ucranianas en etapas anteriores del conflicto, sin que se hayan producido avances significativos. Es por ello que la viabilidad de una nueva cita negociadora dependerá, en parte, de la disposición de ambas partes a modificar sus exigencias iniciales y del papel que jueguen los mediadores internacionales.

La propuesta de Moscú surgió pocas horas después de que el gobierno de Volodimir Zelensky y los socios europeos llamaran, con el apoyo de Estados Unidos, a cesar los combates de manera inmediata, sin condiciones previas, como gesto de distensión en medio de una nueva escalada militar en el este de Ucrania.

El pedido se produjo durante una visita de Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer y Donald Tusk a Kiev, en la que conversaron telefónicamente con Donald Trump y, junto a Zelensky, ratificaron su voluntad de alcanzar una tregua de un mes, para poder avanzar de forma seria en los diálogos hacia una paz definitiva.

“Ucrania y todos sus aliados están listos para un alto el fuego total e incondicional en tierra, aire y mar durante al menos 30 días a partir del lunes”, informó el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga.

Los aliados advirtieron con tomar medidas contra Rusia en caso de que se niegue a aceptar el alto el fuego (REUTERS)

Los socios también informaron que, a diferencia de instancias anteriores, en esta oportunidad se habían previsto mecanismos de presión para evitar que el Kremlin imponga nuevamente condiciones y obstáculos que dilataran la implementación de la medida.

Entre las acciones, se prevén “un endurecimiento masivo de las sanciones” contra Rusia y un “aumento masivo de la ayuda a Ucrania, políticamente -por supuesto-, pero también financiera y militarmente”.

“No más ‘si’ o ‘peros’. No más condiciones y retrasos. Putin no necesitó condiciones cuando quiso un alto el fuego para celebrar un desfile y no las necesita ahora. Si va en serio con la paz, tiene la oportunidad de demostrarlo ahora, extendiendo la pausa del Día de la Victoria a un alto el fuego completo e incondicional de 30 días, con negociaciones que le sigan inmediatamente”, sostuvo con firmeza el primer ministro británico, Keir Starmer.

El Kremlin desestimó las amenazas de Occidente sobre nuevas sanciones (REUTERS)

Inicialmente, el Kremlin dijo este sábado que “reflexionaría” sobre la iniciativa y reiteró que Putin “sigue abierto a mantener contactos con cualquier líder extranjero”.

(Con información de AFP y EFE)