Rusia quiere aumentar su producción de explosivos en Siberia mientras se prolonga la invasión a Ucrania

Una explosión ilumina el cielo durante un ataque ruso contra la capital ucraniana, Kiev, en abril. Rusia ha estado bombardeando a Ucrania con artillería, misiles y drones, mientras el presidente estadounidense Donald Trump presiona para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. REUTERS/Gleb Garanich

Rusia está llevando a cabo una importante expansión de su fábrica en la remota Siberia para aumentar la producción de un poderoso explosivo utilizado en proyectiles de artillería y otras municiones en la guerra en Ucrania, según una revisión de Reuters de documentos estatales e imágenes satelitales disponibles públicamente.

La capacidad de Moscú para reunir más proyectiles que Ucrania ha sido clave en los éxitos de Rusia en el campo de batalla durante el conflicto, que se ha librado principalmente con armas pesadas y drones. Sin embargo, Moscú ha tenido que importar enormes cantidades de proyectiles de Corea del Norte, y sus propias reservas de municiones están disminuyendo, según Estados Unidos y Ucrania.

El explosivo adicional previsto para el proyecto, del cual no se había informado previamente, podría ayudar a aumentar significativamente la potencia de fuego de Moscú en un momento en que Ucrania y sus aliados occidentales han incrementado la producción de munición necesaria para frustrar los avances rusos, según tres analistas de defensa. La noticia de su existencia llega en un momento en que Rusia ha estado bombardeando a Ucrania con artillería, misiles y drones, y mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022.

Los documentos muestran que se está construyendo una nueva línea de producción en una fábrica propiedad de la empresa estatal de defensa Ya. M. Sverdlov Plant, un importante fabricante ruso de explosivos de uso militar.

La evidencia descubierta por Reuters apunta con firmeza a una planta para comenzar a producir RDX, un alto explosivo que actualmente no se produce en la planta de Sverdlov, la Planta de Biysk Oleum (BOZ), según Reuters. Sin embargo, la mayoría de los expertos consultados por la agencia de noticias no descartaron la posibilidad de que se trate de la producción de HMX, otro alto explosivo con una estructura molecular similar. Los altos explosivos son aquellos que detonan rápidamente y están diseñados para una destrucción máxima.

La fábrica de BOZ se encuentra cerca de la ciudad siberiana de Biysk, a unos 3.000 km (1.860 millas) al este de Moscú. Esto la sitúa fuera del alcance de la mayoría de los drones de ataque ucranianos, que han atacado la industria armamentística rusa.

Las imágenes satelitales del lugar muestran la construcción de nuevos edificios y otra infraestructura descrita en los documentos, encontró Reuters.

Una persona cercana al proyecto y un contratista de construcción, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que se estaba llevando a cabo una importante expansión en BOZ.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió a preguntas detalladas sobre las conclusiones de Reuters. El Kremlin y la Planta Sverdlov declinaron hacer comentarios. BOZ tampoco hizo comentarios.

Se esperaba que la nueva instalación produjera 6.000 toneladas métricas de alto explosivo al año y su finalización estaba prevista para este año, según un borrador de contrato de diseño que se publicó en el sitio web de adquisiciones del estado en 2023 y luego fue retirado.

Se trata de “una cantidad enorme” y “sería de gran beneficio para las capacidades de defensa rusas”, dijo Thomas Klapoetke, experto en explosivos de la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, cuando se le preguntó sobre los hallazgos de Reuters.

La capacidad de producción sería suficiente, por ejemplo, para llenar las ojivas de 1,28 millones de proyectiles de artillería rusos OF-29, un proyectil común de largo alcance que mide 152 mm de diámetro, según un cálculo de Reuters basado en literatura científica y verificado por otro experto en explosivos.

Un residente se encuentra en un edificio de apartamentos alcanzado por un misil ruso en la ciudad ucraniana de Zaporiyia en enero. La construcción de una nueva línea de producción en una fábrica de explosivos en Siberia podría aumentar significativamente la potencia de fuego de Rusia, según Reuters. REUTERS/Stringer

En 2024, Rusia produjo alrededor de 2 millones de munición de artillería de calibre 122 mm y 152 mm, según informó a Reuters la dirección de inteligencia militar de Ucrania, conocida como GUR. También importó unos 2,7 millones de Corea del Norte, según GUR.

Sin embargo, los proyectiles norcoreanos en su mayoría han sido de mala calidad, dijo Jack Watling, investigador principal del Royal United Services Institute (RUSI), un grupo de expertos en seguridad británico.

“Por lo tanto, aumentar el volumen de explosivos de alta potencia disponible para el llenado de municiones es fundamental para la capacidad de Rusia de continuar la guerra”, dijo a Reuters.

La GUR de Ucrania no hizo comentarios sobre los planes de Rusia para la nueva línea de producción.

Planes codificados

Los planes están detallados en decenas de documentos publicados por la Dirección General de Construcción Especial del Ministerio en el sitio web de contrataciones estatales entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, y por el Ayuntamiento de Biysk en su sitio web antes de la audiencia de impacto ambiental prevista para octubre de 2024.

Tanto los documentos de adquisición, que buscaban ofertas para ayudar a construir la infraestructura necesaria, como los documentos del ayuntamiento utilizan un código para identificar lo que se producirá: “GOST RV 1376-001-2006”.

Una licitación de diseño publicada en un sitio web de compras estatales utiliza un código para identificar lo que se producirá en la nueva instalación: "GOST RV 1376-001-2006".

Ese era un código para RDX, según una lista de códigos incluida en las instrucciones emitidas por el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia en 2014 para las empresas que buscan obtener explosivos con fines industriales. Las instrucciones se publicaron en consultant.ru, una base de datos comercial en línea de leyes y regulaciones rusas, cuyos registros de adquisiciones muestran que es utilizada por entidades estatales rusas.

El Ministerio de Industria se negó a comentar si el código utilizado en los documentos revisados ​​por Reuters sigue siendo un código para RDX.

Sin embargo, los detalles de los nuevos planes concuerdan con la producción de RDX o HMX, que pueden fabricarse mediante un proceso similar, según informaron tres expertos a Reuters. Los documentos identifican áreas para la producción de urotropina y el almacenamiento de ácido nítrico, sustancias químicas necesarias para la fabricación de ambos explosivos.

En 2020, los funcionarios de la ciudad buscaron comentarios públicos sobre un plan para un proyecto más pequeño en la fábrica BOZ que declaraba abiertamente que el objetivo era producir 3.000 toneladas de RDX al año junto con cantidades más pequeñas de otros explosivos.

El Servicio Federal de Supervisión de Recursos Naturales de Rusia concluyó en 2021 que este proyecto no cumplía con las normas ambientales, sin entrar en detalles. Sin embargo, algunas de las construcciones descritas en el plan de 2020 se replican en los planes actuales, incluyendo edificios para la producción de urotropina y el almacenamiento de ácido nítrico.

Reuters no pudo determinar si se consultó a la autoridad ambiental sobre el proyecto actual. Su oficina de prensa no respondió a las preguntas para este informe, y el ayuntamiento de Biysk afirmó no tener información sobre la fábrica.

Fuente: Imagen satelital de Planet Labs del 29 de marzo de 2025. Análisis de Reuters de imágenes satelitales de Planet Labs, Maxar Technologies y Airbus DS. Informe de Reuters. | REUTERS

Los documentos revisados ​​por Reuters no indican el uso previsto del explosivo adicional que se producirá en BOZ.

El RDX puede tener aplicaciones civiles, como la minería y la construcción. Sin embargo, los documentos indican una operación militar. En concreto, una empresa estatal de defensa está a cargo de la construcción de las nuevas instalaciones, y una rama del Ministerio de Defensa es el contratista principal, según los documentos.

El RDX es un componente de muchos proyectiles de artillería, granadas de mortero, misiles y bombas aéreas que se sabe que Rusia ha desplegado en Ucrania.

A menudo se utiliza en combinación con otros explosivos de alta potencia y es valorado por los militares porque es más potente que el TNT y más estable que el HMX, lo que significa que es menos probable que detone inesperadamente, dijo Watling, de RUSI.

Fuera del alcance de los drones

La planta de Sverdlov es el único fabricante importante de RDX y HMX de Rusia , según un funcionario de inteligencia ucraniano y el Consejo de la Unión Europea, que sancionó a la empresa en 2023 por suministrar explosivos a las fuerzas armadas rusas durante el conflicto de Ucrania.

Ambos explosivos se producen en su sede de Dzerzhinsk, a unos 360 kilómetros al este de Moscú, desde 2019, según un comunicado emitido ese año por la Universidad Tecnológica Nacional de Investigación de Kazán, que ayudó a diseñar el proceso de fabricación utilizado allí.

Restos de proyectiles de artillería, cohetes y misiles utilizados en ataques rusos se ven en la ciudad ucraniana de Járkov el 29 de noviembre de 2022. REUTERS/Vitalii Hnidyi

Sin embargo, el sitio de Dzerzhinsk se encuentra ahora a tiro de piedra de los drones ucranianos de largo alcance, lo que lo hace vulnerable a ataques. Cuatro personas resultaron heridas en un ataque con drones en la zona industrial de la ciudad la noche del 19 de octubre, según informó el gobernador regional en su cuenta de Telegram.

La actual producción de RDX de Rusia no es pública, por lo que Reuters no pudo determinar en qué medida la nueva instalación aumentaría la capacidad de producción.

El explosivo adicional no resolverá todos los cuellos de botella en la cadena de suministro de municiones rusa. Moscú también se enfrenta a la escasez de mano de obra relacionada con la guerra, y las sanciones comerciales occidentales han dificultado el abastecimiento de máquinas herramienta de fabricación extranjera, según un informe de 2024 elaborado por RUSI y el Open Source Centre, un grupo de investigación con sede en el Reino Unido.

Aun así, el general del ejército estadounidense Christopher Cavoli, quien comanda las fuerzas estadounidenses en Europa, declaró a los legisladores estadounidenses el 3 de abril que prevé que Rusia podrá producir 250.000 proyectiles de artillería al mes, o 3 millones al año. Esto pondría a Rusia en camino de acumular un arsenal tres veces mayor que el de Estados Unidos y Europa juntos, afirmó sin especificar cuándo podría suceder.

El Comando Europeo de Estados Unidos dijo que no tenía información adicional.

Proyectiles de artillería de 155 mm salen de un horno en la Planta de Municiones del Ejército de Scranton, Pensilvania, el 16 de febrero de 2023. Ucrania y sus aliados occidentales han incrementado la producción de municiones necesarias para frustrar los avances rusos. REUTERS/Brendan McDermid

Los comandantes ucranianos afirman que los esfuerzos europeos y estadounidenses, bajo la administración Biden, para aumentar el suministro de proyectiles a Kiev han dado sus frutos, aliviando la grave escasez. Sin embargo, la escasez mundial de explosivos ha limitado los esfuerzos de Kiev y sus aliados por aumentar la producción.

El futuro de la ayuda de Estados Unidos, el mayor donante militar de Kiev, parece cada vez más incierto. Trump ha criticado la magnitud de la asistencia estadounidense bajo su predecesor, y no se han autorizado nuevas ayudas desde que asumió el cargo.

Retrocesos

El presupuesto para la nueva instalación de explosivos de Rusia se fijó en 15.500 millones de rublos (189,26 millones de dólares), fondos que provendrían de un fondo gubernamental especial para proyectos prioritarios y desastres naturales, según consta en los documentos de licitación. Las obras debían comenzar en 2023 y finalizar a finales de 2025.

Al menos algunos edificios parecían estar a punto de terminarse el verano pasado, según documentos publicados en el sitio web de contrataciones públicas. En agosto, se adjudicaron contratos para el suministro de mobiliario y la instalación de revestimientos de suelo de polímero, que suelen ser uno de los toques finales en los edificios industriales.

Una vez que toda la infraestructura esté en su lugar, la producción podría comenzar en sólo seis a diez semanas, suponiendo que no haya grandes problemas técnicos, dijo Klapoetke, el especialista en explosivos en Munich.

Reuters no pudo determinar si el proyecto estaba encaminado a cumplir el plazo.

Los planes contemplan la renovación o construcción de al menos 20 edificios, incluyendo almacenes adicionales para el producto terminado. También contemplan nuevos túneles y muros de protección contra explosiones, así como la ampliación de una vía férrea.

Fuentes: 7 de noviembre de 2024, imagen satelital de WorldView-3 © 2025 Maxar Technologies. 17 de abril de 2025, imagen satelital de Planet Labs. Análisis de Reuters de imágenes satelitales de Planet Labs, Maxar Technologies y Airbus DS. Informe de Reuters. | REUTERS

Un análisis realizado por Reuters de docenas de imágenes captadas por los satélites Planet Labs, Maxar Technologies, la Agencia Espacial Europea y Airbus DS reveló que los trabajadores comenzaron a talar al menos 0,7 kilómetros cuadrados de árboles en septiembre de 2023 para dar paso a nuevas estructuras. En las imágenes captadas durante los meses posteriores se pueden ver enormes troncos esparcidos por el suelo.

Reuters confirmó que las imágenes muestran la fábrica de BOZ al comparar la forma y la posición de los edificios, una colina y cuerpos de agua con las características que se muestran en los mapas obtenidos del registro de propiedad de tierras de Rusia y en un video de marketing publicado en una versión en caché del sitio web de BOZ.

Los 20 edificios descritos en los planos publicados en el sitio web de adquisiciones del estado parecían estar en alguna etapa de construcción o renovación al 17 de abril. La disposición y las formas de estos edificios coinciden con lo que se muestra en un mapa incluido con los planos.

El proyecto ha enfrentado múltiples contratiempos que podrían afectar el cronograma, según constató Reuters.

Cuando el ex ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se reunió con el director de BOZ a principios de 2024, dijo que los retrasos en la elaboración de los planes habían retrasado seis meses las obras de construcción, según un vídeo publicado por el ministerio en su canal de Telegram.

Shoigu no especificó qué tipo de construcción se vio afectada ni cuándo se completará. El ministerio no hizo comentarios.

Las imágenes satelitales revisadas por Reuters muestran una intensa actividad en los últimos meses, incluyendo el cubrimiento de túneles, la construcción de bermas y el tendido de tuberías. El estacionamiento de la fábrica se amplió en unos 2.500 metros cuadrados y aparecía lleno en todas las imágenes, según Reuters.

Fuentes: Imágenes satelitales de Planet Labs del 18 de junio de 2023 y del 20 de marzo de 2025. Análisis de Reuters de imágenes satelitales de Planet Labs, Maxar Technologies y Airbus DS. Informe de Reuters. | REUTERS

La persona cercana al proyecto afirmó que los plazos iniciales eran poco realistas y tuvieron que aplazarse. No dio más detalles. Sin embargo, describió un gran impulso desde el verano pasado para finalizar el proyecto, afirmando que se había contratado a especialistas y a “todo tipo de peces gordos”.

Había tanta gente trabajando en el lugar que se formaron largas colas en las puertas para pasar los controles de seguridad, añadió.

(con información de Reuters)