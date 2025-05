Trump busca la cooperación con Erdogan para poner fin a la guerra en Ucrania

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se acerca al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, durante una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 13 de noviembre de 2019 (REUTERS/Joshua Roberts/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que quiere cooperar con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, después de que ambos líderes hablaran por teléfono.

Trump prometió poner fin a la guerra de Ucrania en las 24 horas siguientes al inicio de su segundo mandato en enero, pero por ahora las presiones ejercidas sobre Kiev y Moscú no han desembocado en un acuerdo de alto el fuego.

Turquía, miembro de la OTAN, intenta tener buenas relaciones con sus dos vecinos del mar Negro desde la invasión rusa y ha acogido en dos ocasiones negociaciones encaminadas a poner fin a la guerra.

“Estoy deseando trabajar con el presidente Erdogan para poner fin a la ridícula, pero mortal, guerra entre Rusia y Ucrania... ¡AHORA!“, escribió en su red Truth Social.

Los dos líderes también hablaron de Siria y Gaza y otros temas durante una conversación telefónica que Trump ha calificado de “muy buena y productiva”.

El republicano aseguró que tuvo una relación “excelente” con Erdogan durante su primer mandato como presidente de Estados Unidos, de 2017 a 2021.

Según la oficina del presidente turco, Erdogan dijo a Trump que los esfuerzos de Estados Unidos para aliviar las sanciones a Siria “contribuirían” a estabilizar el país devastado por la guerra.

Washington insiste en que cualquier normalización o levantamiento de las sanciones tras la destitución del dictador sirio Bashar al Assad en diciembre dependerá de los progresos verificables de las nuevas autoridades de Siria.

Erdogan también agradeció a Trump su “enfoque para poner fin a las guerras”, mencionando en la declaración Ucrania, Gaza y las negociaciones sobre Irán.

Planteó el tema de la Franja de Gaza, asolada por la guerra, diciendo a Trump que la ayuda humanitaria debe “entregarse a Gaza sin interrupción”.

Foto tomada de video del Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 8 de abril del 2025, que muestra a soldados rusos disparando contra soldados ucranianos en algún lugar de Ucrania (Servicio de Prensa del Ministerio de Defensa de Rusia via AP)

Israel interrumpió en marzo la ayuda a los 2,4 millones de palestinos de Gaza y su gabinete de seguridad ha aprobado la ampliación de las operaciones militares en el territorio palestino, incluso su “conquista”.

El domingo, en una entrevista con NBC News, Trump afirmó que esta semana será “crítica” para las posibilidades de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

“Espero que sí”, respondió Trump al ser interrogado por si está más cerca un acuerdo de paz entre los dos países. “Creo que estamos más cerca. Una parte quizá no esté tan cerca como la otra, pero veremos”, dijo.

“No puedo decir de quién estamos más cerca, pero hemos conseguido un acuerdo que es bueno para la gente de Estados Unidos. Hemos conseguido tierras raras”, añadió en referencia al acuerdo para la explotación de tierras raras ucranianas suscrito entre Kiev y Washington.

Trump argumentó que Ucrania devolverá el dinero de los préstamos a los europeos, mientras que Joe “Biden sencillamente les dió 350.000 millones de dólares”. “No tiene ni idea de dónde está el dinero. De qué ha pasado. Al menos nosotros, de una forma u otra, lo recuperaremos (...). No me siento tan idiota y, que se recuerde, esta es la guerra de Biden. Esta guerra no habría ocurrido jamás si yo fuera presidente”, argumentó.

“Es una guerra terrible, terrible. Veo por satélite cómo tirotean a los soldados. Tremendo. Hasta 5.000 soldados mueren de media a la semana. No son soldados estadounidenses, pero quiero resolver el problema. Son soldados rusos y son soldados ucranianos. Si puedo salvar 5.000 almas, me encantaría hacerlo”, planteó.

En la entrevista con NBC, Trump fue interrogado por el plazo en el que Estados Unidos se retiraría de las negociaciones si no hay resultados. “Bueno, ya llegará el momento en el que...”, auguró. “A veces estamos cerca y entonces ocurren cosas positivas”, agregó.

Por otra parte, Trump prevé viajar a Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos la próxima semana.

(Con información de Europa Press)