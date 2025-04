Sorprendente hallazgo en una antigua cueva de Austria revela información clave sobre la vida en la época glacial

Herramientas de piedra y ornamentos destacan en el sitio arqueológico de Kammern-Grubgraben (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el yacimiento arqueológico de Kammern-Grubgraben, ubicado en Austria, un equipo de investigadores descubrió que los humanos que habitaron la región hace entre 24.000 y 20.000 años dependían de la caza de renos.

No era solamente para alimentarse, sino que sobre todo era para confeccionar prendas de abrigo resistentes al frío extremo. La investigación se publicó en la revista de arqueología Journal of Paleolithic Archaeology. El trabajo fue liderado por Kerstin Pasda, de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nuremberg en Alemania.

El sitio de Kammern-Grubgraben se distingue por su alta densidad de ocupación durante uno de los períodos más fríos del último máximo glacial.

La caza de renos fue crucial para la confección de prendas de abrigo en el máximo glacial (Journal of Paleolithic Archaeology)

Con temperaturas promedio anuales de aproximadamente -3,5 °C, este asentamiento muestra la mayor concentración de herramientas de piedra, ornamentos y artefactos en Europa de esa época, de acuerdo con la información del artículo de New Scientist.

Según los investigadores, las personas utilizaban este lugar principalmente durante los meses de invierno, posiblemente como refugio frente a las duras condiciones exteriores.

Entre los restos hallados, predomina una gran cantidad de huesos de renos (Rangifer tarandus), en marcado contraste con sitios anteriores o cercanos donde eran más frecuentes los huesos de mamut.

Caza de renos: un recurso vital para la supervivencia

Los análisis realizados por el equipo de Pasda revelaron que los renos fueron cazados durante el invierno, una conclusión apoyada por la presencia de cráneos aún provistos de astas, que los animales pierden al finalizar esa estación.

Las pieles de estos animales eran especialmente valiosas: su pelaje denso y especializado ofrecía una protección superior contra el agua y el frío extremo.

Basándose en estudios etnográficos de grupos indígenas árticos, los científicos sostienen que, en ocasiones, la caza de renos tenía como principal objetivo la obtención de pieles, incluso por encima de la carne, dada la importancia crítica de la vestimenta adecuada para la supervivencia.

Tecnologías para enfrentar el frío

Entre los objetos recuperados en la cueva de Austria, se destacaron una cantidad notable de agujas de coser con ojo, herramientas que permitieron la confección de ropa compleja y ajustada, esencial para resistir los embates del viento helado.

Estas agujas estaban fabricadas en hueso pulido, medían entre cinco y diez centímetros de largo y contaban con una perforación precisa para enhebrar fibras, evidenciando un nivel de destreza técnica considerable para la época.

Las pieles de reno ofrecían protección superior contra el agua y el frío extremo (Journal of Paleolithic Archaeology)

Según explicó Ian Gilligan, de la Universidad de Sydney y quien no participó en el estudio, a New Scientist, este hallazgo subrayó que las estrategias de supervivencia humana prehistórica no se limitaron a la alimentación, también incluyeron innovaciones tecnológicas destinadas a mejorar la resistencia física frente al entorno.

Las agujas de coser representaron un avance clave: permitieron crear prendas con múltiples piezas cosidas que ofrecían una protección térmica mucho más efectiva que simples envoltorios de piel.

Gilligan remarcó que las agujas de ojo paleolíticas facilitaron la elaboración de prendas a medida, un avance decisivo a medida que los humanos se desplazaban fuera de los trópicos hacia latitudes más frías.

Perspectivas científicas sobre la adaptación humana

Aunque la conservación de materiales orgánicos es escasa debido a las condiciones del sitio, el enfoque multidisciplinario adoptado por los arqueólogos permitió reconstruir aspectos fundamentales de la vida durante el máximo glacial.

Pasda subrayó que, debido a la falta de evidencia directa sobre el uso de pieles, fue necesario recurrir a una combinación de estudios anatómicos, análisis de desgaste en herramientas y comparaciones etnográficas.

Por su parte, Gilligan señaló la necesidad de futuras investigaciones que aporten datos más precisos sobre las temperaturas invernales en el sitio, para comprender aún mejor las necesidades de vestimenta de estos antiguos habitantes.