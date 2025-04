Un niño rayó una obra de Mark Rothko valuada en 56 millones de dólares en un museo de Países Bajos

Un niño rayó una obra de aproximadamente 56 millones de dólares del famoso autor (Boijmans Museum)

Este lunes 28 de abril de 2025, se dio a conocer un incidente en el Museo Boijmans Van Beuningen en Róterdam, Países Bajos, donde un niño dañó una importante pintura de Mark Rothko. La obra, titulada Grey, Orange on Maroon, No. 8, data de 1960 y está valuada en aproximadamente 56 millones de dólares. Según lo informado por People, el daño ocurrió cuando el niño, en un “momento de descuido”, tocó la pintura mientras estaba expuesta al público. Este suceso generó gran atención en los medios, ya que las obras de Rothko son reconocidas no solo por su valor artístico sino también por su alto precio en el mercado del arte.

El incidente del daño a la pintura de Rothko

El Grey, Orange on Maroon, No. 8 es una de las emblemáticas pinturas de Rothko, conocido por su estilo abstracto expresionista y sus característicos campos de color que inducen a la reflexión y la introspección. En esta ocasión, la obra sufrió daños superficiales cuando un niño la tocó, causando pequeños arañazos en la capa de pintura sin barnizar en la parte inferior de la pieza. El museo describió el daño como “superficial”, aunque el impacto en la pieza de tal valor económico y cultural no deja de ser relevante. Este incidente pone de manifiesto las vulnerabilidades de las obras de arte expuestas al público y la importancia de las medidas de seguridad en los museos.

En su comunicado oficial, el museo Boijmans Van Beuningen explicó que “se han solicitado expertos en conservación en los Países Bajos y en el extranjero” para evaluar los daños y planificar la restauración adecuada de la obra. A pesar de las preocupaciones por la conservación de la pintura, el museo ha mostrado su esperanza de que la obra pueda ser restaurada con éxito y vuelva a ser exhibida en el futuro. Sin embargo, la situación no deja de poner en evidencia las dificultades que enfrentan los museos al intentar equilibrar la accesibilidad de las obras con su protección.

Reacción del museo

El museo está analizando cuánto dinero costará reparar los daños ocasionados por el niño (Boijmans Museum)

El museo ha optado por no revelar la identidad del niño involucrado en el incidente ni la de sus padres, lo que ha generado especulaciones sobre cómo manejarán la responsabilidad de los daños. En sus declaraciones, el museo evitó comentar sobre quién será responsable de los costos derivados de la restauración de la pintura. La institución también dejó claro que no proporcionaría información sobre el valor de la pintura ni sobre los gastos asociados con la restauración o el manejo del asunto, lo que refleja un enfoque muy cauteloso respecto a la gestión de este tipo de incidentes.

Este silencio sobre la responsabilidad financiera contrasta con situaciones pasadas en las que el museo asumió una postura más directa. En 2011, un incidente similar ocurrió cuando varios visitantes dañaron una pieza llamada Plataforma de Mantequilla de Cacahuete. En esa ocasión, el museo solicitó a los responsables del daño que cubrieran los gastos de limpieza. Este enfoque más transparente sobre las responsabilidades en el pasado hace que muchos se pregunten si el museo optará por una política similar o si la naturaleza del incidente con Rothko cambiará su estrategia.

El valor de las pinturas de Rothko y su historia

El pintor Mark Rothko, junto a una de sus pinturas (Foundation Louis Vuitton)

Mark Rothko es considerado uno de los grandes maestros del arte abstracto del siglo XX. Sus obras, que exploran el uso del color como medio de expresión emocional y espiritual, alcanzan valores millonarios en el mercado del arte. En el caso de la pintura dañada, su valor de 56 millones de dólares subraya la importancia de las piezas de Rothko no solo por su trascendencia artística, sino también por su relevancia económica en el mercado global.

Rothko falleció en 1970, pero su legado sigue siendo una referencia clave para el arte contemporáneo. Las subastas de sus obras han alcanzado cifras impresionantes, destacando la venta de Naranja, Rojo, Amarillo en 2012 por 86,9 millones de dólares. La repercusión que tiene cada transacción de una de sus pinturas no solo resalta la fascinación por su estilo único, sino también el fenómeno que rodea la especulación financiera en torno al arte contemporáneo.

El valor económico de las obras de Rothko se combina con su valor artístico, que sigue siendo una fuente de debate y estudio en el mundo del arte. Su enfoque minimalista y la potencia emocional de sus composiciones han dado lugar a una vasta cantidad de interpretaciones, tanto por parte de críticos como de coleccionistas. No es sorprendente que piezas como Grey, Orange on Maroon, No. 8 sean vistas no solo como objetos de admiración estética, sino también como activos valiosos dentro de un mercado de arte competitivo y en constante crecimiento.