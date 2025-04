El ex presidente surcoreano Moon Jae-in fue imputado por corrupción

El ex presidente de Corea del Sur fue acusado de corrupción por recibir dinero para facilitar la contratación de su yerno en una aerolínea (Jeon Heon-Kyun/REUTERS)

La Fiscalía del distrito de Jeonju de Corea del Sur anunció este jueves la imputación del ex presidente Moon Jae In (2017-2022) por cargos de soborno vinculados al nombramiento de su ex yerno, Seo, como director ejecutivo de la aerolínea tailandesa Thai Eastar Jet en 2018.

Junto a Moon, la Fiscalía ha llevado a juicio al ex legislador Lee Sang Jik, fundador de la mencionada línea aérea, por cargos de soborno y abuso de confianza. No obstante, ha decidido suspender las imputaciones contra Da Hye, hija de Moon, y su esposo Seo, según informó la agencia de noticias Yonhap.

Según la Fiscalía del Distrito de Jeonju, Moon recibió 217 millones de wones (aproximadamente 150.000 dólares estadounidenses) por facilitar la contratación de su yerno en la aerolínea.

Moon, presidente entre 2017 y 2022, era conocido por su enfoque diplomático hacia Corea del Norte, especialmente por su mediación en las conversaciones entre el dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, ahora enfrenta acusaciones graves de corrupción.

Moon, presidente entre 2017 y 2022, era conocido por su enfoque diplomático hacia Corea del Norte, especialmente por su mediación en las conversaciones entre el líder del régimen norcoreano Kim Jong Un (REUTERS)

La aerolínea, controlada en gran parte por un ex diputado del partido de Moon, contrató al yerno en un intento de ganarse el favor del presidente en funciones. Además, los fiscales afirman que los salarios y beneficios económicos que la aerolínea le pagó al yerno entre 2018 y 2020 no fueron remuneraciones legítimas, sino sobornos destinados a beneficiar a Moon.

El caso también incluye un giro personal, ya que el yerno de Moon se divorció de la hija del ex presidente después de los hechos que llevaron a la acusación. Con esta nueva denuncia, Moon se suma a otro ex presidente de Corea del Sur que enfrenta problemas legales.

Yoon Suk Yeol, el ex presidente destituido, también enfrenta un juicio por cargos de insurrección relacionados con el decreto de ley marcial impuesto el 3 de diciembre.

Aunque el decreto duró solo seis horas, tras ser rechazado por los diputados de la oposición, Yoon podría enfrentar una posible condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque la ejecución de esta última es poco probable debido a la moratoria no oficial sobre las ejecuciones en Corea del Sur desde 1997.

Pidieron extender la detención del destituido presidente Yoon

La Fiscalía de Corea del Sur solicitó una extensión de dos semanas en la detención del ex presidente Yoon Suk Yeol, mientras continúa la investigación sobre su controvertida declaración de ley marcial, una medida que fue revocada solo horas después de entrar en vigor a principios de diciembre y que ha sumido al país en una grave crisis política.

La Fiscalía de Corea del Sur pide extender dos semanas la detención del destituido presidente Yoon (EP)

La solicitud de los fiscales se produce días después de que la Oficina Anticorrupción del país dejara el caso en manos de la Fiscalía, al carecer de jurisdicción para imputar al ex presidente. Los fiscales especiales a cargo de la investigación sobre la ley marcial presentaron la solicitud ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl para mantener a Yoon bajo custodia hasta el 6 de febrero.

Yoon fue acusado de incitación a la insurrección y abuso de poder debido a su papel en la declaración de la ley marcial, que implicó el despliegue de un fuerte dispositivo militar alrededor del Parlamento surcoreano para impedir la votación sobre el decreto en cuestión.

Según la ley surcoreana, un sospechoso puede permanecer detenido hasta diez días, con la posibilidad de prorrogar la detención por otros diez días, según informó la agencia de noticias Yonhap. Si la corte aprueba la extensión, la Fiscalía podría someter a Yoon a interrogatorios, aunque se prevé que el ex presidente se niegue a cooperar.

Manifestantes se reúnen para apoyar al depuesto presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol (REUTERS/Kim Hong-Ji)

En caso de que el tribunal rechace la extensión de la detención, la Fiscalía tiene previsto presentar los cargos en contra de Yoon. El ex presidente permanece bajo arresto en el centro de detención de Seúl en Uiwang, al sur de la capital.

(Con información de EFE y AFP)