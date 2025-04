La agencia india anticorrupción acusó a Sonia y Rahul Gandhi de lavado de dinero

FOTO DE ARCHIVO: Rahul Gandhi, alto dirigente del principal partido opositor de la India, el Congreso Nacional Indio, acompaña a Sonia Gandhi durante una rueda de prensa en la sede del partido en Nueva Delhi, India. (REUTERS/Anushree Fadnavis/Foto de archivo)

La Dirección de Cumplimiento (ED, en inglés), agencia anticorrupción del Gobierno de la India, presentó este martes una acusación formal contra Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, ambos líderes del Partido del Congreso (INC), por presunta participación en una operación de lavado de dinero en el marco de “una conspiración criminal”, según informó el diario The Indian Express.

El caso se enmarca en la causa denominada ‘National Herald’, iniciada tras una denuncia presentada en 2014 que señalaba a varios miembros del INC por adquirir, mediante una estructura financiera opaca, propiedades valoradas en más de 230 millones de dólares. No obstante, la investigación no comenzó hasta 2021.

La ED sostiene que los acusados son accionistas mayoritarios de Young Indian, una empresa privada que habría adquirido por solo 58.000 dólares los activos inmobiliarios de Associated Journals Limited (AJL), empresa editorial del desaparecido diario National Herald. Según la acusación, esos bienes se habrían utilizado para cometer nuevos delitos financieros, como falsas donaciones y arrendamientos fraudulentos.

Sonia Gandhi, quien presidió el INC entre 1998 y 2017 y nuevamente entre 2019 y 2022, es actualmente diputada en la Rajya Sabha (cámara alta del Parlamento). Su hijo Rahul Gandhi, actual líder de la oposición en la Lok Sabha (cámara baja), también figura entre los principales señalados.

La ED afirmó que el proceso judicial ha superado múltiples impugnaciones y fue confirmado “tanto por el Tribunal Superior de Delhi como por el Tribunal Supremo de la India, lo que permite que la investigación continúe”. El documento también incluye como acusados a los dirigentes del Congreso Sam Pitroda y Suman Dubey.

Agencia anticorrupción de la India acusa a Sonia y Rahul Gandhi por lavado de dinero. (REUTERS/Adnan Abidi)

El caso será examinado por un tribunal especial el 25 de abril, según el citado medio. Hasta el momento, ni Sonia ni Rahul Gandhi han emitido declaraciones públicas sobre la acusación.

En respuesta, Adhir Ranjan, dirigente del INC, denunció que se trata de una conspiración del primer ministro de la India, Narendra Modi, para destruir al partido opositor, según declaraciones a la agencia india de noticias ANI.

Por su parte, el dirigente del Congreso Jairam Ramesh escribió en X: “La incautación de los bienes de National Herald es un crimen promovido por el Estado que se disfraza de Estado de derecho. La presentación de un escrito de acusación contra Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y otros no es más que un intento de venganza política e intimidación por parte del primer ministro y el ministro del Interior. El Congreso Nacional Indio y su liderazgo no permanecerán en silencio. ¡Satyamev Jayate!”.

El nombre de Rahul Gandhi ya había sido vinculado a procesos judiciales. En marzo de 2023, un tribunal del estado de Gujarat lo condenó a dos años de prisión por difamación, tras unas declaraciones realizadas en un mitin en 2019 en las que dijo que “todos los ladrones” comparten el apellido Modi. El Tribunal Supremo de la India le concedió libertad bajo fianza mientras se resuelve su apelación.

El avance del proceso judicial será seguido de cerca tanto por el electorado como por la comunidad internacional, ante las posibles implicaciones para el equilibrio político en la India.

(Con información de EFE)