La Unión Europea exigió a China evitar represalias innecesarias que agraven la guerra comercial con Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

La Unión Europea (UE) pidió este martes a China que se abstenga de adoptar medidas que puedan intensificar la actual guerra comercial con Estados Unidos, en un momento de elevada tensión económica global marcado por la amenaza de nuevos aranceles y el deterioro de los canales de diálogo.

La solicitud fue transmitida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una conversación telefónica con el primer ministro chino, Li Qiang, con motivo del 50º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas partes, que se celebrará oficialmente en julio con una cumbre bilateral en Bruselas.

Según un comunicado oficial del Ejecutivo comunitario, Von der Leyen “pidió una resolución negociada a la situación actual, y enfatizó la necesidad de evitar una mayor escalada”. Asimismo, destacó la “responsabilidad compartida” entre la UE y China como dos de los mayores actores del comercio mundial, para “apoyar un sistema comercial reformado, libre, justo y basado en condiciones equitativas”.

El primer ministro chino, Li Qiang (REUTERS/ARCHIVO)

La conversación tuvo lugar en plena escalada entre Washington y Beijing. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes a través de su plataforma Truth Social que su administración impondrá aranceles adicionales del 50 % a las importaciones chinas a partir del 9 de abril, si China no retira antes de este martes los aranceles del 34% que impuso como represalia. “Si China no retira su aumento del 34 %, además de sus abusos comerciales a largo plazo, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50 % a China”, declaró Trump, añadiendo que “se suspenderán todas las conversaciones” mientras no se cumpla esta exigencia.

En respuesta, el gobierno chino acusó a Washington de actuar con amenazas e insistió en que “la presión y las amenazas no son la forma correcta de relacionarse con China”. Beijing ha denunciado repetidamente lo que califica de prácticas “unilaterales y proteccionistas” por parte de Estados Unidos, y ha advertido de consecuencias si se materializan los nuevos aranceles.

En este contexto, Bruselas busca evitar que el conflicto entre Washington y Beijing desestabilice aún más el comercio internacional y arrastre a otros actores globales. Von der Leyen insistió ante Li en la “importancia fundamental de la estabilidad y la previsibilidad para la economía mundial” y reiteró el papel que puede desempeñar China para prevenir “desvíos comerciales causados por los aranceles, especialmente en sectores ya afectados por la sobrecapacidad global”.

Según la Comisión, ambos líderes discutieron la creación de un mecanismo de monitoreo para detectar y gestionar esos posibles desvíos comerciales, como parte de un esfuerzo conjunto por reequilibrar la relación económica entre Bruselas y Beijing. Von der Leyen también resaltó la “urgencia de encontrar soluciones estructurales” que permitan garantizar un mejor acceso de productos, servicios y empresas europeas al mercado chino.

La UE recuerda a China la necesidad de condiciones comerciales equitativas y libres (REUTERS/ARCHIVO)

Las tensiones comerciales entre la UE y China se han intensificado en los últimos años. En 2024, la Unión impuso aranceles de hasta el 35 % a los vehículos eléctricos importados desde China, alegando que estos productos se benefician de subsidios estatales que distorsionan la competencia en el mercado europeo. En represalia, Beijing abrió investigaciones antidumping sobre las importaciones europeas de carne de cerdo, productos lácteos y bebidas alcohólicas como el coñac.

Pese a estas fricciones, ambas partes mantienen canales de diálogo y han reiterado su voluntad de cooperar en diversos ámbitos. China sigue siendo el segundo mayor socio comercial del bloque europeo, solo por detrás de Estados Unidos. Según cifras de la Comisión, el comercio bilateral entre la UE y China tiene un valor anual aproximado de 730.000 millones de euros [más de 780.000 millones de dólares].

La llamada entre Von der Leyen y Li también abordó la cooperación en la agenda climática internacional, así como los esfuerzos conjuntos hacia una transición industrial limpia. En ese sentido, la presidenta del Ejecutivo comunitario destacó que las relaciones bilaterales deben incluir no solo temas comerciales, sino también compromisos en sostenibilidad y descarbonización.

(Con información de EFE y AFP)