Rusia ordenó el cierre de la Fundación Elton John contra el VIH tras declararla “indeseable” (REUTERS)

Las autoridades de Rusia declararon este jueves como “indeseables” las actividades de la Fundación Elton John contra el VIH, lo que obliga al cierre inmediato de sus operaciones dentro del país.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía rusa, que acusó a la organización de promover valores contrarios a los principios que el gobierno de Moscú define como “espirituales y morales tradicionales”.

Según el comunicado oficial, el motivo principal de la sanción radica en que la fundación, activa desde 1992, “apoya a asociaciones públicas sobre prevención y lucha contra el sida entre los grupos más vulnerables (...) y busca superar la discriminación y el abandono de personas con VIH y personas con ideas no tradicionales”. No obstante, el texto agrega que, “en un aspecto más general, se centra en la promoción de las relaciones sexuales no tradicionales, los modelos familiares occidentales y la reasignación de género”.

Las autoridades rusas acusaron también a la organización de “participar en una campaña de información occidental para denigrar a Rusia” desde el inicio de la invasión a Ucrania. Moscú ha sostenido que la fundación coopera con varias ONG que actúan como “agentes extranjeros” en el país.

La Fundación Elton John contra el Sida, con sede en Reino Unido, ha recaudado más de 600 millones de dólares desde su creación y ha financiado más de 3.100 proyectos en 95 países, enfocados en ampliar el acceso a tratamientos, reducir el estigma LGBTQ+ y erradicar el sida como amenaza de salud pública. Su exclusión en Rusia representa una nueva ofensiva del Kremlin contra organizaciones internacionales que defienden derechos humanos y diversidad.

Elton John se presentó la semana pasada en el London Palladium junto a la artista estadounidense Brandi Carlile para lanzar su nuevo disco Who believes in angels?.

Durante la velada, el músico británico de 78 años reafirmó su compromiso con las causas que ha respaldado durante décadas, como el acceso a la salud, la igualdad y la inclusión.

“Se ha puesto feo ahí fuera, pero todo esto también pasará. Si me pronuncio contra gobiernos, ¿qué pasará con el dinero contra el sida? No puedo salir a decir: ‘Eres un imbécil’. Tienes que sentarte a negociar y luchar por ello. Incluso si tengo que ir a verle cara a cara, lo haré”, afirmó Elton John en referencia a los desafíos actuales, sin aludir directamente a ningún país.

El artista, conocido por su activismo, insistió en que su papel es hacer música que “una a la gente”. Vestido con su característico traje azul, zapatos rosas y gafas de colores, presentó un repertorio que combinó nuevos temas con clásicos como Tiny dancer o I’m still standing, convertido en lema personal.

Durante la presentación, Elton John también compartió reflexiones personales sobre la paternidad y la influencia que su familia tiene en su vida.

“Quiero que en mi lápida no ponga nada del jodido Crocodile Rock, sino que solo ponga: ‘Fue un gran padre’”, dijo, al recordar a sus hijos Zachary y Elijah, de 14 y 12 años, respectivamente.

La fundación continuará operando a nivel global, pero su exclusión de Rusia constituye un retroceso para el trabajo internacional en la lucha contra el VIH en regiones donde persisten la estigmatización y el acceso limitado a tratamientos.

A pesar de ello, Elton John reiteró su disposición a dialogar con gobiernos hostiles para mantener la ayuda activa donde más se necesita.

