Nació con solo el 2% de su cerebro pero desafió a la medicina: la historia de Noah Wall

Nació con el 2 % de cerebro y los médicos no creían que respiraría al nacer

Durante el embarazo, los médicos no le dieron esperanzas. El diagnóstico era devastador: espina bífida, hidrocefalia congénita, una cistosis cerebral destructiva y anomalías cromosómicas múltiples. Cada informe clínico que recibían Michelle y Rob Wall, en Cumbria, Reino Unido, agregaba una razón más para abortar. Se lo ofrecieron cinco veces. La pareja no lo aceptó ninguna.

“Noah no tendrá cerebro”, les dijeron. Los escáneres mostraban una masa líquida donde debería estar el encéfalo. Apenas un dos por ciento de tejido funcional. Los especialistas afirmaban que, si sobrevivía, no oiría, no hablaría, no comería. Nacería, les advirtieron, en estado vegetativo.

Los estudios prenatales fueron contundentes. La espina bífida detectada impedía el cierre de la columna vertebral. La hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cráneo, presionaba lo poco que quedaba del cerebro. La cistosis cerebral destructiva había aniquilado casi toda la masa encefálica. En una entrevista con el Daily Mail, Michelle recordó cómo los médicos les mostraron en una pantalla un pequeño círculo y dijeron: “Esto es lo único que tiene de cerebro”.

Pese al dolor, eligieron no interrumpir el embarazo. “Somos personas positivas. Queríamos darle una oportunidad”, dijo Rob años después a The Sun. Tenían 49 y 55 años respectivamente. Ya habían elegido un ataúd antes de su nacimiento.

Noah sobrevivió a una hidrocefalia severa y a una cistosis cerebral destructiva (Captura de video)

El 6 de marzo de 2012, el quirófano del hospital en Cumbria estaba preparado para lo peor. Doce médicos esperaban una emergencia crítica. La presión intracraneal del bebé era alarmante. El parto se adelantó una semana. Pero entonces ocurrió lo inesperado: Noah Wall nació gritando, respirando por sí mismo, con un peso de 4,3 kilos. Contra todo pronóstico, estaba vivo.

Según reseñó entonces Irish News, un escaneo realizado poco después confirmó que solo tenía un dos por ciento de cerebro. Su cabeza estaba llena de líquido y el tejido cerebral reducido a una delgada capa pegada al cráneo. El tejido cerebral era apenas una lámina delgada adherida a las paredes internas. Le colocaron una válvula derivadora (shunt) para drenar el exceso de fluido. Pero los médicos insistieron: el pronóstico seguía siendo reservado. La vida de Noah, dijeron, dependería de cuidados extremos y muchas cirugías.

Rechazaron interrumpir el embarazo tras cinco sugerencias médicas para abortar

Desde el primer día, su vida fue una secuencia de desafíos quirúrgicos. Según ITV, ya de niño fue operado once veces, incluyendo intervenciones en la médula espinal y procedimientos odontológicos complejos. Cada uno de esos pasos reforzó la idea de que su historia no sería la que los diagnósticos anunciaban.

A los 3 años, los resultados de una nueva resonancia provocaron asombro en los especialistas. El cerebro de Noah había crecido hasta ocupar el ochenta por ciento de su volumen normal.

Al momento del parto, un equipo de doce médicos esperaba lo peor

Según Daily Mail, no era ya una teoría: estaba allí. Lo veían en las imágenes. Algunos médicos sostienen que su cerebro fue creciendo. Otros, que estaba comprimido y logró expandirse, con la ayuda de la válvula cerebral. Lo que nadie discute es el hecho.

The Sun detalla que la familia ha reorganizado su vida entera alrededor de su salud y desarrollo. Y el progreso fue tal que, con seis años, aprendió a contar, sentarse solo y hasta surfear.

Lloró con fuerza al nacer, desafiando cada pronóstico clínico

Una vida que desafía los límites

A los seis años, viajó a Australia para iniciar un tratamiento de neurofísica, una terapia pionera que combina estimulación cognitiva con fisioterapia. Fue aceptado en un centro especializado, algo poco habitual para niños. Aprendió a mantener el equilibrio, a moverse con más autonomía y hasta surfeó por primera vez.

En 2017, Noah pisó el estadio de Newcastle United, su club del alma. Su deseo más íntimo sigue intacto: algún día quiere marcar un gol vestido de blanco y negro. “Estuve en el pasto. Fue increíble. Un día voy a correr y meter un gol”, repitió con convicción a Metro UK

El cerebro de Noah Wall creció hasta el 80 % tras una derivación de líquido cerebral

A lo largo de estos años, Noah ha desarrollado no solo su cuerpo, sino también una voz pública. Junto con su madre, ha visitado escuelas para enseñar sobre discapacidad y seguridad en sillas de ruedas.

Ambos son activistas. Han recibido miles de mensajes de padres que buscan consejos o consuelo.

Fue operado más de once veces desde su nacimiento y durante toda su infancia (Europa Press)

Durante la pandemia de Covid-19, su familia permaneció aislada más de 100 días. Solo salieron una vez, para una cirugía dental. Aun así, celebró su octavo cumpleaños con una fiesta virtual: amigos de todo el mundo imprimieron decoraciones “Hugs for Noah” y compartieron videos en redes sociales.

En redes sociales, miles de personas siguen su historia. Algunos lo llaman “ángel”, otros “milagro médico”. Pero la familia insiste: no es un milagro, sino un niño que lucha todos los días con amor, ciencia y voluntad. Su vida ha sido retratada en el documental The Boy Who Grew a New Brain, emitido por Channel 5, que conmovió a miles de espectadores.

Su madre lo cuida a tiempo completo y para ello reorganizó toda su vida familiar

De sobreviviente a activista

Además de su evolución médica, Noah Wall ha desarrollado un rol público. Junto a su madre, visita escuelas para hablar sobre discapacidad, inclusión y seguridad en sillas de ruedas. La familia recibe mensajes de todo el mundo: padres que buscan apoyo, niños que se identifican con su historia y educadores que lo invitan como ejemplo de superación.

Recibió una terapia especializada en Australia

Es embajador de Variety, the Children’s Charity, que le donó una silla de ruedas ultraliviana. Gracias a eso, ganó fuerza muscular, mejoró su movilidad y aumentó su autonomía. También es patrono de The Music Man Project, una organización que promueve la educación musical inclusiva. Ha actuado en escenarios como el Royal Albert Hall y el London Palladium, junto a figuras como Michael Ball y la Banda de la Marina Real.

Fue aceptado en un exclusivo centro de neurofísica para su tratamiento

En una de esas presentaciones, rompió un récord mundial al participar del mayor número de triángulos sonando al unísono durante siete minutos. Fue ovacionado por 5.000 personas, y recibió un reconocimiento por sus diez años como patrono del proyecto.

Vivió aislado más de 100 días durante la pandemia para evitar el Covid

Celebró su cumpleaños número ocho con una fiesta virtual global

El caso de Noah Wall sigue siendo estudiado por especialistas en neurología y medicina fetal. No existe un consenso único sobre cómo fue posible su recuperación cerebral. Algunos sostienen que su tejido cerebral estaba comprimido y logró expandirse gracias a la válvula derivadora. Otros creen que el cerebro se regeneró parcialmente, desafiando los límites conocidos de la neuroplasticidad infantil.

Visitó el estadio de Newcastle United y sueña con marcar un gol

Lo que está claro es que su evolución abrió nuevas preguntas en la comunidad médica. Casos como el de Noah son extremadamente raros, pero aportan evidencia sobre la capacidad del cerebro humano, especialmente durante la infancia, para adaptarse y compensar daños severos.

Enseña sobre inclusión y discapacidad en escuelas junto a su madre

Noah, hoy, tiene 13 años. Usa silla de ruedas. Aún necesita intervenciones quirúrgicas. Pero cuenta, canta, saluda, sueña con esquiar, correr, convertirse en astronauta.

Es embajador de Variety, the Children’s Charity, en Reino Unido