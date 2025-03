Manifestantes volvieron a salir a las calles de Estambul en protesta por el arresto del rival de Erdogan

Las manifestaciones comenzaron después del arresto de Ekrem Imamoglu el 19 de marzo (REUTERS/Dilara Senkaya)

Grandes multitudes de estudiantes salieron a las calles de Estambul el lunes en la última protesta por el arresto y encarcelamiento del alcalde opositor de Estambul, que ha desencadenado los peores disturbios en Turquía en años.

Las manifestaciones comenzaron después del arresto de Ekrem Imamoglu el 19 de marzo y desde entonces se han extendido a más de 55 de las 81 provincias de Turquía, provocando enfrentamientos con la policía antidisturbios y provocando la condena internacional.

La policía arrestó a más de 1.100 personas, indicó el ministro del Interior, entre ellas 10 periodistas, incluido un fotógrafo de la AFP.

Imamoglu, de 53 años, del partido opositor CHP, es considerado ampliamente como el único político capaz de derrotar al veterano líder turco Erdogan en las urnas.

En sólo cuatro días pasó de ser alcalde de Estambul (un cargo que lanzó el ascenso político de Erdogan décadas antes) a ser arrestado, interrogado, encarcelado y despojado de la alcaldía como resultado de una investigación por corrupción y terrorismo.

El lunes, los estudiantes tanto de Estambul como de la capital, Ankara, comenzaron a reunirse a primera hora de la tarde después de anunciar que boicotearían las conferencias en las principales universidades de ambas ciudades.

En Estambul, mientras multitudes de estudiantes cantando y ondeando banderas se dirigían por las calles hacia Besiktas, un puerto en el Bósforo, los residentes aplaudían y golpeaban cacerolas en una muestra de apoyo, informaron corresponsales de AFP.

Una mujer participa de las protestas en Estambul (REUTERS/Dilara Senkaya)

Después de reunirse en el puerto, los estudiantes comenzaron a marchar a lo largo de la costa hacia la península histórica para unirse a la protesta nocturna frente al Ayuntamiento, indicó un corresponsal de la AFP.

“¡Esto no es una reunión, es un acto de desafío al fascismo!”, dijo el líder del CHP, Ozgur Ozel, a la multitud, que portaba un mar de pancartas, incluyendo una dirigida a Erdogan que decía: “Los palacios son vuestros, las calles son nuestras”.

Tras reunirse con su gabinete el lunes, Erdogan volvió a acusar a la oposición de provocar las protestas.

“Dejen de jugar con los nervios del país”, dijo, aunque también insistió en que todo estaba bajo control en la economía turca y afirmó que el gobierno había “gestionado con éxito la última fluctuación del mercado”.

La medida contra Imamoglu ha dañado gravemente la lira y ha provocado caos en los mercados financieros de Turquía.

El índice bursátil de referencia BIST 100 cerró casi un 8,0 por ciento más bajo el viernes, pero se recuperó algo el lunes, terminando la sesión alrededor de un 3,0 por ciento más alto.

El domingo, Imamoglu fue elegido por abrumadora mayoría como candidato del CHP para la presidencia de 2028, y los observadores dijeron que fue la inminente primaria la que desencadenó el movimiento en su contra.

Su encarcelamiento provocó una dura condena por parte de Alemania, que lo calificó de “totalmente inaceptable”, mientras que la vecina Grecia dijo que los movimientos que socavan las libertades civiles “no pueden ser tolerados”.

La Unión Europea advirtió a Ankara que debía demostrar un claro compromiso con las normas democráticas. Anoche, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés declaró que la detención de Imamoglu constituía un grave atentado contra la democracia.

Turquía.- Erdogan reprocha a la oposición su "irresponsabilidad" y denuncia 123 policías heridos en las protestas (Europa Press/Contacto/Ak Party)

Antes del amanecer del lunes, la policía detuvo a 10 periodistas turcos en sus domicilios, incluido un fotógrafo de la AFP, “por cubrir las protestas”, afirmó el grupo de derechos humanos MLSA.

La medida fue condenada por el Sindicato de Periodistas de Turquía, la Asociación de Periodistas Turcos y varias otras asociaciones.

“¡Dejen de atacar a los periodistas!”, dijeron en una declaración conjunta, añadiendo que muchos periodistas habían sido sometidos a violencia policial, gases lacrimógenos y balas de goma mientras informaban.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) exigió “la liberación de los periodistas arrestados”, dijo el representante del grupo en Turquía, Erol Onderoglu.

Las detenciones también fueron denunciadas por la esposa de Imamoglu.

“Lo que se está haciendo con los miembros de la prensa y los periodistas es una cuestión de libertad. Ninguno de nosotros puede permanecer en silencio ante esto”, publicó Dilek Kaya Imamoglu en X.

Imamoglu, quien ha denunciado las medidas judiciales contra él como una “ejecución política sin juicio”, envió un mensaje desafiante desde la cárcel a través de sus abogados.

“Llevo una camisa blanca que no se puede manchar. Tengo un brazo fuerte que no se puede torcer. No me moveré ni un ápice. Ganaré esta guerra”, dijo.

(Con información de AFP)