Ekrem Imamoglu, el opositor detenido por la policía de Erdogan en Turquía: “Vivimos bajo una tiranía”

Ekrem Imamoglu, el opositor detenido en Turquía, dijo que el pueblo dará la respuesta necesaria al complot en su contra (REUTERS/ARCHIVO)

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, compartió este miércoles su primera declaración tras su detención, afirmando que el pueblo turco dará la “respuesta necesaria” a lo que calificó como "mentiras, complots y trampas" en su contra.

İmamoğlu, de 54 años y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, publicó en su cuenta de la red social X una fotografía de una nota manuscrita en la que expresó: "Me encomiendo primero a Dios, luego a nuestro pueblo“.

En el mensaje, agregó: ”Nuestro pueblo dará la respuesta necesaria a todas las mentiras, complots y trampas; a aquellos que son injustos con los seres humanos, que roban la voluntad del pueblo“.

Seguidores de Ekrem salieron a las calles a reclamar su liberación (REUTERS/Tolga Uluturk)

Antes de ser detenido por las autoridades turcas, Imamoglu denunció que las acciones su contra eran un intento de “usurpar la voluntad del pueblo” y afirmó que no se rendirá ante la presión política.

En un video publicado en su cuenta de X, Imamoglu declaró: “Un puñado de mentes que intentan usurpar la voluntad de nuestro pueblo han usado a mi amada policía como una herramienta para este mal, y han acumulado cientos de agentes en mi casa, en la puerta de la residencia de dieciséis millones de estambulitas”.

El alcalde, considerado el principal rival del presidente Tayyip Erdogan, añadió: “Nos enfrentamos a una gran tiranía, pero quiero que sepan que no me rendiré.” Amo mucho a todos ustedes. Me encomiendo a mi nación. Que toda mi nación sepa que me mantendré firme. Seguiré luchando contra esa persona y su mentalidad que utiliza todo este proceso como un aparato.

El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, dijo que Turquía se enfrenta a una gran tiranía

Su arresto, bajo cargos que incluyen corrupción y colaboración con una organización terrorista, ha provocado protestas y críticas de la oposición. La detención ocurre en un contexto de represión judicial contra figuras opositoras en Turquía, que según sus detractores busca debilitar sus posibilidades en los próximos comicios.

Imamoglu, quien lidera a Erdogan en algunas encuestas, estaba a punto de ser nombrado candidato presidencial oficial por su partido, el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Ahora enfrenta dos investigaciones adicionales que lo acusan de dirigir una organización criminal, soborno y manipulación de licitaciones públicas.

La Policía turca ha detenido este miércoles al alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu, en el marco de una investigación judicial por supuesta corrupción y “colaboración con grupos terroristas”, en referencia a la guerrilla kurda.

Protestas en Estambul contra la detención del principal rival de Erdogan

Un gran despliegue de policía rodeó en la madrugada la vivienda del alcalde y registró su domicilio, deteniendo al regidor y a numerosos colaboradores suyos, así como cargos municipales del mismo partido, el socialdemócrata CHP.

Imamoglu ganó la alcaldía de Estambul en las elecciones de 2019, poniendo fin a un cuarto de siglo de gobierno municipal islamista, y renovó el mandato en los comicios de marzo del año pasado, convirtiéndose en el más probable rival del presidente islamista de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en las próximas presidenciales.

El CHP reclama que estos comicios, previstos para 2028, se adelanten y había convocado para el próximo domingo unas primarias en toda Turquía para designar a su candidato, dándose por hecho que iba a ser Imamoglu.

Ayer mismo, la Universidad de Estambul, en la que Imamoglu se licenció en Administración empresarial en 1994, anuló su diploma alegando irregularidades en su admisión en 1990, lo cual bloquearía su candidatura presidencial, ya que tener formación universitaria es un requisito obligatorio para ser presidente.

Además, la Fiscalía ha abierto en los últimos meses varias investigaciones contra el alcalde y otras figuras de su partido, y dos regidores de distritos han sido enviados a prisión preventiva.

El mensaje difundido en redes por Imamoglu

Las dos causas judiciales abiertas ahora contra Imamoglu y 106 personas de su entorno o del CHP acusan al regidor, por una parte, de ser cabeza de una organización criminal con ánimo de lucro, con actos de corrupción, soborno y licitaciones manipuladas.

Por otro lado, le achacan vínculos con el proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, a través de la iniciativa conocida como 'Consenso urbano‘, que el CHP y el partido de la izquierda prokurda DEM lanzaron antes de las elecciones municipales de marzo de 2024.

Mediante esta estrategia, varias figuras cercanas al DEM, tercer partido del Parlamento turco, se presentaron en las filas del CHP, a la vez que muchos votantes habituales del DEM respaldaron la formación socialdemócrata, que así se convirtió por primera vez en décadas en el partido más votado de Turquía, desbancando al AKP, la formación islamista de Erdogan.

La redada contra Imamoglu y sus colaboradores se ha realizado con un enorme despliegue policial, se han cerrado los accesos al transporte público en el centro de la ciudad y la oficina del gobernador ha anunciado una prohibición de manifestaciones o marchas de protesta en los próximos cuatro días, hasta el domingo.

(Con información de Reuters y EFE)