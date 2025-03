Una mujer aseguró tener cáncer para estafar a su novio y realizarse cirugías estéticas

Laura McPherson fingió tener cáncer durante cinco años para estafar a su pareja

Las estafas basadas en engaños emocionales han sido protagonistas de numerosos casos judiciales a lo largo de los años. Un caso reciente que ha conmocionado al Reino Unido es el de Laura McPherson, una mujer que, durante cinco años, convenció a su pareja y a su entorno de que padecía varios tipos de cáncer terminal, con el fin de obtener grandes sumas de dinero.

¿Quién es Laura McPherson?

Laura McPherson es una mujer británica de 35 años, madre de dos hijos, residente en la ciudad de Derby. Según The Times, su historia se hizo conocida cuando se reveló que había engañado a su pareja, Jon Leonard, y a su entorno cercano, fingiendo que padecía diversas enfermedades terminales, incluida una supuesta lucha contra el cáncer de mama, colon, ovarios, cuello uterino y de intestino​.

Laura McPherson convenció a su hija de 12 años de que estaba muriendo para sostener su engaño

Antes de que se destapara su fraude, McPherson mantenía una relación con Jon Leonard, un empresario conocido en el Reino Unido por su trabajo en la organización de eventos benéficos.

Él ha recaudado más de 52 millones de dólares para organizaciones dedicadas a la lucha contra el cáncer a través de su empresa, Ultra Events​.

Laura McPherson gastó el dinero de la supuesta quimioterapia en cirugías estéticas y viajes

El engaño de McPherson no solo afectó a Leonard, sino también a su familia y amigos. Su propia hija, quien tenía 12 años cuando comenzó la mentira, llegó a creer que su madre iba a morir.

La escuela de la niña llamaba con frecuencia a Leonard preocupada por su estado emocional, ya que la menor rompía en llanto en varias ocasiones debido a la angustia de pensar que perdería a su madre​.

¿Cómo fue la estafa de Laura McPherson?

La estafa de McPherson se extendió durante cinco años, entre marzo de 2017 y enero de 2022, en los que logró manipular a Leonard para que le entregara dinero destinado, supuestamente, a costosos tratamientos médicos privados​.

Laura McPherson aseguró necesitar una mastectomía, pero en realidad se hizo una cirugía estética

Según reseñó People, para hacer creíble su engaño, McPherson falsificó visitas médicas, tomó fotografías de sí misma en situaciones que simulaban estar recibiendo quimioterapia y aseguraba que su estado de salud se deterioraba con el tiempo​. Entre las mentiras que utilizó para reforzar su historia se encuentran:

Afirmó haber sido sometida a una histerectomía en la prestigiosa clínica privada Mayr en Austria, cuando en realidad se encontraba recibiendo tratamientos de bienestar holístico y pérdida de peso​.

Dijo que necesitaba someterse a una mastectomía y solicitó unos 9.000 dólares para la operación. Sin embargo, cuando Leonard intentó pagar directamente a la clínica privada en Manchester, descubrió que en realidad se había realizado una cirugía estética de aumento de senos ​.

Aseguró que recibiría tratamiento en el Royal Derby Hospital , pero en diciembre de 2021, Leonard descubrió que, en lugar de asistir a una sesión de quimioterapia, tomó un taxi hasta la ciudad de Coventry, a unos 35 kilómetros de distancia, para celebrar el Año Nuevo​.

Se las arregló para evitar que su pareja la acompañara a las citas médicas, insistiendo en que prefería ir sola y generando excusas para evitar que él hablara con los médicos​.

Durante estos años, Leonard transfirió a McPherson un total de aproximadamente 32.000 dólares para los supuestos tratamientos, creyendo que estaba ayudando a salvar su vida​.

aura McPherson evitó la cárcel y recibió una condena de dos años de trabajos comunitarios

El engaño de McPherson no solo le permitió obtener dinero para cirugías estéticas y tratamientos de bienestar, sino también para viajes y artículos de lujo. En una ocasión, convenció a Leonard de que le comprara un reloj Rolex de 30.000 libras (aproximadamente 39.000 dólares) tras afirmar que había superado la enfermedad​.

A lo largo de los años, Leonard comenzó a notar inconsistencias en la historia de McPherson, pero su confianza en ella y el temor a dudar de alguien que supuestamente estaba muriendo hicieron que ignorara algunas señales de alarma.

No obstante, en 2022, tras revisar mensajes en el teléfono de McPherson, descubrió que había estado en contacto con la clínica en Austria, y que los tratamientos en los que había gastado el dinero estaban relacionados con pérdida de peso y no con el cáncer​.

Tras este descubrimiento, McPherson siguió negando las acusaciones y llegó a afirmar que ella era la víctima de una relación controladora. Sin embargo, finalmente admitió su culpa y fue acusada formalmente de fraude​.

¿Qué pasó con Laura McPherson?

Laura McPherson fue descrita por el juez como una "mentirosa malvada y retorcida" por su engaño

El caso llegó a los tribunales en marzo de 2024, y fue juzgado en el Tribunal de la Corona de Derby. Durante la audiencia, el juez Jonathan Straw calificó a McPherson como una “mentirosa, malvada y retorcida”.

A pesar de la gravedad del fraude y del impacto emocional causado a Leonard y a su familia, McPherson evitó la prisión. En su lugar, recibió una orden comunitaria de dos años, lo que significaba que debía realizar trabajos comunitarios y se sometió a 30 días de rehabilitación supervisada por un oficial de libertad condicional​.

Además, se le impuso una restricción horaria con monitoreo electrónico, lo que significa que debe permanecer en su domicilio entre las 19:00 y las 6:00, de miércoles a domingo​.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Para finales de 2024, se programó una audiencia en el marco de la Ley de Ganancias Ilícitas, donde se evaluará la posibilidad de obligar a McPherson a devolver el dinero que obtuvo mediante el fraude​.

Laura McPherson podría ser obligada a devolver el dinero obtenido mediante fraude en una audiencia futura

Por su parte, Leonard expresó el profundo impacto que la mentira de McPherson tuvo en su vida. Según Derby Telegraph, en su declaración ante el tribunal, aseguró:

“Me robó años de mi vida. Me aisló de mis amigos y mi familia. Sus acciones fueron diabólicas. Casi todo lo que me dijo era mentira. Destruyó mi fe en la humanidad”​.

McPherson ahora tiene una nueva pareja y un hijo nacido en marzo de 2023. Mientras tanto, Leonard ha intentado reconstruir su vida tras la devastación emocional y financiera que sufrió a manos de quien, durante años, creyó que era la mujer que amaba​.