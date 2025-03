Expertos buscan una explicación al trágico choque naval en el Mar del Norte: fatiga, incompetencia y error humano

Vista aérea de los daños sufridos por el petrolero Stena Immaculate un día después de su colisión en el Mar del Norte

La colisión entre el petrolero estadounidense Stena Immaculate y el carguero portugués Solong en el Mar del Norte ha dejado a expertos marítimos desconcertados sobre cómo un accidente de tal magnitud pudo ocurrir en una era de tecnología de navegación avanzada, mientras que algunos cuestionan si podría haber habido interferencia externa.

El incidente, que ocurrió aproximadamente a 13 milla (20 kilómetros) de la costa de Yorkshire el lunes poco antes de las 10:00 hora local, ha provocado un feroz incendio que continuó ardiendo hasta el martes. De acuerdo con los informes, uno de los 14 tripulantes del Solong permanece desaparecido, mientras que los otros 36 miembros de ambas tripulaciones fueron rescatados.

Incompetencia bajo escrutinio

El Dr. Simon Boxall, oceanógrafo, fue categórico al describir el incidente como resultado de “incompetencia” por parte del Solong.

“Es inusual que este accidente haya ocurrido porque el buque Stena, lleno de combustible para aviones, estaba anclado y el buque portugués, el Solong, básicamente se estrelló contra él”, dijo Boxall a Reuters. “No hay razón por la que en el siglo XXI dos barcos deban colisionar”.

Según datos de MarineTraffic, el Stena Immaculate estaba anclado y prácticamente estacionario cuando el Solong se dirigió directamente hacia él a aproximadamente 16 nudos (30 km/h).

Un rastreador muestra el momento de la colisión de un petrolero en el Mar del Norte

“Sigue siendo responsabilidad de los humanos navegar el buque, el buque no navega automáticamente”, explicó Boxall. “Así que depende de los humanos, y son los humanos quienes necesitan responder a un barco que está justo delante. Ahora, si malinterpretaron la información o asumieron que el barco se estaba moviendo, en cuyo caso probablemente estaban apuntando a pasar por detrás, pero era bastante obvio que estaba anclado”.

El misterio del piloto automático

Martyn Boyers, director ejecutivo del puerto de Grimsby East, sugirió que el piloto automático podría haber sido un factor en la colisión.

“Tienen una cosa llamada piloto automático, y eso es lo que sospecharía que ha sido el problema”, dijo Boyers a Sky News. “Si se ha puesto en piloto automático y no hay nadie en el puente, lo que podría suceder, entonces simplemente continuaría recto”.

Boyers añadió que el piloto automático “simplemente dirige un curso, no se desvían, no hay curva en el mar. Simplemente van en línea recta por millas, cientos de millas, y habría ido en una dirección recta”.

El casco dañado del Stena Imaculate. El petrolero transportaba 220,000 barriles de combustible para aviones en 16 tanques de carga segregados cuando fue golpeado. (REUTERS/Phil Noble)

Lo que más desconcierta a los expertos es que los modernos sistemas de navegación están diseñados para evitar precisamente este tipo de colisiones.

“Parece un misterio, realmente, porque todos los buques ahora tienen equipos técnicos muy sofisticados para trazar rutas y mirar cualquier obstáculo o cualquier cosa que tengan que evitar”, señaló Boyers. “Es difícil sugerir qué pasó, aparte del hecho de que nunca debería haber sucedido”.

Posible falla humana

El Dr. Seyedvahid Vakili, experto marítimo de la Universidad de Southampton, señaló que el error humano seguía siendo la causa probable, añadiendo que los buques portacontenedores son particularmente susceptibles a esto debido a la presión que se ejerce sobre la tripulación.

“Una de las principales razones del error humano podría ser la fatiga, especialmente para los buques portacontenedores. Esto se debe a que visitan muchos puertos en un corto período de tiempo. Este es especialmente el caso en el Mar del Norte y en el norte de Europa, ya que la distancia entre los principales puertos es muy corta”, explicó Vakili a The Sun.

El incendio en el Stema Imaculate el lunes. El petrolero estaba anclado y prácticamente estacionario cuando el Solong se dirigió directamente hacia él a aproximadamente 16 nudos (Bartek Smialek/PA Media/dpaI)

“La investigación considerará si la tripulación había descansado adecuadamente y si estaban en condiciones de hacer guardia”, agregó.

Teorías de interferencia externa

La naturaleza del accidente ha provocado especulaciones sobre si podría haber sido resultado de actividad maliciosa. El Stena Immaculate forma parte de una flota especial de petroleros bajo contrato con el Gobierno de EE.UU. para transportar combustible militar, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre si la colisión podría ser un acto de una potencia hostil.

Un alto funcionario de la Casa Blanca se ha negado a descartar la posibilidad de que los sistemas a bordo del Solong pudieran haber sido hackeados, convirtiéndolo en una especie de “lanza” que fue dirigida directamente hacia el buque estadounidense.

“Los ciberataques son una de las mayores amenazas para los buques en el futuro”, explicó el Dr. Vakili. “Generalmente son una amenaza para los buques no tripulados, que están digitalizados y controlados desde tierra. Pero en esta etapa, para este buque, no creo que un ciberataque pueda ser la razón principal de la colisión, ya que no sé cuánto del buque estaba automatizado”.

A view of a damaged hull of Stena Immaculate oil tanker ship after it collided with a cargo ship off the northeastern coast of England, Britain, March 11, 2025. REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

Sin embargo, un portavoz del primer ministro británico Keir Starmer aclaró el martes que no hay indicios de actividades maliciosas en el accidente.

“Entiendo que no parece haber ninguna sugerencia de sabotaje en este momento”, afirmó el portavoz de Downing Street.

Esta declaración oficial coincide con lo reportado por fuentes de seguridad marítima que previamente habían indicado a Reuters que no había “ninguna indicación” de actividad maliciosa o de otros actores involucrados en el incidente.

Condiciones de visibilidad

Las condiciones en el mar en el momento de la colisión se han descrito como razonables, aparte de la neblina y la bruma, que podrían haber contribuido a problemas de visibilidad.

Boyers dijo a Sky News que el área había estado “muy brumosa” el lunes por la mañana.

Parques eólicos cerca del tramo de mar del accidente. Las condiciones en el mar en el momento de la colisión se han descrito como razonables, aparte de la neblina y la bruma (REUTERS/Phil Noble)

Mientras tanto, un rescatista dijo a The Times que la niebla era tan espesa durante la búsqueda inicial que las tripulaciones “no podían ver nada”.

El Dr. Vakili también señaló que la investigación examinará las condiciones ambientales en el momento del accidente: “¿Tenían visibilidad restringida? ¿Cuál era la condición del mar y la corriente? Los buques portacontenedores también son muy sensibles a la velocidad del viento, debido a su gran área de exposición al viento, especialmente a bajas velocidades”.

“También debe analizarse la densidad del tráfico en la zona, ya que estas áreas de anclaje suelen estar abarrotadas de buques y habrá algunos buques maniobrando, lo que aumenta el riesgo de accidente”, explicó.

La investigación en curso

Una persona camina junto a un cartel del Puerto de Grimsby, cercano al lugar de la colisión (REUTERS/Phil Noble)

La Rama de Investigación de Accidentes Marítimos del Reino Unido ha comenzado una evaluación preliminar del choque, según informó el Secretario de Transporte británico.

“Cada buque tiene un registrador de datos de voz, similar a una caja negra de un avión. Los investigadores podrán ver todas las acciones que se habrán tomado, toda la comunicación”, dijo el Dr. Vakili.

Ernst Russ, los propietarios del Solong, dijeron en un comunicado el martes que su equipo está “activamente comprometido” con todas las autoridades locales y asistirá en las investigaciones.

Consecuencias ambientales

Una mujer pasea a un perro en la playa, cerca del lugar de la colisión. La costa de la zona alberga la colonia de alcatraces más grande de Inglaterra (REUTERS/Phil Noble)

Mientras continúan los esfuerzos para controlar el incendio, crece la preocupación por el impacto ambiental. La empresa gestora del Stena Immaculate, Crowley, confirmó que al menos un tanque de combustible se había roto por el choque, causando que combustible para aviones se derramara en el agua.

El Dr. Boxall explicó los riesgos específicos del combustible para aviones: “El petróleo crudo sigue siendo muy espeso, viscoso. Somos muy buenos lidiando con derrames de petróleo crudo. El problema con este tipo de derrame (derrame de combustible para aviones) es que se evaporará, lo que probablemente sea una buena noticia para el océano, no tan buena noticia para la atmósfera, pero también lo hace más peligroso en términos de posibles explosiones”.

“En este momento, los vientos lo están llevando hacia la costa. Creo que es muy poco probable que explote cuando llegue a la costa, pero causará incidentes de contaminación a lo largo de la costa”, añadió.

El Stena Immaculate transportaba 220,000 barriles de combustible para aviones en 16 tanques de carga segregados cuando fue golpeado. El combustible para aviones es tóxico y, si es ingerido, puede matar organismos marinos, que luego pueden volverse dañinos para las aves marinas que se alimentan de ellos.

La costa cercana al lugar de la colisión alberga la colonia de alcatraces más grande de Inglaterra, y también es hogar de grandes colonias de frailecillos y focas grises, que actualmente están en temporada de cría de crías.

Organizaciones de conservación están observando con gran preocupación para ver si el desastre puede ser contenido y si se puede evitar una catástrofe ambiental mayor.