Israel y Hamas avanzan con las tratativas para extender el alto el fuego

Israelíes se reúnen el día de la procesión fúnebre de Tsachi Idan (REUTERS/Amir Cohen)

El cuerpo de Tsachi Idan, uno de los últimos rehenes liberados en la primera fase del alto el fuego entre Israel y Hamas, fue enterrado el viernes en una ceremonia privada, mientras las negociaciones para una segunda fase del acuerdo continúan, con el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza y asegurar el retorno de los rehenes vivos restantes.

La procesión fúnebre de Idan, un aficionado al fútbol de 49 años secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas contra Israel, comenzó en un estadio de fútbol en Tel Aviv antes de dirigirse al cementerio. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó que fue asesinado en cautiverio.

El cuerpo de Idan fue uno de los cuatro entregados por Hamas entre el miércoles y el jueves, en el último intercambio de la primera fase del alto el fuego, que involucró la liberación de más de 600 prisioneros palestinos.

El funeral de Tsachi Idan, rehén israelí que murió en cautiverio tras ser secuestrado por Hamás en Gaza, en el Estadio Bloomfield de Tel Aviv (AP foto/Leo Correa)

Idan fue el único de su familia llevado a Gaza. Su hija mayor, Maayan Idan, murió cuando terroristas dispararon contra la puerta de la habitación donde se resguardaba. Hamas transmitió en vivo el secuestro de la familia a través de Facebook, mientras sus dos hijos menores suplicaban por sus vidas.

Su hermana, Noam Idan ben Ezra, afirmó en una entrevista radial que Idan estuvo “a un paso” de ser liberado durante el breve alto el fuego en noviembre de 2023, cuando más de 100 de los 251 rehenes fueron liberados. “Tsachi fue abandonado dos veces. La primera cuando fue secuestrado y la segunda cuando el acuerdo se desmoronó”, declaró.

“El hecho de que Tsachi no esté a mi lado hoy es el resultado de la toma de decisiones y la política aquí en Israel. No nos escucharon entonces, pero no es demasiado tarde para escucharnos hoy.”

Personas se reúnen afuera del Estadio Bloomfield mientras un vehículo transporta el cuerpo de Tsachi Idan (REUTERS/Amir Cohen)

Crecen las denuncias sobre las condiciones en cautiverio

El estado de salud de los cautivos preocupa especialmente después de que tres rehenes liberados el 8 de febrero describieran las condiciones extremas de su cautiverio. Uno de ellos, Eli Sharabi, relató a Canal 12 de Israel que él y otros rehenes fueron encadenados, privados de alimentos y en ocasiones golpeados.

“Durante los primeros tres días, mis manos están atadas detrás de mi espalda, mis piernas están atadas, con cuerdas que desgarran tu carne, y un poco de comida, un poco de agua durante el día”, relató, en una de las primeras entrevistas de un rehén liberado bajo el acuerdo actual. “Recuerdo no poder dormir por el dolor, las cuerdas ya están hincándose en tu carne, y cada movimiento te hace querer gritar”.

Tras su liberación, se enteró de que su esposa e hijas habían muerto en el ataque del 7 de octubre.

FOTO DE ARCHIVO: Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami, rehenes retenidos en Gaza desde el ataque mortal del 7 de octubre de 2023, son liberados por milicianos de Hamas (REUTERS/Hatem Khaled/Foto de archivo)

Las familias de los rehenes que siguen en Gaza han intensificado sus llamados al gobierno israelí para asegurar su liberación. Según datos oficiales de Israel, de los 59 rehenes aún en Gaza, al menos 32 han muerto.

Negociaciones para la segunda fase del alto el fuego

La primera fase del alto el fuego vio la liberación de 33 rehenes, incluidos ocho cuerpos, a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos.

El acuerdo de alto el fuego prevé una segunda fase en la que se negocia el fin de la guerra y la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino, además del regreso de los rehenes vivos restantes. La devolución de los cuerpos de otros rehenes fallecidos quedaría para una tercera fase.

Hamas emitió un comunicado el viernes ratificando su “compromiso total para implementar todos los términos del acuerdo en todas sus fases y detalles” y exhortó a la comunidad internacional a presionar a Israel para “proceder inmediatamente a la segunda fase sin demora ni evasión”.

Una vista aérea muestra a militantes de Hamás desfilando el día en que Or Levy, Eli Sharabi y Ohad Ben Ami fueron liberados (REUTERS/Stringer)

Negociadores de Israel, Qatar y Estados Unidos han iniciado “discusiones intensivas” sobre la segunda fase del alto el fuego en El Cairo, según informó el servicio de información estatal de Egipto. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el envío de una delegación israelí a las negociaciones.

“Los mediadores también están discutiendo formas de mejorar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, como parte de los esfuerzos para aliviar el sufrimiento de la población y apoyar la estabilidad en la región”, indicó el comunicado oficial.

Una fuente israelí citada por The Associated Press, bajo condición de anonimato, señaló que las negociaciones continuarán el sábado, pero no confirmó si el equipo israelí regresará a El Cairo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que los próximos días son “críticos” y llamó a ambas partes a cumplir con sus compromisos.

(Con información de AP)