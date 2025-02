La conmovedora historia de una joven que venció tres veces al cáncer y decidió ser paramédica para ayudar a otros en su lucha

Katherine Murrell vence al cáncer y se convierte en paramédica (foto de : London Ambulance Service)

Katherine Murrell, una joven de 27 años originaria de Essex, Inglaterra, ha encontrado en su experiencia como sobreviviente de cáncer una motivación para dedicarse a salvar vidas. Tras superar tres diagnósticos de cáncer, decidió convertirse en paramédica en el Servicio de Ambulancias de Londres, inspirada por el cuidado que recibió durante sus años de tratamiento. Según informó SWNS.com, la joven considera que su historia personal le ha otorgado una perspectiva única y una conexión especial con los pacientes que atiende.

El primer diagnóstico llegó cuando tenía apenas 16 años. Enfrentó un linfoma en etapa cuatro, un tipo de cáncer que afecta el sistema inmunológico, y se sometió a un tratamiento intensivo de quimioterapia diaria durante seis meses. Aunque logró superar la enfermedad, años después recibió dos diagnósticos adicionales que la obligaron a someterse a más tratamientos, incluyendo una mastectomía doble para reducir el riesgo de futuros cánceres. A pesar de los desafíos, Katherine ha estado libre de cáncer durante más de un año y ha decidido canalizar su experiencia hacia una carrera en la medicina de emergencia.

Una conexión emocional y profesional con sus pacientes

Gracias a su experiencia como paciente, esto le ha permitido generar empatía con quienes enfrentan enfermedades graves (Imagen: Servicio de Ambulancias de Londres)

De acuerdo con SWNS.com, Katherine explicó que su experiencia como paciente le ha permitido desarrollar una empatía profunda hacia quienes enfrentan enfermedades graves. “Es una conexión que tengo con estos pacientes: una conexión emocional, por supuesto, pero más que eso, tengo una comprensión real de los aspectos físicos de lo que están pasando, como la pérdida de cabello y todo lo demás”, afirmó a ese mismo medio. Esta comprensión, según Katherine, le permite brindar no solo atención médica, sino también un apoyo emocional significativo.

La joven destacó que su interés por la medicina de urgencias comenzó cuando, siendo adolescente, tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital. “El personal fue increíble. Realmente me di cuenta de lo genial que sería hacer algo así”, recordó. Esta experiencia marcó el inicio de su deseo de formar parte del sistema de salud, aunque su camino hacia esta meta no fue sencillo. Debido a los tratamientos médicos, no pudo asistir a la universidad, pero encontró en la formación como técnico en emergencias médicas (EMT) una oportunidad para cumplir su sueño.

Transformar el sufrimiento en un “superpoder”

La joven destacó que su interés por la medicina de urgencias comenzó cuando, siendo adolescente, tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital (Imagen: Servicio de Ambulancias de Londres)

Katherine ha adoptado una perspectiva positiva sobre los años que pasó recibiendo tratamiento. Según detalló SWNS.com, considera que esas experiencias le proporcionaron conocimientos valiosos que ahora utiliza en su trabajo diario. “La gente supondría que el tiempo que pasé sentado en un hospital recibiendo tratamiento fue simplemente horrible. Pero durante ese tiempo estuve tan expuesta a la medicina y a las vías clínicas que ahora utilizo todos los días ese conocimiento adquirido en esas experiencias”, explicó. Para ella, esta transformación personal es un ejemplo de cómo convertir una situación adversa en una fortaleza.

Además, Katherine anima a otras personas que enfrentan circunstancias similares a replantear sus experiencias de manera positiva. “Ahora lo utilizo como un superpoder y le recomendaría a cualquiera que esté pasando por una situación similar que intente hacer lo mismo”, afirmó. Su mensaje busca inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles, mostrando que es posible encontrar un propósito incluso en medio de la adversidad.

Un legado de gratitud hacia el sistema de salud

Katherine siente una profunda gratitud hacia el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra, que la acompañó durante más de una década de citas regulares y tratamientos. Esta gratitud fue uno de los principales motores que la llevaron a unirse al Servicio de Ambulancias de Londres. “Llevo 11 años yendo a citas regulares en el hospital. Cuando te acostumbras a eso, quieres dar algo a cambio”, expresó.

Para Katherine, cada día en su trabajo como paramédica es una oportunidad para devolver el apoyo que recibió. Según explicó, su labor le permite ofrecer a otros pacientes un poco de esperanza y positividad en momentos difíciles. “Cuando voy a ver a pacientes como ese, me doy cuenta de que estoy en el trabajo correcto. Siento una oleada de felicidad al saber que estoy en el lugar donde pertenezco”, afirmó.

Un ejemplo de resiliencia y vocación

La historia de Katherine Murrell es un testimonio de resiliencia y vocación. Su decisión de convertirse en paramédica no solo refleja su deseo de ayudar a otros, sino también su capacidad para transformar una experiencia traumática en una fuente de fortaleza y propósito. Ahora, libre de cáncer y prosperando en su carrera, Katherine representa un ejemplo inspirador de cómo enfrentar la adversidad con determinación y empatía.