Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, advirtió a Georgia que habrá consecuencias tras congelar su adhesión al bloque

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman)

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, avisó este domingo al actual Gobierno prorruso de Georgia de que su decisión de congelar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones de adhesión con la UE “tendrá consecuencias directas” por parte de los Veintisiete.

”Lamentamos las señales del partido gobernante de no seguir el camino de Georgia hacia la UE y el retroceso democrático del país. Esto tendrá consecuencias directas desde el lado de la UE”, advirtió en un mensaje en redes sociales la nueva jefa de la diplomacia europea en el primer día de su mandato.

“Tenemos una lista de cosas que podemos hacer, pero, por supuesto, tenemos que discutir”, dijo Kallas, quien mencionó entre las opciones la posibilidad de sanciones.

“Tenemos opciones de sanciones, tenemos opciones de abordar también el régimen de visas, diferentes opciones, pero por supuesto tenemos que llegar a un acuerdo”, expresó.

Tercera noche de protestas en Georgia contra el gobierno prorruso y las medida antieuropeas

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, del partido prorruso Sueño Georgiano, anunció el 28 de noviembre que el país congelaría hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para su ingreso en la Unión Europea, lo que ha motivado desde entonces una sucesión de protestas ciudadanas no exentas de violencia policial.

”Condenamos la violencia contra los manifestantes” y “apoyamos al pueblo georgiano y su elección de un futuro europeo”, manifestó la jefa de la diplomacia europea.

La policía georgiana disolvió este sábado por la noche con el empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua un nuevo mitin de protesta opositor contra la citada decisión del Gobierno, en la tercera noche consecutiva de disturbios en el centro de Tiflis.

Al igual que dos mítines anteriores, el de anoche, que reunió a varias miles de personas, desembocó en violentos enfrentamientos entre los manifestantes europeístas y efectivos antidisturbios.

Los manifestantes han hecho pintadas en la sede del Parlamento con insultos en contra del partido gobernante Sueño Georgiano y un grafiti con la palabra “¡Revolución!”, mientras lanzan botellas contra los policías entre gritos de “¡Esclavos rusos!”.

Los acontecimiento se desarrollaron según el mismo guion de las manifestaciones del jueves y el viernes, los participantes en las protestas levantaron anoche barricadas junto del Parlamento y algunos de ellos lanzaron bengalas contra el edificio que causaron un incendio que fue sofocado sin mayores consecuencias.

Las fuerzas antidisturbios, que no actuaron con todos sus medios hasta esta mañana, se limitaron a detener a los manifestantes que se acercaban a los cordones policiales.

Según las encuestas de opinión, alrededor del 80% de los georgianos apoyan una adhesión con la Unión Europea y un distanciamiento con la Rusia de Vladímir Putin.

La policía antidisturbios detiene a un manifestante durante una protesta contra la decisión del nuevo gobierno de suspender las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, en Tbilisi, Georgia (REUTERS/Irakli Gedenidze)

El Parlamento Europeo aprobó una resolución la semana pasada en la que rechazó los resultados de las elecciones parlamentarias georgianas de octubre pasado y demandó la celebración de nuevos comicios, tal y como exigía la oposición georgiana.

En este contexto de creciente tensión, la presidente de Georgia, de línea pro europea, Salomé Zurabishvili, declaró este sábado que no dejará su cargo a finales de año sin que, antes, se celebren nuevamente las elecciones legislativas del pasado octubre, en las que asegura que el oficialista Sueño Georgiano cometió fraude.

“Como no hay un Parlamento legítimo, no habrá presidente legítimo ni una investidura. Por eso, me quedo como Presidente”, comenzó diciendo la mandataria, que consideró ser “la única institución independiente y legítima que queda en el país”. “Mientras no haya nuevas elecciones y un Parlamento que elija un nuevo presidente, según nuevas reglas, mi mandato continuará”, agregó en tono desafiante frente a la postura del Gobierno, que anunció que el próximo 14 de diciembre organizará los comicios para elegir a su sucesor.

(Con información de EFE y AFP)