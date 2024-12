Gabriel Ben-Tasgal: “En Medio Oriente Trump es un sheriff creíble, va a traer más calma que guerra”

Ben Tasgal analizó el acuerdo de Israel con Hezbollah en Líbano

Tras el brutal ataque terrorista de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, Medio Oriente volvió a estar en un constante estado de ebullición. Apenas horas después de la masacre perpetrada por el grupo extremista palestino, otros movimientos insurgentes como Hezbollah y los hutíes de Yemen lanzaron ataques contra el Estado judío.

El Ejército israelí emprendió una contundente respuesta con una incursión militar en Gaza, y en los últimos meses en Líbano, con el objetivo de destruir toda infraestructura y armamento de los terroristas de Hamas y Hezbollah. Sus implacables bombardeos golpearon sensiblemente a los extremistas: Yahya Sinwar, jefe de Hamas, fue abatido en Gaza, mientras que Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, murió en un ataque aéreo en Beirut. Las fuerzas israelíes también lograron eliminar a las cúpulas de ambos grupos. Ante este escenario, recientemente Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego con la mediación de Estados Unidos.

Gabriel Ben-Tasgal es un reconocido periodista, escritor y politólogo especializado en Medio Oriente. En diálogo con Infobae analizó la presente coyuntura en la región. Sobre ese acuerdo advirtió que no espera que perdure mucho en el tiempo, aunque aclaró: “Puede ser que Hezbollah esté tan destruido tras los ataques que le convenga cumplirlo”.

Al mismo tiempo que destacó la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Según su opinión, el republicano “va a traer más calma que guerra” a Medio Oriente.

También se refirió al evidente incremento del antisemitismo tras el 7 de octubre. Al respecto, no dudó en afirmar que es el momento de mayor amenaza y peligro para los judíos desde el Holocausto.

Para Ben-Tasgal, Trump traerá más paz a Medio Oriente (Europa Press/Contacto/Amos Ben Gershom/Israel Gpo)

-¿Cómo ves el reciente acuerdo entre Israel y Hezbollah en Líbano?

-Me parece más que nada un acuerdo entre Israel y Estados Unidos. La administración demócrata presionó duramente a Israel. Por ejemplo amenazándolo como que si no aceptaba lo que ellos estaban mediando entonces se van a imponer algún tipo de sanciones como limitar el flujo de armamento que Israel necesita. Entonces ante esa posibilidad, el número que surge de la memoria es la resolución 2334. Barack Obama antes de pasarle el poder a Trump en el 2018, aprobó, impulsó o no vetó la resolución 2334, que dice que todo territorio más allá de la línea verde del 67 son territorios ocupados. Eso es una decisión política. Porque desde el punto de vista legal es discutible que eso sea así. Es una forma de vengarse de Netanyahu, creo yo, por el hecho de que no lo apoyó en el acuerdo nuclear con Irán y que se atrevió a ir al Congreso norteamericano desafiando a Obama. Entonces yo creo que es una forma de cerrar cuentas con Netanyahu y con el gobierno de Israel. Yo creo que Israel no quiere que pase exactamente lo mismo. Entonces si vienen los demócratas y te dicen “hay que hacer esto”, y les queda 60 días para el fin del mandato hasta que asuma Trump, no creo que sea tan problemático. La pregunta es si tácticamente ese acuerdo se puede cumplir. Fíjate lo que acordaron: que Israel iba a retirarse del sur del Líbano en 60 días; que el ejército sunita, que es el ejército del Líbano oficial, iba a tomar control sobre la zona del sur del Litani; que Hezbollah se va a ir hacia el norte, y que varios lugares eran zona roja, donde no podían entrar. Este tipo de acuerdo es muy difícil de cumplir porque entre otras cosas Israel dice “nosotros nos inspiramos y respetamos la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, pero nos mantenemos el derecho de poder intervenir militarmente si consideramos que no se está cumpliendo o que Hezbollah se está rearmando”. En otras palabras, tiene tantas condiciones que son frágiles, que supuestamente, en teoría, sería incumplible. ¿Cuándo sería cumplible? Hasta los 60 días, cuando se vaya Biden. Entonces soy escéptico al resultado, pero puede ser que Hezbollah esté tan destruido tras los ataques que le convenga cumplirlo.

-La muerte de Nasrallah y gran parte de su cúpula terrorista también podría haber sido un motivo para que Hezbollah haya aceptado llegar a un acuerdo…

-Sin duda el hecho de que Hezbollah acepte un acuerdo como este, o el gobierno del Líbano, porque yo te dije que es un acuerdo entre Israel y Estados Unidos, pero es un acuerdo también entre Estados Unidos, Francia y el gobierno del Líbano. El gobierno del Líbano de pronto viene Estados Unidos y le sirve en bandeja su mayor sueño que es volver a recuperar el control sobre el país. Entonces el gobierno del Líbano, sunitas y maronitas, va a estar supuestamente feliz con que esto se imponga. Ahora, en los últimos 20 años, ¿te imaginas a Hezbollah cediendo ante el gobierno oficial del Líbano que nunca los tomó en cuenta? Esto te muestra hasta qué punto Hezbollah no está fuerte. Sin embargo, antes de aceptar el cese de fuego disparó 150 cohetes adrede contra Israel, Tel Aviv y alrededores, para demostrar la presencia de que ellos no se habían rendido. Ahora hay una campaña propagandística para demostrar que Hezbollah no se rindió e Israel demostrar que cumplió sus objetivos. Los dos, creo yo, están equivocados.

-Más allá de lo que explicabas de Obama y Biden, ¿pensas que también pudo haber cierta influencia de Trump, teniendo en cuenta su cercanía con Netanyahu y que está próximo a asumir en la Casa Blanca?

-Eso seguro. Si Estados Unidos te promete que con Trump te van a suplir de un montón de armamento para tratar y atacar al más problemático que es Irán, haces cuentas y te conviene. Porque Israel sí se responsabiliza del Líbano, pero no se responsabilizó de no atacar a Siria en el flujo de armas hacia el Líbano. Entonces si aumenta ahora los ataques en Siria, te das cuenta que lo único que haces es cambiar el foco: no atacas a Hezbollah, pero atacas a aquel que le suple armas, o te preparas para un ataque mucho más contundente contra Irán. Israel sí recibió garantías de la Administración Biden con respecto a Irán, que no queda claro cuáles son esas garantías. Pero si vos me dices a mí qué prefieres, atacar a Hezbollah o atacar a Irán, que es la cabeza de todo este pulpo, y que después el pulpo caiga, lo lógico es que Israel se concentre más ahora en Irán cuando Hezbollah está tan débil, o más débil de lo que estaba antes.

Versión actualizada del libro "300 preguntas en 300 palabras. Mitos y realidades sobre el conflicto palestino israelí", de Gabriel Ben-Tasgal

Tapa del libro "300 preguntas en 300 palabras, sobre el fenómeno del antisemitismo/judeofobia", de Gabriel Ben-Tasgal

-Tras la masacre del 7 de octubre, se llevaron a cabo los primeros ataques directos entre Israel e Irán. Y recientemente el régimen dijo que se está preparando para responder al último ataque israelí. ¿Cómo está hoy Teherán? ¿Está en capacidad de enfrentar a Israel?

-No lo veo redoblando la apuesta de forma concreta y directa. Sí lo veo con varias tendencias. La primera, acelerar la concreción de su capacidad nuclear militar. Sí lo veo problemático desde el punto de vista interno; Irán tiene problemas económicos muy serios, y Ali Khamenei o murió o se está por morir. Entonces ahí tienes que ver si el hijo, Mojtaba Khamenei, va a tomar el poder. Sabes bien que cuando hay un gobernante nuevo, hay que ver si logra tomar el poder y dominar esencialmente a la Guardia Revolucionaria, que le sea fiel. Si el tío está muerto, porque tiene cáncer avanzado y decían que estaba en coma y demás, puede ser que estemos hablando de un periodo en donde ellos internamente están intentando asegurar la continuidad del régimen. Lo más importante para Irán ahora es mantener al régimen en pie. Eso te muestra que están más débiles. Entonces yo sí creo que no tiene la capacidad económica ni bélica de hacerle frente a Israel. Y sí creo que pueden aumentar los atentados en otros lugares del mundo, como el asesinato de este rabino, por ejemplo, o atentados posibles en varios lugares del mundo, que es lo que ha hecho Irán durante años. ¿Qué más puede hacer Irán que no hizo? La última vez en octubre cuando atacaron, dispararon 181 misiles balísticos. El chiste les salió 2.200 millones de dólares. No tienen ese dinero.

-Sabemos que Irán financia a los grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, los hutíes de Yemen… Pero si decís que no tiene ese dinero, ¿entonces quién financia al régimen?

-Es un gran vendedor de petróleo. Especialmente suple de petróleo a China a través de empresas muy pequeñas que se saltean sanciones de Estados Unidos y compran en una especie de tráfico negro una cantidad enorme de petróleo. El pueblo persa es un pueblo mucho más culto que el resto del Medio Oriente, es un pueblo también mucho más laico que el resto del Medio Oriente. Yo sí soy optimista con respecto a la posibilidad de que el pueblo persa, cuando se crean las condiciones, se anime a más. Estamos viendo contracciones de un embarazo, donde cada vez hay más manifestaciones en menos plazo de tiempo y más intensas. Creo yo que es una buena fórmula si Israel lo que hace es debilitar al régimen para transmitirle a la población iraní que no son imbatibles. Porque cada vez que esta gente sale a manifestarse, aparecen los soldados basij, la Policía interna del régimen, y le disparan a la gente o la golpean, entonces eso amedrenta a la gente. Si Israel y Estados Unidos humillan a Irán es bueno para la movilización interna; tenés que intentar humillarlo haciéndole algo, que Irán no lo pueda sostener. Lo que ha hecho Israel hasta ahora no fue humillarlo tanto.

-En línea con esto de “humillar” a Irán, y más allá de la crisis económica y de su situación interna, ¿crees que el ataque de EEUU en el que fue abatido el general iraní Qasem Soleimani en 2020 fue el punto inicial de este debilitamiento del régimen?

-Sí, porque lo anterior que pasó fue que Israel dañó instalaciones nucleares iraníes y que atacó a físicos, pero tampoco lo asumió. Era algo que había hecho, pero no asumió la autoría. Entonces, era una forma de humillar a Irán, pero si no asumís la responsabilidad porque no querés pagar los costos, entonces no debilitas tanto al régimen. De pronto viene ese tipo Donald Trump, hace un ataque contra la principal figura de esa idea de rodear a Israel como si fueses un pulpo. Fue un ataque muy serio. Creo yo que los iraníes sí le creen a Trump, y que en el Medio Oriente Trump sí es creíble; es un sheriff creíble. Biden era una persona mentalmente no apta para el cargo, y también poco creíble a la hora de amedrentar. ¿Cómo me doy cuenta de esto? Porque Qatar, que es un gran financista del terrorismo, una de las primeras medidas que toma después de la elección es sacar a Hamas de su territorio. ¿Por qué lo hace? Porque entiende que va a quedar pegado con este nuevo gobernante, entonces si el tipo llega y amedrenta como aparentemente amedrenta hasta ahora, las posibilidades de que aumente la calma es mayor en el Medio Oriente. En el Medio Oriente cuanto más macho te muestres, más amedrentas a los loquillos. Entonces yo creo que en el Medio Oriente específicamente, Trump va a traer más calma que guerra. De hecho, fíjate que firmó un tratado que mucha gente despreció como algo menor, como los acuerdos de Abraham, que fue un golazo. Y creo que Israel, con la llegada de Trump, va a firmar la paz con Arabia Saudita en meses.

Ben-Tasgal indicó que los esfuerzos de Irán están depositado en mantener al régimen, en medio del creciente descontento social (Office of the Iranian Supreme Leader/WANA via REUTERS)

-Un acuerdo que estaba encaminado hasta que sucedieron los ataques del 7 de octubre. Más allá de la llegada de Trump, ¿por qué lo ves viable ahora?

-Hay dos razones por las cuales el Medio Oriente sunita no radical se acerca a Israel. El primero, el miedo a Irán. El segundo, que vivimos un periodo histórico post petrolero. Debido a estas dos, Arabia Saudita se acerca claramente a Israel; se acercó a tal punto que creo yo que es una de las razones por las cuales se produjo el atentado del 7 de octubre. Ahora, veamos las dos condiciones. Un Irán demasiado débil, aleja el acercamiento de Israel con Arabia Saudita. Si Irán sigue siendo una amenaza, los sauditas se acercan a Israel. Por lo tanto, te vuelvo a decir, es bueno para Israel golpear a Irán mucho, pero no tanto, porque no puedes cambiar al régimen de Irán, no sos vos el responsable, sino la población local. Y sí creo que es un tema estratégico y es una edición irreversible. Si quiere implementar lo que dijo Muhammad bin Salman en su programa visión 2030, Arabia Saudita no puede seguir gastando dinero que no va a tener y tiene que acelerar la diversificación de su economía. Entre otras cosas, por eso permite que las mujeres conduzcan. No tiene lógica seguir pagándole a un millón de empleados extranjeros para que sean choferes. Es un tema económico. Vos tenés que intentar cambiar algo que no puedes sostener económicamente. Entonces sí creo que es un tema estratégico y que es un proceso irreversible.

-¿Crees que el acuerdo con Hezbollah puede tener algún efecto en el conflicto en Gaza contra Hamas?

-Creo que no están relacionados un conflicto con el otro, a pesar de que si Irán se debilita, se debilitan los dos. Veamos las cuatro cosas que tiene que conseguir Israel para decir que triunfó. Recuperar a los rehenes: 100 rehenes que hoy todavía no están, de los cuales nos imaginamos que la mitad no están vivos, por lo menos. O sea, eso es un tema inconcluso. Segundo, tenés que quitar a Hamas del poder, y para eso tienes que poner a otro. Está inconcluso. Tercero, tenés que cortar las vías para que se reorganicen y vuelvan a tomar el poder. Si Israel se retira ahora, ¿cuánto tiempo le das para que Hamas vuelva al poder? Inconcluso. Entonces, para poder asegurarte de que Hamas no gobierne, tenés que asegurarte de que alguien reparta comida, y que no sea Hamas, y que no sea la UNRWA. Ese tema también está inconcluso. Y por último, tenés que debilitar su capacidad bélica: ese tema es el que está mejor encaminado. Te dije tres situaciones inconclusas y un tema que está encaminado. Si seguimos esta lógica, la guerra tiene que seguir en la Franja de Gaza, pero va a seguir a baja intensidad. Yo creo que no va a ser una guerra donde vas a golpear todo el tiempo, sino que no va a ser parte de las noticias. Va a aparecer esporádicamente, cada tanto, como lo que ocurre hoy en Cisjordania. Va a ser noticia si el gobierno de Israel erróneamente coloca asentamientos. Sino, esto probablemente continúe, a menos que ocurran tres cambios de lo que te dijo que está inconcluso.

-Mientras continúa la guerra, días atrás la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra. ¿Qué opinas al respecto?

-Esencialmente se trata de una medida política porque no tiene sustento. La Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre un país no firmante, y se inventaron que Palestina era un país cuando realmente no lo era. Y por otro lado, viola el principio de complementariedad en donde un país que se investiga a sí mismo no puede ser invadido por la Corte Penal Internacional. O sea, contradice los propios principios de la Corte. Y por último, cuando hablan de la utilización del hambre como método de guerra, que es una violación a la ley de guerra, ellos pidieron un informe para ver si era verdad y el informe decía que no era verdad. Todo eso queda a las claras que es una medida política. Y como es una medida política, probablemente Trump sancione el Acuerdo Penal Internacional y esta medida quede en la nada. No se va a ejecutar, porque es tan descabellado desde el punto de vista legal que muchos países occidentales simplemente no van a darle ningún tipo de importancia a la medida; otros sí lo podrían ejecutar, como por ejemplo España.

Ben Tasgal se refirió al aumento del antisemitismo a nivel mundial

-El ataque del 7 de octubre trajo también una violenta ola de antisemitismo que vimos primeros con las protestas en universidades, los recientes hechos en Ámsterdam, sumado a discurso de odio en redes sociales, e incluso en algunos medios internacionales. ¿Por qué crees que se dio esto?

-El antisemitismo es un fenómeno que tiene 2000 años de historia. Tiene una capacidad para que cualquier desgraciado que quiere darse aires de paladín de la justicia se siente envalentonado. El odio hacia los judíos le da al desgraciado la posibilidad de vanagloriarse como quien no es. Entonces es muy fácil utilizar tantos mitos y prejuicios acumulados para darte aire de grandeza. Petro, por ejemplo. Él postea cada dos días más o menos algo en contra de Israel. Estamos hablando de un ex terrorista que se identifica con terroristas, entonces no es raro. Ahora bien, dicho esto, tiene otra capacidad el antisemitismo. Tiene la capacidad de mutar. Cuando lo más importante de las sociedades era la religión, se asesinaba en nombre de religión. Cuando lo más importante era la raza, se asesinaba en nombre de la raza. Cuando lo más importante era la Nación, se odiaba al judío para proteger a la nación. Y ahora, para ciertos grupos lo más importante es la defensa de los derechos humanos. Entonces se le atribuye a Israel todas las cosas malas de aquel que cree defender los derechos humanos. Eso es una capacidad de mutación impresionante, y por eso según el tema central de ciertas agendas, entonces se adapta. Hoy los principales promotores de antisemitismo son tres: primero, ciertos medios de comunicación. Segundo, la inmigración musulmana en Europa y Estados Unidos. Y el tercer grupo, que es el más dominante en América Latina, que es la extrema izquierda, que hoy tiene un discurso claramente antisemita.

-Pero hay una enorme contradicción en ese relato de los derechos humanos, porque claramente en la Franja de Gaza no hay ningún respeto. Allí no hay lugar para los gays, las mujeres ven muy limitados sus derechos, y así podemos seguir con una larga lista…¿Entonces qué hay detrás de esto?

-Hay dos cosas. La primera teoría es una fórmula para identificar aquel que se cree defensor de derechos humanos es un hipócrita. Esta hipocresía de ciertos sectores políticos es conocida en varios temas, no solamente en esto. Es el típico millonario que vive con opulencia total, pero levanta la bandera del socialismo o es el defensor de los derechos de la mujer y después lo escuchamos que violó a mujeres o acoso a mujeres. Hay ciertas conductas hipócritas que son parte del ADN de ciertos grupos políticos. Segundo, está el tema de la interseccionalidad, que explica lo que estaba diciendo antes, y es toda una forma de ver el mundo que divide a la humanidad entre buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos? Todas las mujeres son buenas para siempre; todos los grupos LGTB son buenos siempre; todos los hombres de color son buenos siempre; todos los indígenas son siempre buenos; todos los palestinos son siempre buenos; y los malos son los poderosos; los poderosos son los ricos, los blancos, el hombre heterosexual. Israel y los judíos se han transformado en un ejemplo del poderoso. Esta gente que defiende la interseccionalidad, dice: los poderosos siempre se unen entre ellos, nosotras, las víctimas, tenemos que unirnos siempre. Entonces ahí se explica por qué grupos LGTB levantan la bandera palestina. Esta ideología, la interseccionalidad, que está tan de moda en universidades y entre las izquierdas, es una ideología que esencialmente no es intelectual. Te das cuenta que no tiene lógica. Vos no podes defender todas las causas, no tiene lógica interna. La bajeza intelectual de esta gente hace que vos te preguntes “¿son incultos y no lo saben?”.

Tras el ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado aumentaron considerablemente los ataques antisemitas y los discursos de odio (REUTERS/Elisabeth Mandl)

-Para cerrar. Después de lo que pasó en Ámsterdam, las autoridades israelíes recomendaron a la población judía evitar eventos deportivos o culturales, y en caso de asistir, evitar vestimentas o insignias que los identificaran como tales. Esto me impactó mucho. ¿Consideras, como lo hacen muchos, que este es el momento de mayor amenaza y peligro para los judíos desde el Holocausto?

-Sí, porque lo que ocurre es que este radicalismo islámico ha penetrado en Europa a través de cinco fases. La primera fase es crear una comunidad de fieles; la segunda es mostrarse, es una religión pública el islam, ocupa espacios públicos, entonces el espacio es crear una autonomía que no depende del gobierno; el cuarto es atacar a los propios musulmanes que no son buenos musulmanes; y el último nivel es atacar a los judíos y a los cristianos. En casi toda Europa tenemos el nivel 4 y el 5. En América Latina estamos en el nivel 1 y 2. A las fuerzas de seguridad todo lo que te estoy diciendo les preocupa bastante porque no quieren llegar a Europa. Entonces la combinación que hay en Europa de la Alianza Verde-Roja, que es la alianza entre la izquierda o la extrema izquierda según los países, y la inmigración musulmana, es una alianza que afecta a los judíos, pero principalmente afecta a Europa. Creo yo que lo que estás viendo ahora es el comienzo del surgimiento y la llegada al poder de partidos de derecha profunda que están cansados de que cualquier inmigrante extranjero les quiera cambiar el perfil social y político de los países y están cansados también de lo políticamente correcto. El fenómeno Javier Milei es un fenómeno inspirador para mucha gente. Es un fenómeno de alguien que ataca verbalmente y que dice que la extrema izquierda es inferior intelectualmente, y los ataca culturalmente. Ese fenómeno, creo yo, es imitado y va a ser limitado más todavía por muchos. Muchos están hartos de lo políticamente correcto, y muchos están hartos de la cancelación ideológica. Vamos camino a eso, y eso lo vas a ver también en universidades. Vamos al fenómeno de Javier Milei multiplicado en muchas partes del mundo.