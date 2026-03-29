Los hutíes aseguran haber lanzado un segundo ataque contra el sur de Israel

"El enemigo criminal seguirá sufriendo nuestras operaciones militares mientras continúe con sus ataques y agresiones", expresó Yahya Sari, portavoz militar de los hutíes, en un mensaje publicado en redes sociales en el que informó sobre un nuevo operativo de misiles de crucero y drones contra objetivos estratégicos en la zona sur de la Palestina ocupada. La ofensiva, dirigida por el grupo insurgente de Yemen, representa la segunda acción militar reconocida contra territorio israelí en el mismo día. Según detalló el portavoz, la maniobra responde a los recientes ataques realizados por Israel y Estados Unidos contra Irán, en medio de la escalada del conflicto en la región.

De acuerdo con lo reportado por medios israelíes y la agencia Europa Press, la ciudad de Eilat, ubicada en la costa sur de Israel y conocida por su actividad turística, fue identificada como uno de los objetivos de la acción más reciente lanzada por los hutíes. Este ataque durante la noche del sábado se suma a otro registrado en horas de la mañana, cuando las alarmas antiaéreas sonaron en Beersheba tras el lanzamiento de un proyectil que, según informó el Ejército israelí, fue detectado e interceptado antes de alcanzar el territorio.

Según consignó Europa Press, en un principio las autoridades israelíes atribuyeron el lanzamiento nocturno a un misil procedente de Irán, aunque posteriormente los hutíes se adjudicaron la operación. La insurgencia hutí, al mando de la capital yemení Saná y de extensas zonas del país desde hace una década, ha incrementado su visibilidad en la conflictividad regional. El grupo cuenta con arsenal suficiente para alcanzar territorio israelí mediante trayectorias que pueden incluir el mar Rojo, Arabia Saudí o Jordania. Las defensas de estos países han enfocado sus esfuerzos en interceptar los proyectiles lanzados desde Irán en las últimas semanas, abriendo nuevos desafíos en la respuesta militar de la zona.

Los ataques de la insurgencia yemení marcan su incorporación explícita al escenario de confrontación ampliada en Oriente Medio, después de que las tensiones alcanzaran un nuevo nivel tras la acción militar conjunta de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes el mes pasado. Los hutíes han anunciado a través de sus comunicados que mantendrán la continuidad de sus operaciones mientras persistan las acciones ofensivas contra sus aliados y simpatizantes, declarando su voluntad de sostener la presión sobre territorio israelí.

Según señaló Europa Press, los hutíes han consolidado su poder en Yemen mediante el control de Saná y otras zonas estratégicas desde 2014. Su capacidad militar se ha visto reforzada durante la última década, logrando dotarse de misiles y vehículos aéreos no tripulados capaces de cubrir distancias considerables hasta alcanzar el sur de Israel. Este rango operativo se traduce en capacidad para atacar por diferentes rutas, lo que complica la labor de defensa para los países involucrados en la contención de la ofensiva hutí.

Las recientes operaciones han coincidido con el redoble de esfuerzos por parte de los sistemas defensivos de Arabia Saudí y Jordania, que, según reportó Europa Press, se encuentran actualmente destinados a la intercepción de misiles y drones lanzados por Irán. Esta reasignación de recursos defensivos podría estar facilitando el impacto y la frecuencia de las acciones hutíes contra Israel.

La situación incrementa la presión sobre el gobierno israelí para responder a las múltiples amenazas procedentes de diferentes actores regionales. El intercambio de ofensivas refleja la complejidad de una guerra que ahora incluye de forma activa a la insurgencia hutí, sumando a Yemen como plataforma de lanzamiento de ataques en el marco del conflicto más amplio entre Irán y sus adversarios en la región. Europa Press indicó que la escalada de estos operativos armados subraya el carácter regional que ha asumido el enfrentamiento y los desafíos que implica para la estabilidad en Oriente Medio.