Detenido un hombre de 30 años por un atropello múltiple que deja varios heridos en Derby

Según las declaraciones difundidas por las autoridades, la calle Friar Gate, en el centro de Derby, continúa cortada tras el atropello múltiple ocurrido la noche del domingo, donde un automóvil Suzuki Swift de color negro arrolló a varios transeúntes, causando lesiones de diversa gravedad. Las fuerzas de seguridad mantienen la circulación totalmente interrumpida entre las intersecciones con Curzon Street/Cheapside y Ford Street, y anticipan que la restricción permanecerá en vigor durante un periodo prolongado mientras se desarrollan las investigaciones y trabajos en la zona.

Tal como reportó la policía local de Derby, el suceso se registró alrededor de las 21.30 horas (hora local). El conductor, un hombre de aproximadamente 30 años, fue detenido poco después del incidente tras ser interceptado al volante de un vehículo presuntamente implicado en los hechos. Las autoridades confirmaron que el sospechoso permanece bajo custodia y señalaron que la investigación se encuentra en una fase inicial, por lo que se prevé la difusión de nuevas informaciones conforme avance el proceso.

Por otra parte, el medio consignó que varias de las víctimas recibieron atención inmediata de los servicios de emergencia en el lugar del atropello, antes de ser trasladadas a diferentes hospitales de la ciudad para recibir asistencia médica especializada. Algunas de las personas heridas presentan pronóstico grave, según informaron fuentes sanitarias a la policía y fueron recogidos por el medio en sus actualizaciones sobre el caso.

En relación al desarrollo de las diligencias, las autoridades instaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que pueda esclarecer lo sucedido. La policía solicitó que posibles testigos, especialmente quienes hayan observado la circulación de un Suzuki Swift negro por el área de Derby durante la tarde y la noche del domingo, se pongan en contacto “urgentemente utilizando los datos que aparecen al final de esta publicación”, según publicó el medio que cubrió el incidente.

El dispositivo policial movilizó numerosas unidades tras la alerta, lo que permitió la rápida localización y arresto del presunto implicado. De acuerdo con lo informado por el medio local, en el despliegue participaron equipos especializados en investigación de tráfico, así como personal sanitario que prestó las primeras atenciones en el lugar del siniestro.

Además de restringir el paso en Friar Gate, la policía pidió a la población evitar acercarse a la zona afectada para facilitar las labores de los equipos de emergencia y la recogida de pruebas. “No creemos que exista un riesgo continuo para el público”, aseguraron los portavoces policiales en un mensaje dirigido a los habitantes de Derby y recogido por el medio, en un intento por evitar la propagación de rumores o alarmas injustificadas mientras se esclarecen las causas del suceso.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre la identidad del arrestado ni sobre las circunstancias que rodearon el atropello. Tampoco se han facilitado datos sobre el número exacto de personas implicadas o sobre la gravedad específica de las lesiones en cada caso, aunque se indicó que varias víctimas sufrieron heridas de consideración.

Las fuerzas de seguridad han continuado recabando testimonios entre los posibles testigos y revisando cámaras de vigilancia de los comercios y edificios colindantes, una medida habitual en este tipo de investigaciones, con el objetivo de reconstruir el recorrido del vehículo y establecer el contexto previo al atropello múltiple.

El caso permanece abierto y bajo análisis de los servicios de investigación. Voceros policiales reiteraron su llamamiento a la prudencia y la colaboración ciudadana y recordaron la importancia de remitir, lo antes posible, cualquier dato que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos. La información se canalizará a través de los contactos indicados por la policía de Derby, según publicaron en la nota correspondiente del domingo por la noche y sus actualizaciones posteriores.