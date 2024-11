La vicepresidenta filipina amenazó públicamente con asesinar al presidente: “Si me matan, que maten a Marcos”

La vicepresidenta filipina Sara Duterte. (AP Photo/Aaron Favila)

La vicepresidenta filipina, Sara Duterte, declaró el sábado que ha contratado a un asesino para que mate al presidente, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma es asesinada, en una descarada amenaza pública que advirtió que no era una broma.

En una conferencia de prensa en línea antes del amanecer, una enojada Sara Duterte acusó a Ferdinand Marcos Jr. de incompetencia como presidente y de mentiroso, junto con su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes, en comentarios cargados de improperios.

Cuando se le preguntó por su seguridad, la presidenta, de 46 años, sugirió que existía un complot no especificado para matarla. “No se preocupen por mi seguridad. He hablado con una persona y le he dicho: si me matan, que maten a Marcos, a la primera dama y a Matin Romualdez. No es broma. No es broma”, dijo la vicepresidenta, hija del poderoso y controvertido ex mandatario Rodrigo Duterte.

“Di mi orden: ‘Si muero, no paren hasta que los hayan matado’. Y él ha dicho ‘sí’”, agregó.

El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Tras esas palabras, el Secretario Ejecutivo de la presidencia, Lucas Bersamin, remitió la “amenaza activa” contra Ferdinand Marcos Jr. a un cuerpo de élite de la guardia presidencial “para que tome inmediatamente las medidas adecuadas”. No quedó claro de inmediato qué medidas se tomarían contra el vicepresidente.

El Mando de Seguridad Presidencial reforzó la seguridad de Marcos y dijo que consideraba la amenaza del vicepresidente, “hecha tan descaradamente en público”, una cuestión de seguridad nacional.

La fuerza de seguridad presidencial dijo que estaba “coordinando con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para detectar, disuadir y defenderse contra todas y cada una de las amenazas al presidente y a la primera familia.”

Duterte, de profesión abogada, trató más tarde de retractarse de sus declaraciones y dijo que no eran una amenaza real, sino sólo una expresión de preocupación por una amenaza no especificada contra su propia vida.

“Si expresé mi preocupación, ¿dirán que eso es una amenaza contra la vida del Presidente?”, dijo. “¿Por qué iba a matarlo si no es por venganza desde la tumba? No hay ninguna razón para que lo mate. ¿Cuál es el beneficio para mí?” dijo Duterte a los periodistas.

Según el código penal filipino, este tipo de comentarios públicos pueden constituir un delito de amenaza de infligir un mal a una persona o a su familia y se castiga con pena de cárcel y multa.

La Constitución filipina establece que si un presidente muere, sufre una incapacidad permanente, es destituido o dimite, el vicepresidente asume el cargo y cumple el resto del mandato.

Marcos se presentó con Duterte como su compañera de fórmula para la vicepresidencia en las elecciones de mayo de 2022 y ambos ganaron con victorias aplastantes en una campaña que apelaba a la unidad nacional.

Sara Duterte y Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. durante la ceremonia de toma de posesión del cargo el 30 de junio de 2022. (REUTERS/Eloisa Lopez/archivo)

Sin embargo, los dos líderes y sus respectivos bandos no tardaron en enemistarse por diferencias clave, como sus planteamientos sobre las agresivas acciones de China en el disputado Mar de China Meridional (los Duterte son considerados cercanos a Beijing, mientras Marcos profundizó la alianza del país con EEUU).

Duterte dimitió del Gabinete de Marcos en junio como secretaria de Educación y jefa de un organismo contra la insurgencia.

Al igual que su padre Rodrigo Duterte, la vicepresidenta criticó duramente a Marcos, a su esposa, Liza Araneta-Marcos, y al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, aliado y primo del presidente, acusándolos de corrupción, incompetencia y persecución política de la familia Duterte y sus partidarios más cercanos.

Su última diatriba fue desencadenada por la decisión de miembros de la Cámara aliados con Romualdez y Marcos de detener a su jefa de gabinete, Zuleika López, acusada de obstaculizar una investigación del Congreso sobre el posible uso indebido de su presupuesto como vicepresidenta y secretaria de Educación. López fue trasladada posteriormente a un hospital tras caer enferma y lloró al enterarse del plan para encerrarla temporalmente en una prisión de mujeres.

En medio de las divisiones políticas, el jefe militar, general Romeo Brawner, emitió un comunicado en el que aseguraba que las Fuerzas Armadas de Filipinas, compuestas por 160.000 miembros, permanecerían apartidistas “con el máximo respeto a nuestras instituciones democráticas y a la autoridad civil”.

“Hacemos un llamamiento a la calma y a la serenidad”, dijo Brawner. “Reiteramos nuestra necesidad de permanecer unidos contra quienes intenten romper nuestros lazos como filipinos”.

El entonces presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, junto a su hija, entonces alcadesa de Davao, en una foto de 2018. (NIR ALON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

La vicepresidenta es hija del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, cuya represión antidroga impuesta por la policía cuando era alcalde de la ciudad y más tarde como presidente dejó miles de muertos, en su mayoría pequeños sospechosos de narcotráfico, en matanzas que la Corte Penal Internacional ha estado investigando como posible crimen contra la humanidad.

El ex presidente negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales en el marco de su campaña antidroga, pero ha hecho declaraciones contradictorias. El mes pasado declaró en una investigación pública del Senado filipino que había mantenido un “escuadrón de la muerte” de mafiosos para matar a otros delincuentes cuando era alcalde de la ciudad meridional de Davao.

