Muere un trabajador indio en un ataque iraní contra una planta desalinizadora en Kuwait

Los equipos técnicos y de emergencia en Kuwait activaron protocolos establecidos debido al impacto recibido por un ataque en una planta desalinizadora de agua, tras la agresión atribuida a Irán, hecho que provocó la muerte de un trabajador de nacionalidad india y daños materiales considerables. Según lo especificado por el Ministerio de Electricidad de Kuwait, citado por la agencia Europa Press, la respuesta inmediata de los profesionales buscó controlar la situación y asegurar el funcionamiento básico de las instalaciones.

El Ministerio, a través de su portavoz Fatima Hayat según reportó Europa Press, indicó que la integridad de los servicios eléctricos y de agua representa una prioridad absoluta para las autoridades del país. Los funcionarios señalaron que todos los equipos técnicos permanecen en estado de alerta para responder ante cualquier contingencia que pudieran afrontar las redes de suministros esenciales, con la consigna de mantener la prestación continua a la población.

El ataque contra el edificio de servicios de la central eléctrica y la planta desalinizadora de Kuwait se enmarca en una serie de acciones militares que Irán ha dirigido contra instalaciones y objetivos relacionados con Israel y Estados Unidos en la región. Tal como publicó Europa Press, estas represalias forman parte de la escalada en Oriente Próximo surgida a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán.

Dentro del mismo contexto de tensión, las fuerzas de defensa kuwaitíes informaron, según consignó Europa Press, que durante el domingo previo interceptaron numerosos misiles y drones lanzados desde territorio iraní, presuntamente como respuesta a los ataques anteriores de Estados Unidos e Israel. El gobierno de Kuwait subrayó la gravedad de estos acontecimientos, dado el potencial impacto sobre la seguridad regional y la infraestructura civil esencial.

A consecuencia del reciente ataque, la planta desalinizadora afectada experimentó daños que, según lo declarado por el Ministerio y reproducido por Europa Press, fueron catalogados como importantes en la estructura del edificio de servicios. La pérdida de un trabajador indio fue confirmada como el saldo humano de este incidente, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de los empleados extranjeros implicados en proyectos clave de infraestructuras en la región.

La escalada de ataques y contraprestaciones coincide con el desarrollo de negociaciones internacionales entre Estados Unidos y Teherán, orientadas a intentar reactivar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y reducir la intensidad del conflicto. Este escenario añade presión a la situación de seguridad en el Golfo Pérsico, donde intereses energéticos, geopolíticos y laborales confluyen y se ven afectados por incidentes como el registrado en Kuwait, detalló Europa Press.

La vocera Fatima Hayat informó, según el medio citado, que los protocolos de intervención de emergencia se mantendrán activos el tiempo que resulte necesario, mientras expertos y trabajadores intentan restablecer la plena capacidad operativa de la planta. Las autoridades adelantaron que persistirán en las labores de supervisión y reparación, a la vez que instan a la calma a los usuarios de los servicios de agua y electricidad.

El contexto en el que tuvo lugar el ataque incluye, además, la preocupación de los gobiernos de la zona por la posible continuidad de los ataques o por represalias adicionales, dada la falta de avances significativos en los diálogos entre Washington y Teherán, de acuerdo con la información facilitada por Europa Press. La administración kuwaití manifestó estar tomando medidas adicionales para reforzar la protección de infraestructura crítica ante escenarios similares en el futuro.

El Ministerio de Electricidad reiteró, según publicó Europa Press, el compromiso del gobierno con la seguridad de sus instalaciones y los trabajadores. Las averiguaciones sobre la magnitud y las causas específicas de los daños permanecen en curso, al tiempo que se evalúan los mecanismos de prevención de nuevas situaciones de riesgo para la población y el personal que presta servicios en plantas estratégicas.