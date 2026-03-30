Agencias

El Kospi surcoreano pierde más del 4 % a la apertura por preocupaciones de guerra en Irán

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Seúl, 30 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía más del 4 % a la apertura de este lunes, por temores a un empeoramiento del conflicto de Israel y Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias sobre el suministro de crudo.

Tras los primeros cuarenta minutos de negociación, el indicador se descendía un 4,21 % o 228,97 puntos, hasta los 5.209,90 enteros. El Kospi bajó un 0,40 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía un 3,56 %, o 40.60 puntos, hasta las 1.100,91 unidades.

La Bolsa surcoreana sufrió el declive ante los temores de una escalada en la guerra en Oriente Medio y las repercusiones sobre el suministro de crudo, en medio de reportes de potenciales incrementos de tropas de EE.UU. en la región.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, perdía alrededor del 3 % a la apertura, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso en torno al 5 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajaba más del 3,50 %, y su empresa hermana Kia registraba un declive de más del 5 %. EFE

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