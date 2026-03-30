Avianca demandará a un influencer por un incidente en un vuelo Bogotá-Madrid

Bogotá, 29 mar (EFE).- La aerolínea colombiana Avianca demandará a un influencer por haber utilizado un artefacto que generó un olor químico durante un vuelo entre Bogotá y Madrid el pasado 11 de marzo, informó este domingo la compañía.

"La aerolínea decidió terminar su contrato de transporte (con el influencer), y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes", expresó Avianca en un comunicado.

La compañía no reveló el nombre de la persona que utilizó el artefacto, pero según medios locales es el creador de contenido Yeferson Cossio, a quien siguen más de 12 millones de personas en Instagram.

Avianca precisó que esta conducta "afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina".

Cuando el artefacto fue activado, el avión sobrevolaba el océano Atlántico y estaba lejos del aeropuerto más cercano, en caso de que hubiese ocurrido una emergencia que les obligase a aterrizar.

"Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio", agregó la información.

Igualmente, la aerolínea pidió al Congreso tramitar un proyecto de ley "para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados" de las compañías aéreas. EFE