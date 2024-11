Polonia respaldó el posible uso de misiles estadounidenses ATACMS contra Rusia: “Biden respondió con un lenguaje que Putin entiende”

Radoslaw Sikorski, ministro de Relaciones Exteriores de Polonia (REUTERS/Kacper Pempel)

El gobierno de Polonia celebró este domingo la posibilidad de que Estados Unidos autorice a Ucrania el uso de misiles de largo alcance ATACMS contra objetivos en Rusia.

“El presidente Joe Biden respondió con un lenguaje que Vladimir Putin entiende”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, al referirse a los recientes bombardeos masivos rusos y la implicación de tropas norcoreanas en el conflicto.

“La víctima de agresión tiene derecho a defenderse”, añadió Sikorski en su mensaje. “La fuerza disuade, la debilidad provoca”.

La posible autorización de los ATACMS representa un cambio importante en la postura de Joe Biden, quien anteriormente evitó medidas que pudieran ser interpretadas como una escalada directa del conflicto con Moscú. Según The New York Times y The Washington Post, este giro ocurre en respuesta a los ataques masivos rusos en Ucrania y al apoyo militar que el Kremlin recibe del régimen de Corea del Norte.

Además, se produce poco antes de la transición presidencial en Estados Unidos, cuando Donald Trump, conocido por su postura más conciliadora hacia Rusia, asumirá el cargo en enero.

Kiev teme que el futuro presidente estadounidense suprima la ayuda financiera que le suministra o intente forzar a Ucrania a concluir un acuerdo con Rusia.

Polonia respaldó el posible uso de misiles estadounidenses ATACMS contra Rusia (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había solicitado reiteradamente el uso de estos misiles, argumentando que permitirían atacar bases clave dentro de Rusia, incluidas aquellas donde se concentran soldados norcoreanos.

“Podríamos golpear preventivamente si tuviéramos la capacidad de alcanzar objetivos a larga distancia”, afirmó Zelensky recientemente. Aunque la Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la autorización, el líder ucraniano enfatizó: “Los misiles hablarán por sí mismos”.

El mandatario ucraniano señaló que “hoy, numerosos medios informan que hemos recibido la autorización de tomar medidas adecuadas”. “Pero los bombardeos no se llevan a cabo con ayuda de las palabras. Cosas como estas no se anuncian”, aclaró.

Los recientes ataques masivos de Rusia contra Ucrania, que incluyeron bombardeos en las regiones occidentales cercanas a Polonia, llevaron al país a desplegar rápidamente sus fuerzas defensivas.

Según el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas (DORSZ), cazas y sistemas de defensa antiaérea fueron activados para proteger el espacio aéreo polaco.

“Las medidas adoptadas tienen por objeto garantizar la seguridad en las zonas limítrofes con las áreas amenazadas”, informó el mando en un comunicado.

Horas después, con el cese de los bombardeos rusos, las operaciones aéreas regresaron a la normalidad, aunque las fuerzas polacas permanecen en estado de alerta.

“El Mando Operativo vigila continuamente la situación en territorio ucraniano para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco”, concluyó el comunicado.

El uso de misiles ATACMS supone una capacidad adicional para Ucrania que podría alterar el equilibrio del conflicto. Estos sistemas permiten atacar en profundidad dentro del territorio ruso, algo que Vladimir Putin ha advertido que sería considerado una declaración de guerra por parte de la OTAN.

La amenaza de Putin

Sobre este contexto, el líder del Kremlin ya advirtió a Occidente de las consecuencias del permiso a Ucrania para el uso de armas de largo alcance para ataques en territorio ruso, señaló el gobierno ruso este domingo tras las informaciones publicadas por la prensa norteamericana que indican que Joe Biden ya habría dado la respectiva autorización.

“El presidente ya se ha pronunciado al respecto”, dijo, escueta, al portal RBC la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una aparente referencia a unas declaraciones de Vladimir Putin del pasado septiembre que en las últimas horas han reproducido varios medios rusos.

El mandatario ruso dijo entonces que si Occidente accedía a autorizar ataques dentro de Rusia con sus misiles de largo alcance, eso cambiaría la “esencia” y la “naturaleza” del conflicto en Ucrania.

“Esto significará que los países de la OTAN, EEUU y los estados europeos, están combatiendo con Rusia”, advirtió Putin el pasado 13 de septiembre.

Vladimir Putin afirmó que si Occidente accedía a autorizar ataques dentro de Rusia con sus misiles de largo alcance, eso cambiaría la “esencia” y la “naturaleza” del conflicto en Ucrania (REUTERS)

En ese sentido, Putin había advertido que Rusia podría usar armas nucleares si fuera atacada con misiles convencionales y que Moscú consideraría cualquier asalto apoyado por una potencia nuclear como un ataque conjunto.

“La agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear… apoyado por una potencia nuclear debe ser tratada como un ataque conjunto”, afirmó Putin.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)