Nueva Delhi impondrá nuevas restricciones al tráfico ante el grave aumento de la contaminación

Medios de EEUU aseguran que Joe Biden autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia

The Washington Post, The New York Times y la agencia AP, entre otros, informan que el presidente norteamericano habría dado luz verde a Kiev para el uso de los misiles supersónicos guiados ATACMS. La decisión sería en respuesta al envío de tropas norcoreanas para reforzar a las tropas de Putin