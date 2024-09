El plan de Kamala Harris para sacarle votos a Trump

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jennifer Valenzuela aún no ha decidido a quién apoyará en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero se inclinaría por Kamala Harris si la vicepresidenta endureciera su postura sobre la inmigración.

“Creo que votaría por ella”, dijo Valenzuela, una ama de casa de 28 años de la ciudad fronteriza de Douglas, Arizona. “Sólo depende de lo que diga sobre la frontera”, añadió, señalando que “más seguridad” la haría más proclive a hacerlo.

Votantes como Valenzuela estaban en el punto de mira de Harris el viernes, cuando hizo su primera visita de campaña a la frontera entre Estados Unidos y México para prometer medidas enérgicas contra la inmigración ilegal. Fue un cambio radical respecto a la retórica tradicional de su partido sobre el tema.

“Estados Unidos es una nación soberana y creo que tenemos el deber de establecer normas en nuestra frontera y de hacerlas cumplir”, dijo al situarse en materia de inmigración a la derecha del Presidente Joe Biden.

Harris estaba en Arizona para aumentar su atractivo entre los votantes de uno de los siete estados indecisos que decidirán quién ocupará la Casa Blanca el próximo año. Donald Trump tiene una ventaja de 1,3 puntos en el estado, según el último sondeo del Financial Times.

Hablando con dureza sobre inmigración, la vicepresidenta espera reducir la diferencia en las encuestas sobre un tema en el que siempre ha estado por detrás de su rival republicano. Una encuesta de NBC News de este mes daba a Trump una ventaja de 21 puntos en seguridad fronteriza, menos que su ventaja de 35 puntos sobre Biden sobre el tema en enero, pero aún sustancial.

En cuanto a seguridad fronteriza, Trump le llevaba 21 puntos de ventaja a Harris a prinicpios de mes (REUTERS/Brian Snyder)

Pero Harris quiere plantar cara a Trump en esta cuestión, prometiendo que, si es elegida, tomará “más medidas” para impedir los cruces ilegales, endurecer las medidas de asilo y presentar “cargos penales más severos” contra quienes se salten las normas.

“Este es un enfoque decididamente diferente de la seguridad fronteriza del que hemos visto en los últimos 30 años por parte de un candidato demócrata”, dijo Mike Madrid, estratega político republicano. “Refleja propuestas específicas y una visita al muro fronterizo, desafiando directamente la mayor fortaleza de Trump”.

“Ella no necesita ganar este tema. Ella sólo necesita reducir la brecha en él y ella expuso una agenda política agresiva para hacer eso.”

Es un cambio drástico para Harris, que hace apenas cuatro años, mientras hacía campaña por la nominación demócrata, dijo que despenalizaría los cruces fronterizos ilegales. Mientras los compradores de Douglas entraban y salían de Walmart el viernes bajo el calor abrasador de Arizona, la acogida fue ampliamente positiva.

“Me alegro de que esté aquí”, dijo Linda Rojas, de 68 años. “Definitivamente creo que necesita un enfoque más duro y [al estar aquí ella puede] simplemente mirar las cosas y tener una perspectiva de cómo está la frontera y ver si puede implementar algo nuevo”.

Ana Vicaña, de 50 años y propietaria de un restaurante, pensaba que era necesaria más fuerza en la frontera. Pero planeaba votar a los demócratas, calificando a Trump de “racista malo”. “Kamala Harris está aquí ahora mismo: sondeándonos”.

La frontera ha sido una espina constante en el costado de la administración Biden. Los cruces ilegales se dispararon a niveles récord el año pasado, impulsados por los disturbios en América Latina y la derogación por parte del presidente de algunas de las políticas más extremas de la Casa Blanca de Trump.

Kamala Harris visita la frontera de Estados Unidos con México (AP Foto/Carolyn Kaster)

Pero los cruces han caído bruscamente desde que Biden introdujo una orden ejecutiva que cierra la frontera cuando los números aumentan. Harris ampliaría y reforzaría esa orden si es elegida, según sus funcionarios de campaña, lo que dificultaría la reapertura de la frontera cuando los números disminuyan.

También se comprometió a reactivar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que fue rechazado este año, acusando a Trump de “abdicación de liderazgo” por pedir a los republicanos en el Congreso que lo bloquearan para evitar dar a Biden una victoria en el tema.

Pero Harris tendrá que caminar por una línea muy fina entre engatusar a los votantes indecisos con una retórica más dura sobre la migración y alienar a la base demócrata al parecer insensible a la difícil situación de quienes buscan asilo.

“Rechazo la falsa opción que sugiere que debemos elegir entre asegurar nuestra frontera y crear un sistema que sea ordenado, seguro y humano”, dijo Harris el viernes. “Podemos y debemos hacer ambas cosas”.

La dura retórica sobre la inmigración ha sido un pilar central de la carrera política de Trump. Su promesa de “construir el muro” le ayudó a conseguir la victoria en 2016 e impuso un conjunto de políticas antiinmigración mientras ocupaba el cargo. Desde entonces, ha acusado a los recién llegados de “envenenar la sangre de nuestro país” y ha propuesto deportaciones masivas militarizadas si es reelegido.

En un mitin celebrado el sábado en Prairie du Chien (Wisconsin), Trump tachó de “gilipollez” el discurso de Harris y la acusó de “borrar nuestra frontera”.

“Ella está dejando entrar a gente que va a entrar en tu casa, romper tu puerta (...) Esta gente son animales”, dijo. “Liberaré a Wisconsin de la invasión masiva de migrantes”.

Simpatizantes de la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sostienen carteles durante su visita a la Universidad de Arizona, en Douglas (REUTERS/Go Nakamura)

Los funcionarios demócratas esperan que el tono endurecido de Harris sobre la inmigración atraiga a los votantes indecisos que están preocupados por la seguridad fronteriza, pero apagados por las declaraciones más extravagantes de Trump, como la promoción de afirmaciones falsas sobre los migrantes haitianos que comen mascotas.

“Ese lenguaje -no digo que no tenga impacto-, pero sólo lo tiene dentro de la base republicana. No funciona con los votantes indecisos”, dijo DJ Quinlan, estratega demócrata y veterano operador político en Arizona.

“Los votantes indecisos están muy cansados de que la frontera sea utilizada como un tema político y creo que están buscando personas que vayan a resolver problemas - y creo que eso es lo que la vicepresidente ha estado aprovechando”.

Cerrar la ventaja de Trump en la frontera será importante si Harris quiere ganar Arizona y sus 11 votos del colegio electoral. Pero los responsables demócratas son optimistas.

“Está en la balanza. Es el filo de la navaja. Puede ir en ambos sentidos aquí en Arizona”, dijo Greg Stanton, congresista por Arizona y jefe del Grupo de Trabajo sobre Inmigración y Seguridad Fronteriza de la Coalición de Nuevos Demócratas. “Tener un control operativo en la frontera es siempre una cuestión de primer orden en Arizona y lo ha sido durante décadas”.

“La visita va a ayudar. Espero que el vicepresidente vuelva unas cuantas veces más de aquí a las elecciones. Porque somos uno de los estados más cruciales del campo de batalla”, añadió Stanton.

“Me gusta decir: como salga Arizona, es como termina Estados Unidos”.