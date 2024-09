Un nuevo ataque ruso a la ciudad natal de Zelensky dejó al menos tres muertos y seis heridos (Europa Press)

Rusia lanzó este viernes un nuevo ataque sobre Krivoi Rog, la ciudad natal de Volodimir Zelensky, y dejó al menos tres muertos y seis heridos -de los cuales tres debieron ser trasladados al hospital con urgencia por la gravedad de sus lesiones-. La ofensiva, en el centro-sur de Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, alcanzó un edificio administrativo de la Policía local, 23 casas, tres edificios de nueve pisos, 80 automóviles y una institución educativa, precisó el jefe de la Administración Militar regional, Sergui Lisak.

Inicialmente, solo se había notificado de una defunción aunque, momentos más tarde, Lisak escribió en su canal de Telegram que “de los escombros de uno de los edificios se recuperaron otros dos cadáveres: un hombre y una mujer”. Así, “el número de víctimas del ataque matutino contra la ciudad aumentó a tres, mientras seis personas resultaron heridas”, sumó y advirtió que, de todas formas, se trata de un balance provisorio ya que los rescatistas siguen trabajando en el lugar y aún podrían encontrarse más muertos o lesionados entre los restos.

A la par, otro bombardeo ruso dejó tres muertos en la ciudad portuaria de Izmail, en el extremo suroeste de Ucrania, cerca de Rumania. En este caso, se trató de dos ancianas y un hombre de unos setenta años, a los que se sumaron 11 heridos, entre ellos un niño, precisó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

En Izmail, el balance del último ataque ruso fue de tres muertos y 11 heridos (REUTERS)

Estas ofensivas se produjeron en medio del viaje que Zelensky realiza en Estados Unidos esta semana, en el que participó de la Asamblea General de la ONU y se reunió con el presidente Joe Biden y con los aspirantes a la Casa Blanca, Kamala Harris y Donald Trump.

Los encuentros con el bando demócrata se produjeron este jueves en el Despacho Oval. Biden fue el primero en recibir a su par, en el que fue su undécimo encuentro desde el inicio de la guerra, y aseguró que trabajará en los meses restantes de su gestión en fortalecer a Kiev de cara a una posible negociación con Rusia.

“Seguiremos apoyándolos en cada paso del camino y, para cuando termine mi mandato, el 20 de enero, habremos fortalecido la posición de Ucrania en futuras negociaciones”, declaró, antes de insistir en que “Rusia no prevalecerá, Ucrania prevalecerá”.

Harris, por su parte, dijo a Zelensky que su apoyo a la lucha del país frente al “dictador brutal” de Vladimir Putin es “inquebrantable” y se comprometió a “continuar apoyando” al país y a “trabajar para asegurar que prevalezca en esta guerra, para que esté seguro, protegido y sea próspero”.

Zelensky se reunió con Biden, Harris y Trump durante su viaje a Estados Unidos (REUETRS)

“La historia nos ha mostrado que si permitimos que agresores como Putin conquisten tierras con impunidad, entonces seguirán adelante, y Putin podría poner su mira en Polonia, los Estados bálticos y otros aliados de la OTAN. La historia nos recuerda que Estados Unidos no puede y no debe aislarse del resto del mundo. El aislamiento no es protección”, agregó.

En tanto, Trump y el Presidente ucraniano compartieron un encuentro este viernes por la mañana en Nueva York, que el propio Zelensky describió como una “reunión muy productiva”, a pesar de las diferencias existentes entre ellos.

“Le presenté nuestro Plan de la Victoria y revisamos a fondo la situación en Ucrania y las consecuencias de la guerra para nuestro pueblo”, escribió en sus redes sociales.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)