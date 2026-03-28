La Guardia Revolucionaria anuncia ataques recíprocos contra universidades de EEUU en Oriente Próximo

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que quienes se encuentren cerca de universidades estadounidenses en Asia occidental deberán alejarse al menos a un kilómetro para resguardar su seguridad, ante una escalada de amenazas tras recientes ataques contra instituciones académicas iraníes. Según informó el medio original, la organización militar iraní sostuvo que el personal académico, estudiantes y residentes en zonas adyacentes corren riesgo si permanecen cerca de los recintos universitarios estadounidenses e israelíes, los cuales son considerados “objetivos legítimos” a raíz de la situación actual.

Tal como publicó la fuente, la Guardia Revolucionaria emitió un comunicado en el que atribuyó la decisión a los “enésimos” bombardeos contra universidades iraníes, con énfasis en el ataque reciente sobre la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán. De acuerdo con el texto difundido, el cuerpo armado responsabilizó a las “fuerzas de la agresión estadounidense-sionista” por lo ocurrido, y comunicó que responderá de manera proporcional contra instalaciones académicas de Estados Unidos y de Israel en la región de Asia occidental.

El medio detalló que la Guardia Revolucionaria especificó en su mensaje: “Destruiremos dos universidades en represalia por la destrucción de universidades iraníes”. La declaración señaló que todas las universidades vinculadas al “régimen ocupante” y estadounidenses en Asia occidental han sido incluidas en su lista de blancos seleccionados dentro de la respuesta anunciada.

El comunicado recogido por la fuente incluyó una condición al Gobierno de Estados Unidos: si las autoridades desean evitar que las universidades bajo jurisdicción estadounidense sean atacadas en esta fase —con la excepción de dos centros específicamente señalados—, Washington debe emitir una condena oficial al bombardeo sobre las instituciones iraníes antes del lunes a las 12.00 horas, según la hora local de Teherán.

Además, la organización añadió que la suspensión de futuros ataques dependerá de que cesen los bombardeos dirigidos contra universidades y centros de investigación de Irán. “De lo contrario, la amenaza estará vigente y se cumplirá”, aseveró el texto, de acuerdo con lo publicado por la fuente. La posición iraní transmite que no habrá limitaciones operativas en la represalia si no se cumple la exigencia diplomática impuesta a Estados Unidos.

El medio reportó que las amenazas de la Guardia Revolucionaria surgen tras varios episodios de tensión persistente entre Irán, Estados Unidos e Israel en la región. Las autoridades han denunciado en diversas ocasiones que instituciones educativas y científicas iraníes se han visto afectadas por acciones militares o de sabotaje atribuidas a intereses estadounidenses e israelíes. En este contexto, la declaración subraya una respuesta de reciprocidad directa contra objetivos con fines académicos vinculados a ambos países.

La advertencia publicada por el cuerpo militar también hizo un llamado específico al profesorado, personal administrativo y cuerpo estudiantil de las universidades catalogadas como posibles objetivos, así como a los habitantes de áreas circundantes. Según citó la fuente original, la recomendación fue alejarse de los campus para proteger la integridad individual y colectiva mientras la actual alerta de seguridad permanece vigente.

La Guardia Revolucionaria justificó su postura argumentando que los bombardeos a centros educativos iraníes constituyen parte de una estrategia hostil sostenida en el tiempo, lo que estaría motivando una réplica simétrica. De acuerdo con la fuente, la respuesta forma parte de una política de represalias orientada a presionar un cese de ataques a instituciones académicas nacionales y, a la vez, a sentar un precedente en relación a la defensa estratégica de infraestructuras consideradas sensibles.

Según publicó el medio, el ultimátum iraní está delimitado por un plazo estricto para la posible intervención diplomática estadounidense, al tiempo que no descarta la aplicación de nuevos ataques si se mantienen las agresiones contra universidades y laboratorios iraníes. La nota difundida por la Guardia Revolucionaria pone énfasis en la dimensión regional de la advertencia, al identificar a Asia occidental como el escenario inmediato de la posible escalada.

De acuerdo con la misma fuente, hasta el momento las autoridades estadounidenses no han respondido públicamente a la exigencia de condena formal impuesta por la milicia iraní. Por su parte, las instituciones académicas señaladas se encuentran evaluando medidas preventivas ante la eventualidad de posibles ataques armados en el contexto señalado.

La situación, según los datos compartidos, incrementa la presión sobre la diplomacia estadounidense en la región, además de reavivar temores entre los integrantes de comunidades universitarias y científicos que operan en los territorios afectados. El anuncio de la represalia, acompañado por una advertencia explícita a la población civil, introduce una nueva variable en el enfrentamiento indirecto que involucra a las partes en Oriente Próximo.