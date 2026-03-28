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Reza Pahlavi llamó a no negociar con el régimen de Irán: “Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”

En su intervención en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Texas, el ex príncipe heredero afirmó que solo un cambio total representa una opción viable para el país persa

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El opositor afirmó que la Guardia Revolucionaria no representa los intereses nacionales iraníes (Reuters)
El opositor afirmó que la Guardia Revolucionaria no representa los intereses nacionales iraníes (Reuters)

La figura opositora iraní Reza Pahlavi lanzó un reclamo directo en Texas contra cualquier intento de negociar la paz con los actuales líderes del régimen de Irán, asegurando que esa vía solo aplazaría una amenaza constante para los Estados Unidos.

“Lo único en lo ⁠que se puede confiar de los restos de este régimen es que ganarán tiempo, engañarán y robarán. Nunca serán socios honestos ni auténticos para la paz”, dijo Pahlavi.

Sus declaraciones, realizadas ante una multitud en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), apuntaron a que la única opción viable es un cambio total de régimen en Teherán.

El opositor iraní propuso su liderazgo para una transición democrática en Irán (Reuters)
El opositor iraní propuso su liderazgo para una transición democrática en Irán (Reuters)

“Ganarán tiempo, fingirán negociar y luego volverán a sus viejas prácticas yihadistas de amenazar a Estados Unidos, su seguridad y sus intereses”, agregó.

La exposición de Pahlavi se produjo en el contexto en el que el ejército iraní aseguró haber atacado un buque logístico estadounidense a una distancia considerable del puerto de Salalah, en Omán, según un comunicado difundido por la televisión estatal y atribuido a Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Comando Militar Central de Irán.

El ejército iraní reportó un ataque contra un buque logístico estadounidense en el Golfo Pérsico (Europa Press)
El ejército iraní reportó un ataque contra un buque logístico estadounidense en el Golfo Pérsico (Europa Press)

Pahlavi plantea que la única salida para la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad regional es un cambio de régimen en Irán, descartando cualquier negociación con los actuales líderes, ya que les permitiría fortalecer su influencia y perpetuar la inestabilidad y la amenaza para los intereses estadounidenses y occidentales.

El actual lider supremo de Irán es Mojtaba Khamenei, quien no se lo ha visto en público desde su asunción (Reuters)
El actual lider supremo de Irán es Mojtaba Khamenei, quien no se lo ha visto en público desde su asunción (Reuters)

En este escenario, expuso su visión de un “Irán libre”, ovacionada por los asistentes, en su mayoría miembros de la diáspora iraní y simpatizantes conservadores estadounidenses.

“¿Pueden imaginar a Irán pasando de ‘Muerte a América’ a ‘Dios bendiga a América’?”, preguntó desde el escenario, evocando episodios históricos como la solidaridad del pueblo iraní tras los atentados del 11 de septiembre, para mostrar una faceta distinta de la sociedad bajo el régimen actual.

Por otro lado, el dirigente, de 65 años, reiteró su candidatura para liderar una transición política, asegurando que millones de iraníes dentro y fuera del país respaldan su liderazgo.

Reza Pahlavi llamó a la diáspora iraní a apoyar el fin del régimen islámico (Reuters)
Reza Pahlavi llamó a la diáspora iraní a apoyar el fin del régimen islámico (Reuters)

“Cuando llegue el momento adecuado, les instaré a levantarse para recuperar su patria, su dignidad y su futuro”, afirmó. Además, subrayó que el pueblo iraní ya pagó un precio “inimaginable” por la libertad, recordando la masacre de más de 40.000 personas durante las protestas de enero, la represión sistemática y el corte de internet que buscó aislar a la población.

En la parte más emotiva de su intervención, Pahlavi evocó el sacrificio de “los héroes de mi país” que “han luchado, sangrado y muerto no solo por su propia libertad y la liberación de Irán de las garras de un régimen malvado y depravado, sino también por la libertad, la paz y la seguridad del mundo”.

El dirigente recordó las masacres y represión sufridas por los manifestantes iraníes en enero (Reuters)
El dirigente recordó las masacres y represión sufridas por los manifestantes iraníes en enero (Reuters)

Además, pidió imaginar un país donde no existan amenazas nucleares, terrorismo, toma de rehenes ni chantaje a la comunidad internacional.

(Con información de Reuters)

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