Rusia volvió a amenazar a Occidente con el uso de armas nucleares: “Toda paciencia tiene un límite”

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, inspecciona la producción de armas mientras visita la Planta Mecánica Experimental Aleksinski en la ciudad de Aleksin, en la región de Tula, Rusia (Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS/Archivo)

El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, advirtió este sábado que la paciencia de su país tiene un límite en lo que respecta al empleo de armas nucleares, en caso de que Occidente autorice a Ucrania el uso de misiles de largo alcance contra objetivos en territorio ruso.

“Rusia está siendo paciente. Después de todo, es evidente que una respuesta nuclear es una decisión extremadamente compleja con consecuencias irreversibles (...), pero toda paciencia tiene un límite”, escribió en su canal de Telegram.

Subrayó que “nadie necesita un conflicto nuclear”, motivo por el que “aún no se ha tomado una decisión” sobre el empleo de armas nucleares, sean estratégicas o tácticas.

“Aunque, digamos con franqueza, se dan para ellos condiciones formales que son comprensibles para toda la comunidad internacional y se corresponden con nuestra doctrina de disuasión nuclear. Por ejemplo, la misma Kursk”, señaló, en referencia a la región fronteriza en la que las tropas ucranianas controlan casi un centenar de localidades.

El ex presidente ruso, conocido por sus exabruptos en las redes sociales, parafraseó a los dirigentes occidentales al asegurar: “Los rusos hablan mucho sobre la respuesta con armas de destrucción masiva, pero no hacen nada (...) Los rusos no cruzarán la línea”.

En cambio, consideró que los que tienen razón son los analistas occidentales que advierten que Moscú podría recurrir al armamento de nueva generación, en alusión, supuestamente, al armamento hipersónico.

“Y, entonces, eso es todo. Un gigantesca mancha gris fundida en el lugar de la madre de (todas) las ciudades rusas” (Kiev), concluyó al final de su mensaje, en el que añadió en inglés: “Es imposible, pero ocurrió”.

Un edificio alcanzado por los ataques rusos en Kharkiv (REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania

Rusia atacó Ucrania con más de 70 drones iraníes Shahed anoche, incluida la región de Kiev, donde los fragmentos de un vehículo aéreo no tripulado cayó en las instalaciones de una empresa de servicios públicos, y en la de Odessa, donde se registraron daños en varios edificios.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 76 drones sobre Ucrania, de los que 72 fueron derribados en las regiones de Odessea, Mikoláyiv, Kherson, Poltava, Kharkiv, Kiev, Donetsk, Zhitómir, Dnipró, Cherkasi, Vínitsia, y Sumi.

Además, se perdieron dos drones enemigos en el territorio de Ucrania y otros dos regresaron a Rusia, indicó Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dio las gracias a los soldados de la aviación del Ejército, a los grupos móviles de artillería y de la defensa antiaérea, que, dijo, “defendieron a los ucranianos durante toda la noche”.

“Necesitamos más capacidades para reforzar nuestro escudo antiaéreo, nuestra defensa antiaérea y nuestras capacidades de largo alcance para seguir protegiendo vidas y a nuestro pueblo. Estamos trabajando en ello con todos los socios de Ucrania”, afirmó el mandatario.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy casi una veintena de drones ucranianos en las regiones fronterizas de Kursk y Bélgorod, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El comunicado castrense precisa que diez de los aparatos no tripulados enemigos fueron abatidos sobre los cielos de Kursk y nueve sobre Bélgorod.

Las autoridades de Kursk declararon durante poco más de media hora la alerta de misiles y drones.

El Ejército ruso lanzó esta semana una contraofensiva para expulsar a las tropas ucranianas que penetraron en Kursk el pasado 6 de agosto. Según Defensa, las tropas rusas recuperaron esta semana el control sobre diez localidades, aunque Kiev continúa lanzando contraataques para evitar que Moscú cree una franja de seguridad en el norte del país.

Mientras, Rusia prosigue su ofensiva en el Donbás, que, según Kiev y expertos occidentales, se ha ralentizado en las últimas semanas debido a la incursión ucraniana en Kursk.

(Con información de EFE)