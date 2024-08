La ONU alertó sobre cómo el ascenso del nivel del mar amenaza vidas y culturas en el Pacífico

La OMM y la ONU señalan que el calentamiento global y el derretimiento de hielo están elevando los niveles del mar a un ritmo sin precedentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Associated Press, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamado de advertencia global a través de un informe reciente que destaca el creciente peligro que el aumento del nivel del mar representa para las naciones insulares del Pacífico. Guterres enfatizó que la situación es crítica, señalando que los acrónimos de la ONU ahora también significan “salven nuestros mares”.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y las Naciones Unidas, el calentamiento global, acompañado por el derretimiento de capas de hielo y glaciares, está elevando los niveles del mar a un ritmo sin precedentes. Estas organizaciones resaltan que los efectos del cambio climático no se limitan al aumento del nivel del mar, sino que también incluyen la acidificación de los océanos y las olas de calor marinas que impactan directamente a los habitantes del Pacífico Suroccidental, de acuerdo con informes de Associated Press.

Durante su visita a Samoa y Tonga, Guterres subrayó que estas naciones son especialmente vulnerables a estos impactos climáticos. En su reunión con el Foro de las Islas del Pacífico, Guterres señaló que alrededor del 90% de la población de la región vive a menos de 5 kilómetros de la costa, un factor que agrava la situación ante la subida del mar, según The Washington Post.

El número de inundaciones costeras en Guam aumentó de 2 a 22 veces al año desde 1980, según la OMM. (Teniente Drew Lovullo/Guardia Costera de Estados Unidos via AP)

Según el informe encargado por la oficina de Guterres, desde 1990 hasta 2020, el nivel del mar en la capital de Tonga, Nuku’alofa, subió 21 centímetros, lo que equivale al doble del promedio global de 10 centímetros. En Apia, Samoa, el nivel ascendió 31 centímetros y en Suva-B, Fiji, 29 centímetros. Estas cifras indican el severo riesgo que enfrentan estas áreas debido a sus bajas altitudes y cercanía al mar, de acuerdo con The Washington Post.

Desde 1980, el número de inundaciones costeras ha incrementado significativamente. En Guam, las inundaciones pasaron de ocurrir dos veces al año a 22 veces anualmente. En las Islas Cook, estas cifras pasaron de cinco a 43 veces al año, mientras que en Pago Pago, Samoa Americana, los eventos crecieron de cero a 102 veces al año. La OMM documenta que los aumentos de nivel del mar en el oeste del Pacífico son casi el doble del promedio mundial debido a factores como la dirección del derretimiento del hielo de la Antártida Occidental y las corrientes oceánicas, según The Washington Post.

Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, explicó que el océano, tradicionalmente un aliado para las comunidades costeras del Pacífico, se ha convertido en una amenaza creciente debido a estos cambios. La combinación de la expansión térmica del agua cálida y el derretimiento acelerado de las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia ha exacerbado el aumento del nivel del mar en la región, de acuerdo con ABC News.

La combinación de expansión térmica y derretimiento de hielo ha exacerbado el aumento del nivel del mar en el Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios indican que, desde 1901 hasta 1971, el aumento del nivel del mar a nivel mundial fue de 1,3 centímetros por década. Este ritmo se incrementó a 1,9 centímetros entre 1971 y 2006, y a 3,7 centímetros entre 2006 y 2018. En la última década, el nivel del mar ha aumentado 4,8 centímetros. Este incremento es el más rápido en 3.000 años, según Guterres, de acuerdo con ABC News.

El informe destaca también que las ciudades de los 20 países más ricos del mundo, que son responsables del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, están viendo cómo el aumento del nivel del mar afecta a grandes centros de población. Ciudades como Shanghái, Perth, Londres, Atlantic City, Boston, Miami y Nueva Orleans han experimentado aumentos significativos en el nivel del mar en los últimos 30 años, con Nueva Orleans encabezando la lista con un incremento de 26 centímetros entre 1990 y 2020, de acuerdo con ABC News.

Durante su encuentro con los líderes del Foro de las Islas del Pacífico, Guterres también observó manifestaciones de estudiantes de secundaria y activistas, quienes marcharon por la justicia climática. Itinterunga Rae, un manifestante de la Red de Defensores de los Derechos Humanos de Barnabans, afirmó que el desplazamiento de las islas no es una solución viable. Rae señaló que esta opción ha aislado a los Barnabans de su cultura y herencia, enfatizando la necesidad de soluciones que no impliquen la pérdida de identidad cultural, según Associated Press.

António Guterres advierte sobre el peligro del aumento del nivel del mar para las naciones insulares del Pacífico. (EFE/EPA/IGOR KOVALENKO)

S. Jeffress Williams, científico jubilado del Servicio Geológico de Estados Unidos, afirma que la situación es particularmente adversa para las islas del Pacífico debido a su baja altitud. Según Williams, el rápido derretimiento de las capas de hielo en las últimas décadas ha acelerado el aumento del nivel del mar, una observación respaldada por múltiples expertos independientes, de acuerdo con The Washington Post.

Guterres señaló la incongruencia de que las naciones del Pacífico, responsables de solo el 0,2% de los gases de efecto invernadero, sean las más afectadas por el cambio climático. Reafirmó la urgencia de que las naciones más ricas intensifiquen sus esfuerzos para reducir sus emisiones y ayudar a los países más pobres. Guterres espera que las naciones insulares del Pacífico levanten sus voces en la próxima Asamblea General de la ONU, ya que tienen la autoridad moral para exigir cambios a nivel mundial, según ABC News.