Sinner conquista Miami sin perder un set y logra el 'Sunshine Double'

Miami (EE.UU.), 29 mar (EFE).- El italiano Jannik Sinner conquistó el Masters 1.000 de Miami y se convirtió en el primer tenista masculino en completar el 'Sunshine Double' desde Roger Federer en 2017, después de derrotar al checo Jiri Lehecka en una final que permaneció casi una hora y media detenida por la lluvia.

Sinner, número 2 del mundo, se impuso a Lehecka, número 22 del ranking, por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de partido, y alzó su séptimo Masters 1.000 en su carrera y su segundo Miami Open, tras el logrado en 2024.

Además, se convirtió en el octavo tenista de la ATP en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva, un hito conocido como 'Sunshine Double', y antes solo lograron Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Ríos (1998), Andre Agassi (2001), Roger Federer (2005, 2006 y 2017) y Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016).