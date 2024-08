El insólito error de un supermercado: le cobraron más de 680 dólares por dos morrones

Jones pasó casi una semana sin poder hacer compras debido al error (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un incidente sorprendente, Kate Jones, una residente de Worcester, en Inglaterra, pagó erróneamente más de 685 dólares (533 libras esterlinas) por dos morrones amarillos en una compra online. Las consecuencias financieras de este insólito y caro error la dejaron sin fondos y la obligaron a pagar cargos bancarios.

El pedido de alimentos de la mujer, que fue entregado el pasado 6 de agosto, tenía inicialmente un costo de unos 118 dólares (92 libras esterlinas). Sin embargo, al verificar su saldo bancario, dos días después de haber realizado la compra, descubrió que se le había añadido un cargo extra. Esto le elevó el total a 805 dólares (626 libras esterlinas). Una compra de supermercado bastante cara.

El valor equivocado de los morrones amarillos, que debían costar apenas unos 0,77 dólares cada uno, fue la causa principal del problema. La empresa donde se realizó la compra reconoció un “error técnico” y aseguró que reembolsaría el dinero a la mujer.

El error técnico en la tienda provocó que Jones pagara 805 dólares en total (Kate Jones)

“No he podido hacer mis compras durante casi una semana y ahora tengo que vivir día a día porque no confío en usar mi tarjeta bancaria”, declaró asustada y preocupada la señora al medio británico BBC revelando la gravedad de la situación y cómo esta afectó su cotidianeidad.

Además, la mujer usa silla de ruedas. Por este motivo, aseguró que depende mucho de las compras online ya que le resulta más fácil a la hora de hacer las compras para su casa debido a su imposibilidad física para llevar muchas bolsas. “Hago mis compras por Internet porque no puedo llevar muchas cosas, así que para mí es un auténtico salvavidas”, afirmó.

El reembolso y más problemas

A pesar de las promesas iniciales de la empresa de reembolsar el dinero en 24 horas y ofrecer un vale regalo de 64 dólares (50 libras esterlinas), el reembolso realmente tardó una semana en procesarse. “Tal vez sean morrones amarillos bañados en oro”, bromeó la mujer en BBC, pero en parte con frustración por el desconcierto ante el exorbitante precio cobrado por los productos.

Kate Jones pagó más de 680 dólares por dos morrones en una tienda en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones a la BBC, Jones explicó que la situación empeoró debido a los débitos directos y pagos recurrentes que continuaron cargándose a su cuenta bancaria. Esto la llevó a un saldo negativo de 514 dólares (400 libras esterlinas).

“Mi banco me ha dicho que cualquier cargo que reciba me será reembolsado”, contó. Aunque también expresó su preocupación sobre si estas promesas se cumplirán.

La palabra de la empresa

El error técnico que causó este particular problema fue rápidamente solucionado, de acuerdo con un vocero de la empresa citado por el medio británico Daily Mail, quien también se disculpó por las molestias causadas a Jones.

“Debido a un error técnico, dos productos nuevos aparecieron momentáneamente de forma incorrecta en nuestro sitio web; sin embargo, esto se resolvió de inmediato y se procesaron reembolsos completos para la pequeña cantidad de clientes afectados a quienes se les cobró de más”, dijo el vocero.

Jones depende de las compras en línea por su dificultad para llevar muchas bolsas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos gustaría pedir disculpas a la Sra. Jones por el tiempo que ha tardado en recibir su reembolso y por las molestias que esto le ha causado”, agregó el hombre en representación del supermercado.

La empresa también dijo que se puso en contacto con la señora para realizar el reembolso: “Desde entonces, nos hemos puesto en contacto con la Sra. Jones para procesar su reembolso en su totalidad y ofrecerle un gesto de buena voluntad”. Sin embargo, Jones dejó en claro su postura de cara al futuro: “No volveré a comprar online en ese supermercado”.