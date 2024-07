El jefe de la OTAN destacó la importancia del apoyo de Estados Unidos a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Estados Unidos se encuentra en la recta final de una campaña electoral en la que el ex presidente y otra vez candidato Donald Trump se perfila como favorito a un nuevo mandato. Trump ya hizo encenderse las luces de alarma al escoger como su compañero de fórmula presidencial a J.D. Vance, un enérgico opositor de la continuidad de la ayuda a Ucrania.

Es frente a este panorama que el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, resaltó que es necesario que el gobierno de Estados Unidos continúe ayudando al país invadido en su guerra con Rusia. Stolenberg dijo este jueves a la agencia AFP que cree que los países de la alianza “pueden hacer más, evidentemente, pero es extremadamente importante que Estados Unidos siga suministrando un apoyo a Ucrania”.

El apoyo político, diplomático y material “tiene que ser un esfuerzo conjunto entre América del Norte y Europa, y Estados Unidos es, con mucha diferencia, el mayor aliado”, dijo. Por eso, insistió, “espero que siga apoyando a Ucrania”.

El presidente estadounidense Joe Biden junto a el presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Dpa)

Desde el senado estadounidense, Vance se ha empeñado en bloquear la aprobación de un paquete de ayuda a Ucrania por unos 61.000 millones de dólares. Sin embargo, Stoltenberg sostuvo este jueves que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es “del interés de seguridad” de Washington.

”Si el presidente [ruso, Vladimir] Putin vence en Ucrania, no será una tragedia apenas para los ucranianos, porque hará que todo el mundo sea más peligroso y vulnerable”, dijo Stoltenberg. En la visión del jefe de la OTAN, “si realmente queremos negociar una solución en que Ucrania prevalezca como una nación soberana e independiente, la vía para obtenerlo es dar más apoyo a Ucrania”.

Además, señaló que Putin “cree que puede vencer en el campo de batalla, y precisamos convencerlo de que no lo hará. Es entonces que se sentará y estará abierto a acordar una solución”.

En una reciente cumbre realizada en Washington, la OTAN decidió que se haría cargo de la coordinación de las entregas de armas a Ucrania desde Estados Unidos.

Joe Biden junto a Jens Stoltenberg (REUTERS/Yves Herman)

¿J.D. Vance ahonda la preocupación en Ucrania?

Varios analistas y periodistas ucranianos se han apresurado a señalar que Vance se ha opuesto sistemáticamente al apoyo a Ucrania.

Uno de ellos es el presidente de la Escuela de Economía de Kiev, Timofí Milovanov, quien escribió en sus redes sociales: “(Vance) es muy escéptico con Ucrania y no cree en nuestra victoria”. Aunque el vicepresidente no desempeñe un papel clave en la determinación de la política exterior estadounidense, las posibilidades de que Vance se convierta en presidente no son triviales, teniendo en cuenta la edad de Trump, que tiene 78 años, y los riesgos de repetidos intentos de asesinato, subrayó.

Por su parte, las autoridades ucranianas no han compartido públicamente la preocupación por las opiniones de Vance.

El candidato vicepresidencial republicano JD Vance en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee (Foto AP /Paul Sancya)

“Todas las declaraciones anteriores de Vance pueden ignorarse. Ha cambiado repetidamente sus opiniones y posiciones y actuará de acuerdo con las necesidades del ‘aparato profundo del Estado’ estadounidense”, opina Andrí Kovalenko, jefe del Centro para Contrarrestar la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania.

Kovalenko escribió en su Telegram que, aunque se desconocen los planes de Trump con respecto a Rusia, definitivamente no significarán “cumplir los deseos rusos”.

Aunque reconoce el “escepticismo” de Vance sobre Ucrania, el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano Oleksandr Merezhko, subraya que la postura del propio Trump seguirá siendo clave.

“No se puede confiar en los políticos durante la campaña electoral. Trump critica todo lo relacionado con Biden, pero me parece que por ahora ni siquiera piensa en cuestiones de política exterior como Ucrania”, dijo a la agencia EFE.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Kevin Mohatt)

Merezhko cree que sólo cuando Trump se convierta en presidente, si es que lo hace, empezará a formar seriamente su política exterior y se enfrentará de inmediato a “una dura realidad”. “No podrá obligar a Ucrania a ceder territorios a Rusia, ya que los demócratas y muchos de los republicanos se opondrían a ello. Además, querrá ser visto como un presidente de éxito, como un vencedor. Y esto sólo puede ocurrir si Ucrania gana”, subraya Merezhko.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, “no tiene miedo” de que Trump llegue de nuevo al poder y no ve en ello “grandes amenazas”, dijo él mismo el lunes, antes de que se conociera la elección de Vance como candidato a vicepresidente.

“La mayoría del Partido Republicano apoya al pueblo de Ucrania”, aseguró, y señaló que Ucrania mantiene “fuertes relaciones” con el partido y las seguirá desarrollando independientemente de los resultados electorales.

(Con información de AFP y EFE)