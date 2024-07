Cianuro en la sangre y una hipótesis inquietante: quién envenenó a los vietnamitas y estadounidenses en un hotel de lujo de Bangkok

La policía tailandesa muestra fotografías de pruebas durante una conferencia de prensa en la comisaría de policía de Lumpini en Bangkok, Tailandia, el miércoles 17 de julio de 2024. (Foto AP/Sakchai Lalit)

Los resultados iniciales de la autopsia mostraron rastros de cianuro en la sangre de seis huéspedes vietnamitas y estadounidenses en un hotel de lujo del centro de Bangkok y se cree que uno de ellos envenenó a los demás por una mala inversión, dijeron el miércoles las autoridades tailandesas.

Los cuerpos fueron encontrados el martes en el Grand Hyatt Erawan Bangkok, un lugar emblemático en una intersección central de la capital llena de centros comerciales, edificios gubernamentales y transporte público.

Los seis habían sido vistos con vida por última vez cuando les llevaron comida a la habitación el lunes por la tarde. El personal vio a una mujer recibir la comida y las imágenes de seguridad mostraron que el resto llegaba uno por uno poco después. No había otros visitantes, no se vio a nadie salir y la puerta estaba cerrada. Una empleada doméstica los encontró el martes por la tarde cuando no se presentaron para salir de la habitación.

El teniente general Trairong Piwpan, jefe de la división forense de la policía tailandesa, dijo que había rastros de cianuro en las tazas y termos que la policía encontró en la habitación.

Una ambulancia se encuentra afuera del hotel Grand Hyatt Erawan rumbo al hospital Chulalongkorn en Bangkok, Tailandia, el martes 16 de julio de 2024. La policía dice que los cuerpos de seis personas fueron encontrados en el hotel de lujo en el centro de Bangkok. (Foto AP/Chatkla Samnaingjam)

Esto fue confirmado posteriormente por los resultados iniciales de la autopsia de los seis cuerpos, realizada en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok. Kornkiat Vongpaisarnsin, jefe del departamento de medicina forense de la facultad de medicina de la Universidad Chulalongkorn, dijo en una conferencia de prensa que se encontró cianuro en la sangre de los seis cuerpos, y que una tomografía computarizada no mostró signos de traumatismo contundente, lo que refuerza la hipótesis de que habían sido envenenados.

El decano de medicina de Chulalongkorn, Chanchai Sittipunt, dijo que el equipo sabe lo suficiente sobre el cianuro para determinar que probablemente sea la causa de la muerte.

El jefe de la policía de Bangkok, el teniente general Thiti Sangsawang, identificó a los muertos como dos estadounidenses de origen vietnamita y cuatro ciudadanos vietnamitas, y dijo que se trataba de tres hombres y tres mujeres. Sus edades oscilaban entre los 37 y los 56 años, según Noppasin Punsawat, subdirector de la policía de Bangkok. Dijo que el caso parecía ser personal y no afectaría a la seguridad de los turistas.

Un matrimonio entre los muertos había invertido unos 10 millones de baths (278.000 dólares) con otros dos, y ese podría ser el motivo, dijo Noppasin, citando información obtenida de familiares. La inversión estaba destinada a construir un hospital en Japón y el grupo podría haberse reunido para resolver el asunto. La policía dice que uno mató al resto, pero no dijo cuál de los seis es el sospechoso.

El primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, hace gestos mientras los medios lo acosan a su llegada al Grand Hyatt Erawan en Bangkok, Tailandia, el martes 16 de julio de 2024. (Foto AP/Napat Kongsawad)

El jefe de la policía de Bangkok, el teniente general Thiti Sangsawang, dijo el martes que había cuatro cadáveres en la sala de estar y dos en el dormitorio. Dijo que dos de ellos parecieron intentar alcanzar la puerta pero se desplomaron antes de poder hacerlo.

Noppasin dijo el miércoles que una séptima persona cuyo nombre figuraba en la reserva del hotel era hermano de uno de los seis y salió de Tailandia el 10 de julio. La policía cree que la séptima persona no tuvo ninguna relación con las muertes.

Las embajadas de Vietnam y Estados Unidos han sido informadas sobre las muertes, y el FBI estadounidense estaba en camino, dijo la Primera Ministra Srettha Thavisin.

Dijo que el caso probablemente no afectará una conferencia con el ministro de Energía ruso, Sergei Tsivilev, en el hotel el miércoles por la tarde. “Esto no fue un acto de terrorismo ni una violación de la seguridad. Todo está bien”, dijo.

Agentes de policía hablan con un miembro del personal en el hotel Grand Hyatt Erawan en Bangkok, Tailandia, el martes 16 de julio de 2024. (Foto AP/Chatkla Samnaingjam)

Trairong dijo que era poco probable que se tratase de un suicidio colectivo porque algunos de ellos habían organizado partes futuras de su viaje, como los guías y los conductores. Añadió que el hecho de que los cadáveres estuvieran en diferentes partes de la habitación del hotel sugería que no consumieron veneno a sabiendas y esperaron juntos la muerte.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en Washington. Dijo que Estados Unidos está siguiendo de cerca la situación y se comunicará con las autoridades locales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló con su homólogo tailandés el martes, pero Miller dijo que pensaba que esa llamada ocurrió antes de que se informaran las muertes y que no sabía si surgió en su conversación.

En 2023, Tailandia se vio sacudida por los informes sobre un asesino en serie que envenenó a 15 personas con cianuro a lo largo de varios años. Sararat Rangsiwuthaporn, o “Am Cyanide”, como la llamarían más tarde, mató al menos a 14 personas a las que les debía dinero y se convirtió en la primera asesina en serie del país. Una persona sobrevivió.

(con información de AP)